Sống riêng - Tự do hay tự… trói mình?

Rời tổ ấm

Có lẽ mong muốn của Trang cũng giống như rất nhiều bạn trẻ khác đang sống trong xã hội hiện đại. Khao khát được khẳng định bản thân và thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ là một trong những lý do khiến các bạn trẻ muốn được dọn ra ở riêng. Không ít bạn đã chia sẻ rằng “ở riêng” là một niềm mong ước lớn.

Trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, nhiều thành viên đã bình luận khá sôi nổi về đề tài “ở riêng” và các bạn đã đưa ra khái niệm chung, ở riêng có nghĩa là chúng ta phải tự đi làm kiếm tiền để nuôi bản thân (nhưng không được bỏ học), ở riêng trong một căn nhà khác (chỉ có một mình), tất cả những việc cần thiết cho một cuộc sống bạn phải tự lo từ A đến Z.

Song với nhiều bạn trẻ khác, ở riêng không hẳn vì những lý do lớn lao mà đơn giản chỉ vì ra ở riêng thì sẽ được tự do. Bạn Vũ Lê Khánh lại đưa ra lý do muốn ra ở riêng rất cá nhân: “Đơn giản ra ở riêng em sẽ được ăn những thứ mình thích, làm những gì mình muốn mà không phải để ý đến những người xung quanh.

Ở riêng, mình sẽ không bị ai kêu ca, không phải làm những việc mình không muốn, đi đâu cũng sẽ không bị ai quản lý, không phải trình báo, xin phép mất thời gian. Ở riêng, em sẽ không sợ bị làm phiền, em có thể ăn, ngủ, học tập, nghe nhạc, xem phim bất cứ lúc nào em thích. Cuộc sống như thế thật thoải mái và tự do…”.

Thậm chí, Khánh còn dám vứt bỏ những nhu cầu quan trọng của cá nhân chỉ để được… “ra ở riêng”. Khánh cũng cho biết ra ở riêng là một niềm mơ ước đã lâu của mình. Mặc dù biết rằng ở riêng, nhiều thứ sẽ phải tự lo lấy hoặc sẽ không không nhận được sự quan tâm từ phía những thành viên trong gia đình nhưng Khánh vẫn quyết không từ bỏ.

Tuy vậy, sau 5 tháng dọn ra ở riêng, Khánh đã thấm thía: “Ngay sau khi số tiền bố mẹ cho ban đầu hết, em đã không biết xoay xở thế nào. Hơn nữa, cảm giác bơ vơ giữa đời cũng thật đáng sợ. Sau khi bị một trận ốm mà không có ai bên cạnh chăm sóc, em đã quyết định về sống với bố mẹ”.

Cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định

Lý do ra ở riêng của các bạn trẻ khá đa dạng, tuy vậy, không phải bạn nào cũng chuẩn bị cho mình đầy đủ hành trang để ra ở riêng. Có nhiều bạn cứ nghĩ rằng ra ở riêng chỉ đơn giản là tách ra khỏi gia đình, là thuê lấy một phòng trọ và tự mình sắp xếp cuộc sống của mình theo ý muốn cá nhân. Trong khi đó cuộc sống một mình ở ngoài nảy sinh rất nhiều vấn đề mà chính các bạn không lường trước được. Vấn đề đầu tiên mà nhiều bạn trẻ khi ra ngoài ở đã vấp phải chính là tài chính.

Theo Tiến sỹ Tâm lý học Hoàng Cẩm Tú, trào lưu ra ở riêng là hiện tượng trong xã hội hiện đại, khi bản thân giới trẻ tự cảm thấy mình đủ tự tin để có thể sống riêng. Nếu các bạn trẻ thật sự vì muốn độc lập, tự chủ, rèn luyện mình cho cứng cáp, trưởng thành… tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình thì gia đình nên khuyến khích.

Song đối với những bạn thích ra ở riêng để tự do ăn chơi, thích gì làm nấy, trốn tránh sự kiểm soát của gia đình thì không nên ủng hộ vì họ còn non nớt, dễ bị sa ngã, lôi kéo trước những cám dỗ của cuộc sống.

Bạn trẻ chỉ thực sự bắt đầu trưởng thành khi đã tốt nghiệp đại học hoặc có nghề và có công ăn việc làm ổn định. Khi con cái muốn ra ở riêng dù chưa lập gia đình, nhất là lúc đang theo học (trừ trường hợp phải sống xa nhà vì điều kiện học tập, công việc), bố mẹ cần phải lắng nghe, xem xét kỹ trước khi đưa ra ý kiến.

Cũng cần lưu ý các bạn trẻ rằng, việc ra ở riêng không phải đơn giản. Các bạn chỉ nên ra ở riêng khi cảm thấy thật sự có thể tự lập như nghề nghiệp ổn định, có thể tự trang trải được cuộc sống của mình.

Không có nơi nào có thể thay thế tổ ấm gia đình. Hơn nữa, việc ở trọ luôn đi kèm với đủ thứ rắc rối mà ở tuổi mới lớn khó có thể giải quyết được. Bên cạnh đó, các bạn trẻ phải đối mặt với sự cô độc khi ra ở riêng.

Điều quan trọng mà các bạn cần suy nghĩ trước khi quyết định là cần hiểu rõ mục đích ra sống riêng để làm gì, mình có khả năng tự lo cho mình hay không, đó là mong muốn lâu dài hay chỉ là nhất thời…?