Sống với người mới, không quên người cũ

Hiểm họa cho hôn nhân Tình yêu đem lại những ấn tượng mạnh rất khó phai trong tâm trí. Khi người ta đã yêu, sẽ có những kỷ niệm trở thành hành trang sâu sắc trong đời sống của họ. Hành trang của ký ức sẽ luôn sống dậy nếu có một kích thích tương tự. Đó là những biểu hiện của sự so sánh - tơ vương kéo theo cảm xúc. Việc quá ám nặng với những cảm xúc cũ hay so sánh với cảm xúc cũ sẽ khiến người ta khó có thể yêu trọn vẹn và hết lòng... Chưa hết, việc so sánh giữa người cũ - người mới còn dễ dàng tạo nên những mâu thuẫn, những mặc cảm không đáng có trong tình yêu hiện tại. Những điều này có thể trở thành hiểm họa cho hôn nhân. Muốn giải quyết vấn đề này nên tạm xa dần những ký ức bằng cách xác định hiện thực, kiên quyết với chính mình bằng cách đẩy cho ký ức về người cũ nhẹ nhàng nằm yên. Hạn chế những kích thích nhắc lại ký ức cùng những tình huống chủ động khơi dậy ký ức... là những điều cần làm ngay lập tức. Bên cạnh đó, cần cân bằng cuộc sống, nuôi dưỡng cảm xúc và tạo ký ức mới bằng những rung động đích thực. Có vậy những ám ảnh cũ sẽ chỉ còn là vết mờ của quá khứ. Để làm được điều này cần có sự tĩnh lặng, cân bằng; phải yêu thật sự, yêu hết lòng, không xem tình yêu mới chỉ là sự lấp đầy một chỗ trống. TS tâm lý học HUỲNH VĂN SƠN,Trường ĐH Sư phạm TP.HCM