Sức mạnh cơ bắp vô nghĩa với chất lượng cuộc “yêu”?

Tại sao sức mạnh cơ bắp lại không làm tăng sức mạnh tình dục ở nam? Vì 2 chức năng cơ bản trong hoạt động tình dục ở nam là cương dương và xuất tinh không phụ thuộc vào cơ bắp. Sự cương dương là kết quả của máu dồn đến dương vật, làm đầy các thể hang, thể xốp (như lốp bơm căng) chứ không do cơ bắp. Mà tiến trình sinh lý này chủ yếu do tâm lý chi phối.

Sức mạnh của chuyện ấy do tâm lý chi phối, chứ không phải do sức mạnh cơ bắp

Xuất tinh sớm, một phiền muộn thường gặp ở nam, nhất là người trẻ, cũng chủ yếu do các nguyên nhân tâm lý. Đã từng có chuyện một vận động viên thể hình, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng phàn nàn vì trong quan hệ tình dục, chỉ vài phút đã mệt lử. Nguyên nhân là do người nam đã coi chuyện "làm tình" như đánh vật, vận dụng ý chí và cơ bắp là chính, không chú trọng đến những yêu cầu cơ bản của văn hóa phòng the.

Nhiều nam giới tự hào có "của quý chất lượng ngoại", không quan tâm đến những yếu tố khác khiến người vợ không thực sự cảm thấy thoải mái? Nhiều nam giới tưởng rằng dương vật phải có một kích thước nhất định hoặc càng lớn càng tốt thì mới đem lại khoái cảm cho bạn tình.

Thật ra âm đạo là một ống xẹp, hai thành âm đạo luôn áp vào nhau và nhờ có tính co giãn rất tốt cho nên phù hợp với mọi kích thước của dương vật. Cảm xúc tình dục ở nữ lại bị chi phối bởi những điểm phát sinh khoái cảm chủ yếu tập trung ở phần ngoài: Sự sung huyết ở mô xung quanh âm hộ trong lúc hưng phấn (môi lớn, môi nhỏ, âm vật), điểm G ở 1/3 ngoài và ở thành trên của âm đạo, nơi phát sinh khoái cảm. Vì thế, kích thước dương vật không phải là yếu tố quan trọng nhất. Hình như độ cương dương còn tạo ra nhiều khoái cảm hơn. Quan trọng hơn vẫn là vai trò của yếu tố văn hoá, tâm lý (cách cư xử, sự hiểu biết, đồng điệu về tâm hồn...) trong tiến trình tạo ra sự thoả mãn tình dục.

Những yếu tố nào từ phía người nam giúp bạn tình thăng hoa? Sự thăng hoa trong đời sống tình dục là sự chia sẻ của đôi bạn tình, không chỉ từ người nam và bạn tình nữ cũng không nên thụ động. Nam giới thường là người dẫn dắt nhưng nữ lại là người đem lại sự tự tin cho nam giới. Vì vậy cần quan tâm trước tiên đến một số yêu cầu của văn hoá tình dục:

Ngay cả vợ chồng dù đã sống nhiều năm bên nhau thì mỗi lần quan hệ tình dục vẫn là một dấu ấn, không bao giờ nên coi thường khúc dạo đầu. Phụ nữ cũng thường ưa thích sự khởi đầu nhẹ nhàng, tình cảm hơn là sự vội vã, thô bạo.

Nói với nhau ý định thực hiện quan hệ tình dục, dù từ nhiều giờ trước, cũng không có hại gì mà chỉ tăng thêm niềm vui thích của sự mong đợi và càng làm cho trí tưởng thêm bay bổng.

Không ngần ngại phá vỡ sự nhàm chán bằng cách thay đổi tư thế, thay đổi thời điểm, không gian quen thuộc... Thực hành tình dục của vợ chồng là chuyện hoàn toàn riêng tư, không liên quan gì đến vấn đề đạo đức khi hai người cùng ưng thuận. Bộc lộ sự ham muốn nhưng không bao giờ ép buộc vì mỗi người đều có thể có những thời điểm không thuận lợi.

Biết tăng sức quyến rũ của mình bằng sự quan tâm hơn đến bản thân, bộ đồ mỏng, mùi nước hoa riêng hay mùi cơ thể sạch sẽ có sức gợi cảm rất mạnh. Theo các nhà tình dục học thì hình ảnh trước mắt rất quan trọng, thường làm tăng cường gấp bội cảm giác đang có.

Cuối cùng cũng nên biết rằng những stress trong đời sống ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống phòng the, nó là giảm ham muốn tình dục. Trong hoàn cảnh stress, khoảng 30% phụ nữ đã phàn nàn là mất cảm hứng tình dục.

Đời sống vợ chồng hoà hợp là khi 2 người luôn luôn biết khám phá về nhau và biết thích ứng với nhau suốt đời vì sức khỏe, nhu cầu tình dục, sự cảm thụ, sự hiểu biết, kinh nghiệm sống cũng biến đổi theo thời gian.

Nam giới chỉ ỷ vào sức khỏe mà không quan tâm đến các kỹ năng khác trong "chuyện ấy", liệu có thể ảnh hưởng tiêu cực tới người vợ? Điều này còn phụ thuộc vào sự chấp nhận hay không của người vợ. Chỉ khi nào sự lệch pha nặng nề và kéo dài thì có thể dẫn đến hậu quả rạn nứt hay đổ vỡ. Lệch pha là một loạt vấn đề diễn ra trong đời sống riêng tư của vợ chồng, liên quan đến hành vi - tâm lý tình dục: Không giống nhau về nhu cầu tình dục, về sở thích phá vỡ sự nhàm chán, đơn điệu hay về một hành vi tình dục... Có người vợ đã tâm sự: Chồng em rất tốt, rất nghiêm túc trong mọi cư xử và ngay cả trong chuyện chăn gối... nhưng cứ kéo dài thế này, có lẽ em sẽ thần kinh mất.

Có cách nào giúp nam giới vẫn làm tốt "chuyện ấy" khi sức khỏe không tốt? Có nhiều loại sức khỏe (thể chất, tinh thần, xã hội...). Nếu chỉ bàn về sức khỏe tình dục và cần làm gì để hỗ trợ thì nay đã có viagra, cialis... cho nam giới gặp khó khăn về cương dương. Xuất tinh sớm cũng có thuốc hay liệu pháp tình dục để chữa trị. Ngoài ra, còn nhiều bài thuốc và thực phẩm giúp tăng cường chức năng tình dục. Sức khỏe là một tổng thể, mỗi thành phần có liên quan mật thiết với nhau cho nên giữ gìn và tăng cường sức khỏe toàn thân, sức khỏe tinh thần có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tình dục.

