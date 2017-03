Suýt hỏng đại cuộc chỉ vì điện thoại

Theo VnExpress

Tất cả chỉ vì khi đang chuyện trò, chàng vẫn vô tư xem các tin nhắn đến trên điện thoại, bật cười khanh khách, lạch cạch bấm tin gửi đi rồi... ngẩn ra không nhớ nói chuyện với các cụ đến đâu.Dù vẫn tỏ ra nhẹ nhàng cho qua, nhưng đợi đến khi anh chàng về, bố mẹ Thanh mới giận dỗi, cho là coi thường người lớn và coi thường cả mối quan hệ với cô, đe dọa phản đối. "Bình thường anh ấy nhắn tin, gọi điện thì chẳng sao nhưng vào hoàn cảnh nghiêm túc thế mới thấy vô duyên thật", Thanh phàn nàn. "Chỉ mong là lâu dần các cụ sẽ nguôi ngoai".Còn Khánh, người yêu Thanh, thì vò đầu bứt tai vì không nghĩ "hậu quả" nghiêm trọng đến thế: "Đúng là cách đây 5, 6 năm, tôi rất ngượng khi nói chuyện với ai đó mà lại nghe điện thoại, rồi phải xin lỗi rối rít. Nhưng làm việc lâu dần thành quen, bạn bè, đồng nghiệp, cứ thấy có tin nhắn, điện thoại đến là nghe mà chẳng nói xin lỗi nữa, nên mình cũng 'quên' mất".Cùng "cảnh ngộ" với Khánh, anh Nam, kỹ thuật viên tại một phòng thu âm, cũng bị bố mẹ vợ sắp cưới cằn nhằn chỉ vì hở ra một tí là đeo tai nghe iPod với những bài nhạc rock khiến anh "giật đùng đùng". Một lần, "nhạc mẫu" tương lai gọi ra ăn dưa hấu, anh chàng cứ "đơ đơ", người lắc lư, chân dậm nhịp, khiến bà bắt đầu ngao ngán. "Thời gian đầu đến nhà nó cũng ngoan ngoãn lắm, gọi dạ bảo vâng, nhảy vào phụ mọi thứ nhưng giờ cứ mải nghịch mấy cái máy trẻ con ấy", bà Toán than thở. "Chỉ sợ sau này có con cái rồi nó cũng lơ đãng thế, làm con gái mình khổ".Mà cả Ngân, con gái bà, cũng làm bà khó ngủ vì thích rúc vào nách mẹ nhưng hàng đêm đều bấm điện thoại tanh tách, gửi đi đến cả chục tin nhắn cho người yêu. Dù cô bỏ chế độ âm bàn phím nhưng đêm khuya, tiếng bấm phím vẫn vang lên rõ mồn một. "Ngày xưa mẹ với bố chỉ liên lạc bằng thư tay thôi, còn bọn con giờ có điện thoại phải khác chứ", Ngân nũng nịu. "Anh ấy nhắn nhiều thế nghĩa là anh ấy thương con mà". Bà Toán bất giác tủm tỉm cười rồi lấy gối bịt tai lại cố chìm vào giấc ngủ.Không làm phật lòng thế hệ xa lạ với đồ công nghệ như các cụ nhưng Duyên lại khiến chồng hay hờn dỗi từ ngày vào làm nhân viên văn phòng ở một công ty viễn thông. Do công việc là chăm sóc khách hàng qua tiện ích chat trên mạng, cô nhiễm thói quen "chat chit" và viết blog từ lúc nào không hay. Ông chồng "khốt-ta-bit" mới đầu hờn mát, sau nhảy dựng lên mỗi lần thấy vợ mở laptop ra chat lúc 9 - 10 giờ tối.“Cả ngày anh đi làm mệt mỏi, công trường toàn đất với sỏi, khói với bụi, về lại thấy em nói chuyện với cái máy tính thế à", anh Dũng bắt đầu chỉ trích. "Em thích nó thì cứ bê nó ra sa-lông mà nghịch, giả cái giường cho anh". Duyên tưởng chồng đùa hóa ra hôm đấy anh mắc màn khóa trái cửa phòng thật, báo hại cả đêm cô khóc dấm dứt và lại... lên mạng chat tiếp. "Tao sợ anh ấy bỏ tao mất", cô gõ trên YM cho đứa bạn thân. "Giờ phải làm gì đây? Chỉ vào post cái ảnh một tí thôi mà..."Cũng may là mấy cô "ma mạng" search được vài chiêu xử lý và cách cuối cùng họ chọn là nịnh chồng kiểu "offline" truyền thống. Sáng hôm đấy, Duyên dậy sớm đi chợ nấu bữa sáng ngon lành cho chồng và đành lòng dứt mấy cô bạn hay online ban đêm. "Em viết nhật ký mạng chỉ vì nó tiện thôi", Duyên thì thầm với chồng. "Nhưng giờ em viết riêng cho anh này". Cô đưa cho Dũng một cuốn sổ bìa cứng có những trang viết đầu tiên: "Anh yêu, em muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp của gia đình mình ở đây, để khi anh và em có sợi tóc bạc trên đầu thì vẫn thấy chúng mình trẻ mãi và yêu nhau mãi..."Đến lúc đấy, ông chồng xúc động chảy cả nước mắt và cười toe toét. Vài hôm sau, Duyên "bồi" thêm vài lời thỏ thẻ nữa: "Nhưng em muốn tặng anh bài hát mà anh thích, anh thử vào nhật ký này xem có hay không nhé". Nói rồi cô mở phần mềm nhật ký cá nhân DiaryOne vừa cài trên máy với những lời không kém phần "mùi mẫn" và chèn được cả ảnh hai vợ chồng, video đám cưới và cả những bài hát hợp gu của anh. "Máy tính cũng có nhiều trò nhỉ", anh cười xòa với vợ. "Em cứ khám phá nó tùy thích, chỉ cần không cho anh ngồi vêu một mình vào buổi tối là được".