Sửa 'tướng sát phu'

Lưỡng quyền được cho là cao khi nhìn trực diện ta thấy phần xương má nổi rõ, gồ cao lên so với phần trán - thái dương và hàm dưới - cằm. Qua 18 tuổi, khi cơ, xương đã hoàn thiện, chị em có thể thực hiện phẫu thuật để hạ thấp gò má. Với người lớn tuổi, khi da, cơ mặt bị xệ, chùng xuống, phần gò má càng nổi rõ. Phẫu thuật sẽ giúp trẻ hóa khuôn mặt (kết hợp thêm căng da mặt trong quá trình phẫu thuật).

ThS-BS Lê Tấn Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM, cho biết, có 3 kỹ thuật giúp hạ xương gò má.

Xưa nhất là kỹ thuật mài xương, hiện rất ít được thực hiện vì kết quả không khả quan, cao nhất chỉ có thể mài thấp xương gò má chưa đến 1 mm.

Thế giới đang áp dụng phổ biến kỹ thuật hạ thấp xương gò má dạng chữ L bằng đường rạch trong miệng kết hợp với đường rạch chân tóc mai. Kỹ thuật này hiệu quả trong việc hạ thấp xương gò má (có thể hạ thấp xương gò má đến 1 cm, vì vậy có thể “hô biến” hoàn toàn đôi lưỡng quyền cao), nhưng lại ẩn chứa một số nguy cơ. Cụ thể là có thể để lại sẹo và gây tổn thương nhánh trán - thái dương của thần kinh mặt, biểu hiện là bệnh nhân không thể nhướn được chân mày.

Thứ ba là kỹ thuật hạ thấp xương gò má dạng chữ L chỉ với đường rạch duy nhất ở trong miệng. Phương pháp này đã được Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM áp dụng thành công cho trên 100 bệnh nhân. Đến nay, đây là kỹ thuật an toàn và hiệu quả nhất để tạo hình gò má như mong muốn. An toàn vì phẫu thuật ít bị chảy máu, không để lại sẹo ngoài mặt và ít gây ra những tổn thương không mong muốn đối với các cấu trúc khác. Kỹ thuật này có mức độ khó và đòi hỏi tay nghề, kinh nghiệm của bác sĩ cao hơn so với những kỹ thuật trên rất nhiều.

Lưu ý chung cho cả hai kỹ thuật trên là nếu tay nghề bác sĩ phẫu thuật yếu, sẽ có thể xảy ra một số nguy cơ. Thứ nhất là kết quả bất cân xứng hai bên gò má do bác sĩ không đánh giá đúng về tình trạng mô xương, mô mềm. Hai phần xương bị cắt rời không liền nhau do việc cố định xương không tốt, bị nhiễm trùng hoặc cháy xương trong quá trình cưa cắt.

Bệnh nhân được bác sĩ khuyến cáo không nên quá nôn nóng, vì 6 tháng sau khi phẫu thuật, cơ mặt, khuôn mặt mới hoàn toàn ổn định. Trong thời gian đó, khuôn mặt có thể chưa được sống động, tự nhiên. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1,5-2 giờ đồng hồ. Thời gian nằm viện để chăm sóc khoảng 1-3 ngày. Khoảng 10 ngày sau, bạn có thể làm việc bình thường trở lại. Người làm đẹp cần ăn thức ăn mềm, lỏng và không nhai trong một tháng để hạn chế nguy cơ xê dịch xương gò má.

Theo Phunuonline