Sốc khi bắt gặp con gái ở nhà nghỉ

Tôi đang cảm thấy sốc vì tất cả những điều đã xảy ra, đã được chứng kiến. Có lẽ… có lẽ tôi đang phải chịu một quả báo gì hay sao vậy?



Tôi lập gia đình được 17 năm, hai con gái. Hai cháu học hành giỏi giang và cũng khá ngoan ngoãn, hai vợ chồng tôi chăm hai đứa con gái mà lúc nào cũng nơm nớp lo lắng cháu lại đi theo kẻ xấu.



Con gái lớn của tôi khá xinh xắn nên nhiều khi tôi và chồng tôi phải ra sức bảo vệ cháu, mặc dù cháu đang học lớp 11 nhưng ít khi tôi để cháu đi một mình mà hầu như để chồng tôi và tôi thay nhau đón cháu. Ở nhà tôi không cho cháu dùng điện thoại, không cho chat.



Tất cả các bạn bè nam của cháu gọi điện đến tôi đều hỏi cặn kẽ về mục đích gọi điện tôi mới cho cháu nói chuyện.



Thực lòng tôi làm thế chỉ để bảo vệ cháu mà thôi, vậy mà thời gian này con gái tôi cảm thấy rất khó chịu với bố mẹ. Cháu luôn tỏ ra có những hành động chống đối và bất cần, cháu nói cháu muốn tự do vì cháu đã lớn, nhưng tôi thì không bao giờ tin vào cái gọi là “lớn” của cháu. Tôi kiểm tra mọi bạn bè chơi với cháu xem nguồn gốc như thế nào, có đáng tin cậy hay không. Tôi muốn con tôi lớn lên trong môi trường thực sự an toàn.



Vậy mà… mọi thứ không ai học được chữ ngờ. Gần đây tôi thấy có rất nhiều hành vi khả nghi của con gái tôi. Cách đây 5 hôm tôi thấy cô giáo tiếng anh gọi điện thông báo là gia đình có việc gì mà cho con gái nghỉ nhiều vậy. Ngớ người, tôi hỏi cô thì cô nói cháu rất hay nghỉ học. Tôi đã chở con đến tận nơi, nhìn con bước vào lớp tôi mới về vậy mà sao…



Tôi đi tìm hiểu mọi chuyện, tôi giả vờ quay xe về nhưng đứng ở một chỗ kín theo dõi con. Hóa ra nó đợi tôi về rồi lẻn ra cửa, nắm tay bạn trai, hai đứa nhảy lên xe đạp phóng đi, tôi bám theo con thì thấy chúng rẽ vào một ngôi nhà nghỉ, khi tôi đến nơi thì thấy hai đứa đang nắm tay nhau cầm chìa khóa chạy lên phòng nghỉ.



Tôi gào thét, tát và lôi con tôi về, cháu cũng khóc rất nhiều, cậu bạn trai của cháu thì sợ hãi van xin tôi hãy tha thứ cho hai đứa. Tôi thấy thật bàng hoàng vì con mình đã làm như thế. Tôi không biết tôi nên làm gì, các chuyên gia giúp tôi với.





Thu Ngân (Hà Nam)



Đọc lá thư dài đầy sự lo lắng và bực bội của chị, chúng tôi hiểu rằng chị là một người mẹ rất thương con gái mình, chị tìm cách bảo vệ con mọi nơi mọi lúc để giúp cho con có một môi trường an toàn cho đến khi con thực sự trưởng thành. Nhưng mong chị hãy bình tĩnh để cùng con vượt qua những giai đoạn nàyChúng ta cũng cần bàn bạc lại một chút về điều chị đang lo lắng hiện nay. Có lẽ những hành động của cháu mới xảy ra đã khiến chị choáng váng và cảm thấy không chấp nhận được với con mình.Nhưng chị ạ, mọi điều đều có thể xảy ra, kể cả khi chị muốn bao bọc con mình mọi nơi mọi lúc. Cháu đã 17 tuổi, và cháu cũng đã lớn, nhưng cách quản lý con của anh chị có thể đã khiến cháu cảm thấy nghẹt thở, bởi cháu không còn được sự tự do như bạn bè của mình. Và hành động cháu đã cãi lại chị cũng là một sự khẳng định về vai trò của cháu, rằng cháu đã lớn.Có thể điều đó thật khó chấp nhận, nhưng hãy đứng ở một vị trí người mẹ rất thương con, chị thấy tất cả những điều chị làm có làm cho con hạnh phúc và thoải mái một cách thực sự không?Thay vì làm thế, chị có thể chia sẻ với con mình nhiều hơn, cháu đã lớn và đã có thể tự làm một số việc, thay vì giám sát, chị có thể tin tưởng trao quyền cho cháu trong một số hoạt động. Việc giám sát cháu quá nghiêm ngặt sẽ dễ khiến cháu có cảm giác tù túng và khó chịu, dẫn tới hành động đối kháng với bố mẹ.Về vấn đề chị đã nhìn thấy con gái vào nhà nghỉ, chị và anh hãy bàn bạc để nói chuyện với cả cháu và bạn trai của cháu. Hẳn là lúc này cháu cũng đang có cảm giác sợ hãi không biết giải thích như thế nào với bố mẹ. Và nếu chị thực sự muốn nói chuyện với con, thì chị cần hiểu tâm lý của con mình trước đã chị ạ.Trước mắt, vấn đề chưa biết xảy ra như thế nào, nhưng chị có thể trao đổi, đồng thời nói về các mối nguy hại có thể xảy ra nếu quan hệ tình dục không an toàn, chị hãy cùng con đi mua một số sách vở về sức khỏe sinh sản để cùng con đọc và tìm hiểu. Nếu cảm thấy có khó khăn gì, chị động viên cháu có thể gặp một nhà tư vấn để cùng chia sẻ với cháu, chị nhé!