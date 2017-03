Sống chung đồng giới - Bài 3: Rắc rối pháp lý nhưng không gây hại?

Một thẩm phán Tòa Dân sự TAND TP.HCM (đề nghị giấu tên): Nên cho phép với người khuyết tật bẩm sinh Theo tôi, tạm thời có thể chia làm hai dạng người đồng tính. Một là người đồng tính do bị khuyết tật bẩm sinh về giới tính và hai là người đồng tính do môi trường sống. Theo quy định tại Nghị định 88/2008 ngày 5-8-2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính thì những người đồng tính do bị khuyết tật bẩm sinh được phép chuyển đổi giới tính. Hiện nay, những người chuyển đổi giới tính do bị khuyết tật bẩm sinh về giới tính theo Nghị định 88/2008 được đăng ký lại hộ tịch, xác định lại giới tính nên việc kết hôn của họ phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp đủ điều kiện để xác định lại giới tính nhưng họ chưa xác định lại giới tính cũng như chưa thể đăng ký lại hộ tịch thì cần có quy định cụ thể để công nhận hôn nhân đồng giới cho họ. Với dạng thứ hai, hiện nay chưa nên công nhận hôn nhân. Những hình thức chung sống của người đồng giới Trên thực tế, pháp luật ở các nước có nhiều chế định khác nhau về sống chung đồng giới. Có thể phân vào ba nhóm chính: hôn nhân, chung sống có đăng ký và chung sống không đăng ký. Hình thức chung sống có đăng ký là mô hình của kỹ thuật lập pháp “tách biệt nhưng bình đẳng” (“seperate but equal”), không đụng chạm đến chế định hôn nhân truyền thống mà vẫn tạo ra được sự công bằng cho tất cả mọi người. Các nhà lập pháp muốn có khoảng thời gian chuyển tiếp để xã hội có thể thay đổi sự suy nghĩ cố hữu về hôn nhân. Những nước đã hoàn toàn hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới đều trải qua thời gian áp dụng chung sống có đăng ký. Ở một số nước, hình thức chung sống có đăng ký cho cặp đôi đồng giới có đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân. Chẳng hạn, Bộ luật Kết đôi Dân sự 2004 của Vương quốc Anh quy định những quyền và nghĩa vụ của cặp cùng giới là “hoàn toàn giống” với hôn nhân của của hai cặp khác giới. Ở một số nơi, các cặp chung sống có đăng ký không được hưởng một số quyền như: làm lễ tại nhà thờ, bảo lãnh di trú, cộng thuế, quyền lợi lao động phát sinh từ phối ngẫu (nghỉ sinh, bảo hiểm gia đình…), lợi ích liên quan tới cựu binh,… Hiện nay có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận hôn nhân cùng giới, 21 quốc gia và 19 vùng lãnh thổ thừa nhận chung sống có đăng ký của hai người cùng giới.