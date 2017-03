Sự thật trần trụi của “sống thử”

Nếu chàng là một gã sở khanh thì đương nhiên bạn là người thiệt thòi nhất. Nhưng thậm chi cả khi chàng vẫn còn rất yêu bạn thì việc sống thử cũng mang lại vô vàn rắc rối nảy sinh.



Sống thử = mất tự do



Đây là điều chắc chắn! Vì khi sống cùng nhau, mọi hành động, mọi mối quan hệ hay các cuộc vui của bạn đều lọt tầm kiểm soát của anh ấy. Những người bạn bị kiểm duyệt, hòm mail hay tin nhắn cũng trở thành của chung, và hộc bàn ngăn tủ cũng không còn là nơi an toàn để cất giấu.



Đôi khi, bạn nghĩ rằng anh ấy làm thế vì quá yêu mình, nhưng thật lòng cũng không tránh khỏi tổn thương khi người ta can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình.



Và khi không còn bí mật, bạn rõ ràng đang trở nên kém hấp dẫn đi!



Sống thử = đau đầu vì chi tiêu



Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề trong tình yêu của bạn? Hai bạn chưa bao giờ phải cãi nhau vì chuyện ví tiền, và bạn tin vào khả năng lèo lái chi tiêu của mình nếu cả hai có sống thử?



Nhưng liệu bạn có nghĩ đến các tình huống phát sinh như bạn thì muốn tiết kiệm cho những dự định lớn lao, anh ấy thì vung vãi cho tiệc tùng chiêu đãi? Bạn đau đầu tính toán chi li tiền chợ búa, trong khi anh ấy tiêu xài phung phí chẳng nghĩ suy? Bạn có thu nhập hoặc tiền viện trợ cao hơn hoặc thấp hơn anh ấy khiến một trong hai người cảm thấy thiếu công bằng?



Những suy nghĩ này đang khiến mối quan hệ của bạn đi đến chỗ rạn nứt đấy. Thực tế, không ít các cặp vợ chồng sau khi cưới vẫn đang mệt mỏi vì vấn đề tiền bạc chưa được giải quyết triệt để. Thì liệu bạn có đủ chín chắn để đứng ngoài chuyện tế nhị nhưng rất cần thiết này không?











Sống thử = tự nhiên thành một bà nội trợ

Sống thử = XXX

Sống thử = bạn đối mặt thực tế méo mó

Sống thử = thử, nhưng rất khó để chia tay

Theo Mực Tím

Khi sống thử, bạn phải chấp nhận những tình huống kiểu như bạn thì chạy tới chạy lui bở hơi tai giặt áo cho hai người, còn anh ấy rung đùi xem bóng đá. Bạn nấu cơm, dọn dẹp đống bừa bộn của hai người, trong khi anh ấy hoặc đang cày game, hoặc la cà đâu đó mãi vẫn chưa về.Đừng nghĩ yêu là phải hy sinh cho nhau. Tỉnh táo lại nhé, chỉ có mình bạn là người chịu thiệt thòi mà thòi. Cũng đừng hy vọng rằng mình sẽ cải tạo được anh ấy, những gì thuộc về bản chất thì khó thay đổi vô cùng.Mặc dù đã cam kết sẽ giữ mình cho đến ngày kết hôn. Nhưng sẽ rất khó khăn kiểm soát khi hai bạn ở cùng nhau mỗi ngày. Và mặc dù không muốn, nhưng có những lúc bạn không thể gạt mình ra khỏi suy nghĩ về chữ X thứ ba. Nhất là khi hai bạn sở hữu một không gian riêng tư như thế mà lại thiếu sự kiểm soát của cha mẹ.Và nhớ rằng, một chữ X thứ ba khi cả hai chưa có gì ràng buộc thật sự thì nguy hiểm và nhiều rủi ro lắm đấy!Bạn không còn thời gian chăm sóc mình huống hồ chăm sóc tình yêu của cả hai. Bạn tiếc nuối lớp học khiêu vũ cuối tuần phải dang dở vì trùng giờ nấu cơm? Bạn từ chối một buổi cà phê với mấy đứa bạn vì còn phải về dọn dẹp nhà cửa? Bạn hụt hẫng vì tất cả những hành động lãng mạn của anh ấy biến mất? Bạn sốc khi nhìn thấy rõ những khuyết điểm của anh ấy, và khi cả hai xảy ra cãi vã người ta chẳng còn là anh chàng nhường nhịn bạn như ngày nào?Tất cả như một núi đá mang tên “thực tế” đổ ập lên ngực bạn. Vâng, những hành động hào hoa lãng mạn làm sao còn khi ngày nào anh ấy cũng trông thấy bạn? Thời gian vui chơi hay theo đuổi sở thích làm sao còn khi bạn bắt đầu trở thành một bà nội trở đảm đang việc nhà? Sự hào nhoáng, thần tượng làm sao còn khi anh ấy sẵn sàng ở trần mặc quần đùi đi tới lui và nghĩ “Ở chung rồi cần gì phải giữ kẻ!” ? Và làm gì còn cảm giác nhớ nhung khi ngày nào cũng nhìn mặt nhau sáng chiều?Lúc này, bạn đã chán chường và nghĩ đến chuyện chia tay?Không hề đơn giản ngay cả khi bạn chưa hề có XXX, thì những tổn thương về mặt tâm lý cũng sẽ rất nặng nề. Bạn sẽ đối mặt với cảm giác một tình yêu trần trụi sau khi chia tay, mất hết lãng mạn mà thay vào là nghi kỵ, sợ hãi về hôn nhân, phòng thủ trước người ta và hết cả háo hức mơ mộng cho chuyện tình mình trong thì tương lai nữa.Nên hãy biết kiên nhẫn và chờ đợi khi bản thân vẫn chưa đủ sẵn sàng cho một phen sống thử “nhiều sóng gió” như thế, bạn nhé!