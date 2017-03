Sốc vì bạn trai là bạn thân của tình cũ

Em có chuyện muốn nhờ Linh Tâm giúp em! Em năm nay 21 tuổi, đã trải qua một mối tình đầy sóng gió với một người hơn em 4 tuổi. Em đã yêu anh ấy, nhưng bố mẹ anh ấy phản đối dữ dội vì cho rằng chúng em không hợp tuổi, hai đứa chúng em đã quyết tâm sống cùng nhau để chứng minh cho bố mẹ anh ấy thấy tình cảm của hai đứa chúng em là thật lòng.



Nhưng sống cùng nhau được gần một năm thì em đã chia tay anh ấy vì không hợp, kết thúc chuyện tình cảm là một trận cãi vã kịch liệt và một lần đi phá thai. Anh ấy đã điên cuồng lên đi tìm em khắp nơi, anh ấy đe dọa sẽ nói tất cả mọi việc cho bố mẹ em biết. Thực sự em đã rất buồn và mất thăng bằng một thời gian dài, em chạy trốn tất cả bạn bè, cắt mọi liên lạc với anh ấy để quên đi quá khứ.



2 năm sau đó, em đã gặp một người con trai mới từ miền Nam trở về Bắc làm việc, anh yêu thương em và quan tâm lo lắng cho em, ban đầu em cũng có chút mặc cảm vì quá khứ của mình. Nhưng ở bên cạnh anh ấy, em cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc giản dị và nhẹ nhàng mà em đã không có khi ở bên cạnh bạn trai cũ của em.



Nỗi đau quá khứ nhanh chóng qua đi, em đón nhận hạnh phúc mới với niềm hi vọng ngập tràn. Anh chăm lo cho em từng chút một, anh giữ gìn cho em vì sợ làm em tổn thương, anh đưa em về gia đình ra mắt và hai đứa bọn em đã bàn bạc kế hoạch cưới.



Thế rồi trong một bữa tiệc ra mắt bạn bè- em đi cùng anh ấy để anh ấy giới thiệu em với mọi người. Trong bữa tiệc đó, em sốc nặng vì đã gặp lại người yêu cũ, người mà em đã cố gắng để quên đi và cũng chính là bạn thân hồi nhỏ của bạn trai em bây giờ.



Gặp lại người yêu cũ, em choáng váng gần như xỉu đi, bạn trai mới của em đã phải đưa em về nhà.



Bây giờ em đang sống trong trạng thái hoang mang và lo sợ. Sợ bạn trai cũ của em sẽ bới tung hết toàn bộ quá khứ, và nếu thế thì em sẽ mất hết. Em lo sợ bạn trai mới của em sẽ không tha thứ cho quá khứ tội lỗi của em, sợ tất cả mọi việc.



Em vừa muốn giữ anh ấy lại, vừa sợ anh ấy sẽ bị tổn thương. Thực sự là em rất rối, mong Linh Tâm giúp em với.



Em thân mến!



Linh Tâm hiểu rằng để đến ngày hôm nay, em cũng đã trải qua nhiều mất mát. Quá khứ đã là quá khứ, và không ai có quyền đào xới quá khứ ra để đánh giá những gì của hiện tại.



Bạn trai em hiện tại yêu em bởi điều gì? Có phải vì giá trị mà em đang có hay còn vì những lý do nào khác nữa?



Tất cả những chuyện xảy ra từ quá khứ với bạn trai cũ, nó đã lùi về rất xa. Em đã sống, đã yêu, đã trao hết tất cả cho bạn trai cũ của em, nhưng khi yêu nhau mà cảm thấy không hợp thì chia tay cũng là lẽ thường tình bởi người ta có quyền tìm đến một hạnh phúc mà họ mong ước.



Tất cả những chia sẻ của em, Linh Tâm nhận thấy em là người có lòng bao dung, luôn sống vì người khác. Kể cả ngay khi sự việc xảy ra, em vẫn lo lắng cho bạn trai của mình, lo lắng làm anh ấy tổn thương.



Thế còn với em, em không nghĩ chính mình cũng đã và đang bị tổn thương hay sao? Sau tất cả những gì đã trải qua, em có quyền được hưởng hạnh phúc, bởi em là người đang tự do về tình cảm.



Về vấn đề này, có thể em cần dò xét thái độ của bạn trai em trước về quan niệm của anh ấy với vấn đề này như thế nào. Sau đó tùy phản ứng của anh ấy để em có thể trao đổi ở mức độ nào, bởi rất có thể bạn trai cũ của em sẽ kể chuyện tình cảm của cậu ấy với em cho bạn trai em biết.



Em không có lỗi khi em yêu, vì vậy, thay vì đổ lỗi cho mình, em hãy giúp cho tình cảm của anh ấy và em trở nên tốt đẹp hơn bằng chính tình yêu của mình. Em còn có những giá trị khác như: tính cách, tình cảm, tất cả những điều giá trị ấy nằm ở chính con người em em ạ.



Hãy tự tin và mạnh mẽ lên. Linh Tâm tin rằng với tình yêu của anh ấy dành cho em và cách giải quyết mọi việc thông minh, em sẽ vượt qua được giai đoạn này.





Theo Thanh Bình ( DT/VTC)