Sợ sex sau khi vượt cạn

Theo Đức Trí (TNO)

Lucy Wyatt năm nay 34 tuổi. Cô đã xuất hiện trên chương trình truyền hình This Morning tại Anh để tâm sự về tình trạng trầm cảm sau sinh của mình.Khi sinh đứa con trai đầu lòng, Lucy chuyển dạ mất 36 tiếng, không được dùng bất kỳ thuốc giảm đau hay gây tê nào. Cô van nài được sinh mổ nhưng không được chấp nhận, bị rạch “cửa mình” và khâu rất nhiều mũi.Khi xuất viện về nhà, vết khâu vẫn còn rất đau và càng ngày càng trở nên đau hơn. Mọi việc khiến cô xa lánh đứa con của mình và dần dần cảm thấy kinh hãi khi nghĩ đến chuyện phải đau đớn một lần nữa nếu quan hệ với chồng và lại mang thai. Phải mất 14 tháng sau sinh, Lucy mới có thể quan hệ tình dục lại với chồng.Trường hợp của Lucy không phải là hiếm gặp.Theo một cuộc khảo sát 10.000 bà mẹ do chương trình truyền hình This Morning thực hiện, rất nhiều phụ nữ trở nên sợ sex sau khi sinh con.Một nửa các bà mẹ bị chấn thương khi sinh con đã trì hoãn chuyện quan hệ tình dục trở lại cho đến 4 tháng sau sinh.3/4 trường hợp được khảo sát cho biết không thể giải bày với bất kỳ ai về tình trạng khó khăn của mình.Tiến sĩ Dawn Harper, chuyên gia tư vấn của This Morning nói, nỗi lo sợ của những phụ nữ như Lucy phổ biến một cách khó tin. Những chấn thương sau khi vượt cạn đã khiến họ bị trầm cảm và sợ sex.