Suy sụp bởi không còn là “thần tượng” của mọi người

Từ hôm đó, các bạn nhìn em bằng ánh mắt khác hẳn, kiểu rất coi thường và nghi ngờ. Đến cả cô giáo chủ nhiệm cũng bớt tín nhiệm em hơn trước. Em suy sụp quá anh ơi! (Một bạn nữ giấu tên)









Theo Hoa học trò

Chào em!Anh nghĩ chính cảm giác mình đã không trung thực trong giờ kiểm tra mới là cảm giác tệ hơn cả. Chứ không phải chỉ vì em là lớp trưởng, là thần tượng…hay là một ai khác.Anh thấy trong mọi việc, câu hỏi đầu tiên cần trả lời là trách nhiệm với chính bản thân mình cái đã. Hiện giờ em đang hối hận, vì em không trung thực với bản thân? Hay vì em đã để “đánh mất hình tượng” trong mắt mọi người?Vừa rồi, dư luận xôn xao vì sự kiện, tay đua xe đạp huyền thoại người Mỹ Lance Amstrong bị tước 7 danh hiệu vô địch Tour de France vì bị phát hiện sử dụng doping. Thông tin này gây nên cú sốc lớn với người hâm mộ, nhất là những người từng thần tượng tay đua này.Hàng loạt chiếc vòng livestrong mà Lance hay đeo bị tẩy chay. Cả thế giới nghĩ mình bị lừa dối. Nhưng riêng với anh, Lance Amstrong vẫn là một thần tượng. Bởi chính cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư của anh ấy để quay lại với thi đấu thể thao đỉnh cao mới là điều ghi dấu ấn nhất.Nó cổ vũ cho hàng triệu người khác trên thế giới về niềm hi vọng, với nghị lực con người có thể chiến thắng được bệnh tật. Giải thưởng chỉ là thứ ghi thêm dấu ấn. Chứ lý do để Lance thành huyền thoại, lại là một lý do hết sức “con người” như vậy.Trở lại với câu chuyện của em, thần tượng trước hết vẫn là một con người. Mà con người, ai cũng có thể mắc sai lầm, có thể yếu lòng và không hoàn hảo. Điều quan trọng không phải là phủ nhận mọi nỗ lực của họ khi họ khiến mình thất vọng. Mà quan trọng nhất là nhìn nhận quá trình họ đứng dậy sau cú ngã như thế nào.Trước đây, cô nàng nổi tiếng Drew Barrymore (trong loạt phim Những thiên thần của Charlie), sớm trở thành ngôi sao điện ảnh nhí từ khi còn rất sớm. Sau đó, cô rơi vào quãng thời gian khủng hoảng, lạm dụng rượu và ma túy…Bằng rất nhiều nỗ lực, Drew mới có thể quay trở lại, giành lại các vai diễn, và giờ trở thành diễn viên hạng A ở Hollywood và đại sứ chống đói nghèo cho Liên hợp quốc. Ngược lại, có những ngôi sao trượt dài trong thất bại và không sao tìm lại bản thân mình như Macaulay Culkin…Anh nghĩ em cũng đang rất cần được mọi người “nhìn bằng ánh mắt khác hẳn”. Để mọi người thấy em sẽ đứng dậy sau thất bại này như thế nào. Để mọi người thấy em không hoàn hảo. Để họ nhận ra, em thực sự gần gũi chứ không phải chỉ là một kiểu “thần tượng” có thể ngưỡng vọng từ xa. Đó là cả một quá trình, em ạ!Napoleon vĩ đại từng nói: “Tôi thua một trận đánh, nhưng thắng cả cuộc chiến”. Anh thì nghĩ thắng lợi sẽ tạo nên từ sự tích lũy kinh nghiệm từ những “trận đánh” nhỏ, dù đó là kinh nghiệm chiến thắng ngọt ngào hay thất bại cay đắng.Em biết không, có một thần tượng vĩ đại mà anh nghĩ ai cũng sẽ gặp một lần trong đời. Đó là chính em, trong cuộc hành trình chiến thắng chính bản thân mình. Đôi khi, kết cấu của thần tượng lại thuộc về những vấn đề rất con người như thế, em ạ!