Suýt tan vỡ gia đình vì ảnh ghép sex

Chị Nga, 30 tuổi, là giáo viên một trường trung học phổ thông kể, chị đã từng đối mặt với nguy cơ tan vỡ hạnh phúc vì anh Trường (chồng chị) có bằng chứng chị đã từng… làm gái. Cái bằng chứng anh Trường có là một bức ảnh dạng file kỹ thuật số, trong đó là hình ảnh chị Nga thời sinh viên khỏa thân với tư thế khó coi nhất. Những chi tiết của các bộ phận nhạy cảm nhất của người phụ nữ phô bày một cách thô tục.



Cô giáo trẻ khóc tức tưởi trình bày, cha mẹ rất khó tính và nền nếp nên thời sinh viên chị chăm chỉ học, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chơi bời, thậm chí không có bạn trai. Cũng có một vài anh theo đuổi chọc ghẹo, chị không màng tới nên họ cũng bỏ cuộc.



Tốt nghiệp ra trường rồi đi dạy, chị cũng chỉ đi một đường về một đường trừ khi công đoàn nhà trường tổ chức đi du lịch dã ngoại. Tất cả đồng nghiệp trong trường đều đánh giá phẩm hạnh chị thuộc dạng tốt. Trong một lần chi đoàn nhà trường tổ chức giao lưu kết nghĩa với một đơn vị bộ đội, chị được anh Trường để ý làm quen. Quen nhau 3 năm, chưa từng nắm tay mặc dù hai người đã nói lời yêu. Thế rồi anh và chị cưới nhau.









Theo An ninh thế giới



Cuộc hôn nhân đằm thắm suốt 4 năm nay, bỗng dưng đứng trước nguy cơ tan vỡ chỉ vì bức ảnh sex. Trong bức ảnh chồng đưa ra làm bằng chứng kia đúng là gương mặt của chị, thân hình của chị, dáng điệu của chị nhưng chị khẳng định chưa từng chụp bức ảnh nào như thế. Tất nhiên, cho dù chị nói thế nào, anh vẫn một mực cho rằng chị đã từng để kẻ nào đó chụp ảnh sex. Anh Trường còn suy diễn thêm, để cho người ta chụp ảnh như thế thì chắc chắn chị đã từng "ấy" với người chụp ảnh rồi.Xấu hổ và đau đớn, chị xin nghỉ phép không lương để quyết truy tìm tận gốc bức ảnh. Chị yêu cầu anh cho gặp người đưa bức ảnh để lần manh mối. Manh mối cuối cùng mà chị lần ra được là một trang web chuyên về sex. Bức ảnh của chị được minh họa trong một bài viết kể về một trận dâm tình của "tác giả" với người trong bức ảnh là chị.Choáng váng với bài viết đậm mùi dâm ô trên trang web này, chị đăng nhập vào làm thành viên để làm quen với người đăng tải bức ảnh. Sau hàng tháng trời mơn trớn chat với cái nick đó, chị mới vỡ lẽ ra, đó là một tín đồ chơi ảnh "fake" tục.Anh ta cho biết, tình cờ vào trang blog cá nhân của "ai đó", thấy bức ảnh cô sinh viên mặc áo dài đẹp quá đã copy về máy rồi "fake" chơi. Từ một bức ảnh nữ sinh viên mặc áo dài, ngồi nghiêm túc trên ghế, gã "fake sĩ" hô biến thành một cô gái không mảnh vải trên người với tư thế như gái mại dâm. Biết rõ nguyên do, chị tức giận chửi mắng gã này thậm tệ.Sự việc sáng tỏ, anh Trường đã xin lỗi vì hiểu lầm vợ. Sau đó hai vợ chồng cùng nhau viết đơn kiện nhưng đành bỏ dở vì chẳng biết ghi bị đơn là ai. Ngậm bồ hòn, anh chị kể lại sự việc để cảnh báo những trường hợp tương tự.Không ai biết trò chơi quái đản này xuất phát từ đâu, lúc nào, chỉ biết nó được gọi bằng cái tên nửa tây nửa ta là “fake ảnh”. Fake ảnh có nghĩa là dùng kỹ thuật cắt ghép ảnh nối gương mặt của người này gắn vào thân hình của người khác.Trước khi công nghệ photoshop ra đời, một số người đã dùng kỹ thuật phòng tối để “fake” chân dung người làm kỷ niệm. Họ sửa bức ảnh ông nông dân mặc áo rách, cầm cuốc đứng giữa ruộng thành một đại gia mặc veston đứng cạnh chiếc xe 4 bánh trước sân ngôi biệt thự để con cháu ông nông dân làm ảnh thờ và khoe với hàng xóm: “Hồi xưa, cha tui (hoặc ông tui) giàu lắm nghen”. Dù là bịa đặt nhưng ảnh chẳng hại ai. Ngày nay, thời @, nhiều tấm ảnh ghép với nội dung đồi trụy đã gây phản cảm cùng bao hệ lụy cho nhiều người.Không chỉ riêng trường hợp chị Nga là nạn nhân của trò "fake tục", nhiều nữ sinh thích khoe ảnh trên mạng, trên blog cá nhân cũng bị "lột" quần áo, thậm chí còn bị ghép vào cảnh đang làm tình với đàn ông. Chủ nick chimchichchoenhinhanh là một nữ sinh cấp 3 chia sẻ: "Em khẳng định mình chưa từng chụp ảnh nuy, ảnh niếc gì cả. Ai lấy ảnh của em fake sex, dòng họ nhà nó bị tru di tam tộc chui xuống địa ngục 100 kiếp".Trên những trang web diễn đàn sex, nhiều trường hợp các thiếu nữ là nạn nhân của chính người yêu cũ. Khi bị cô gái "nghỉ chơi", chàng trai trả thù tình bằng cách sử dụng ảnh chụp chung kỷ niệm trong sáng của cả hai chuyển thành ảnh hai người đang làm tình rồi tung lên để trả thù. Kèm bức ảnh là bài viết diễn tả tỉ mỉ những cuộc làm tình của hai người. Dù biết mình bị ghép ảnh, cô gái cũng chỉ biết im lặng. Đã có không ít trường hợp, nạn nhân bị chồng sắp cưới từ hôn vì chuyện này.Trên những diễn đàn sex này nhiều thành viên muốn chứng tỏ bản lĩnh săn tình đã thi nhau khoe những trận làm tình của chính mình qua những bài viết gọi là "report". Để các thành viên khác không đánh giá là "xạo", những kẻ này đành "fake" đại ảnh của một cô gái nào đó. Vô phúc cho nạn nhân nếu người thân tình cờ phát hiện mình tồng ngồng trên mạng.Những trường hợp vừa nêu chỉ là một góc nhỏ hệ lụy của hành vi fake ảnh tục. Với “fake sĩ”, đó là trò chơi. Với nạn nhân, đó là một tai họa khủng khiếp.Trung "tóc dài" là một "đại ca" trong giới xử lý hậu kỳ kỹ thuật số cho các studio ảnh cưới có một kỷ niệm nhớ đời về chuyện fake ảnh sex. Thỉnh thoảng, gặp một bức ảnh cô dâu xinh đẹp, anh copy lại để sửa chơi. Xong, anh ấn file trong ổ cứng di động cá nhân để "buồn buồn lấy ra xem chơi chứ không chia sẻ cho ai". Anh nghĩ, không khoe với ai thì những bức ảnh đó chỉ là những file vi tính vô hại.Một hôm, trên đường đi làm anh vô tình đánh rơi túi xách, trong đó có cái ổ cứng "vô hại". Khi biết mất ổ cứng di động, anh toát mồ hôi lạnh. Nếu những file ảnh fake bị người nhặt được dùng nó cho ý đồ tống tiền các cô dâu hoặc tống tiền các studio mà anh làm thuê thì anh chết chắc. Như người mất hồn, anh trở về nhà trùm mền vừa tự kỷ vừa khấn nguyện ông trời. May cho anh, người nhặt được túi xách của anh là một cô gái tốt bụng.Sau nửa ngày "tạm giam" túi xách vì gấp việc, cô gái đã căn cứ vào số điện thoại in trên danh thiếp của anh gọi đến. Anh tức tốc đi gặp cô gái trong trạng thái của kẻ mới chết đội mồ sống dậy.Anh suýt ôm chầm cô gái ân nhân khi biết ổ cứng di động còn nguyên. Trong túi có bao nhiêu tiền anh móc ra hết để hậu tạ cô gái. Lúc đó, cô gái cương quyết không nhận tiền nhưng sau này nhận anh làm… người yêu.Lập tức, anh xóa toàn bộ những "tác phẩm" nguy hiểm tiềm ẩn và không bao giờ dám fake ảnh sex của bất kỳ ai.Sau sự kiện một đường dây bán dâm cao cấp của giới showbiz Việt bị lực lượng Công an phanh phui, một vài nhân vật ăn chơi ở Sài Gòn khẳng định, đó chỉ là một "con tép" nhỏ trong làng giải trí. Với họ, nude nghệ thuật là ảnh sexy khoe đường cong thể hình, còn nude tục là ảnh khoe bộ phận sinh dục.Để minh họa cho điều mình nói, một doanh nghiệp chìa ra khoe một xấp ảnh nude tục của hơn 60 người đẹp trong làng giải trí. Nhìn qua bộ ảnh, dân ăn chơi sành điệu cũng phải bật ngửa vì có nhiều ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng đức hạnh, chưa từng dính vào bất cứ scandal nào cũng góp mặt trong những tư thế thật khó diễn tả...Những bức ảnh ấy được in bằng laser màu truyền từ tay người này sang người khác với giá "hữu nghị" 10.000 đồng một bức hoặc "sang tay" bằng file vi tính trọn bộ thì một chầu cà phê…Sau khi phân tích tỉ mỉ từng chi tiết trên bức ảnh, anh Thế, một chuyên gia "sốp" (chỉnh sửa ảnh cũ thành mới và xử lý hậu kỳ trước khi in ảnh) cho các điểm dịch vụ ngành cho biết đây hoàn toàn là ảnh ghép.Theo anh Thế, "sốp" và "fake" đều là "môn đồ" của photoshop nhưng thuộc hai môn phái hoàn toàn khác nhau. "Sốp sĩ" dùng kỹ thuật số để phục vụ dân sinh, phục vụ xã hội. Còn dân "fake sĩ" đa phần là những kẻ "rảnh hơi, thiếu việc, thừa cơm".Theo anh, "sốp" là làm cho ảnh gốc đẹp hơn, long lanh hơn. Còn "fake" chỉ làm cho ảnh "tục tĩu" hơn. "Fake" một bức ảnh có 2 cách: Một là dùng công cụ của phần mềm photoshop "cắt đầu" người này dán vào thân người kia. Cách này đã lạc hậu nên các "fake sĩ" không dùng nữa. Bây giờ các "fake sĩ" sử dụng cách thứ hai "đỉnh" hơn. Đó là dùng công cụ của phần mềm photoshop hoặc phần mềm recomposit để xóa dần quần áo trên người của khổ chủ. Cách thứ hai làm cho ảnh trông thật hơn với chính thân hình của "nạn nhân".Với "fake sĩ", chỉ cần có một bức chân dung kỷ niệm có đầy đủ quần áo của bất kỳ ai, 3 phút sau, khổ chủ sẽ bị lột sạch trên ảnh. Anh Thế mở máy tính rồi vào một trang diễn đàn web đồi trụy, kích dục có tên miền ở nước ngoài nhưng hàng ngàn thành viên đều là người Việt.Câu lạc bộ "fake sĩ" này mở một chủ đề ảnh nude của người nổi tiếng. Chủ đề này tập hợp những bức ảnh fake của tất cả các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trong tư thế khó coi nhất để các thành viên khác bình phẩm. Hầu hết nạn nhân của những thành viên câu lạc bộ quái gở này đều không hay biết mình đã bị "fake ảnh".Để thu hút thành viên, câu lạc bộ còn hứa tặng quyền lợi cho những ai tham gia: Được cộng điểm tín dụng nâng level, được nâng lên nick VIP (xem phim, download phim sex miễn phí) và có cơ hội thiết kế cho tạp chí nào đó.Có thành viên tự nhận mình là nữ nhưng cô này không fake ảnh nam giới để thỏa tính dâm dục mà chỉ fake ảnh nữ giới. Cô có thú vui khoe thân thể nhưng che mặt của mình trên mạng. Khi tham gia câu lạc bộ fake, cô ta lấy những bức ảnh thiếu quần áo của chính mình ghép vào ảnh chân dung của các ngôi sao showbiz Việt.Khoái fake ảnh người khác nhưng hầu hết những "fake sĩ" đều không thích người khác ghép ảnh vợ mình. Điều đó cho thấy, họ ý thức rất rõ hành vi sỉ nhục người khác trong hành động này. Không cần phân tích nhiều, ai cũng biết việc lột đồ người khác (cho dù trên ảnh) chính là thú ăn chơi đồi trụy, mất hết nhân cách.