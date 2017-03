Tái hôn và bí quyết giữ lửa “chuyện ấy”

1. Học cách tiếp nhận

2. Bắt nhịp với người mới

3. Lắng nghe

4. Quên đi quá khứ

Theo Gia Linh ( DT/39)

Chắc chắn, cả hai sẽ có sự so sánh hoặc bị so sánh với người cũ. Vì vậy, để đạt được sự hòa hợp trong đời sống tình dục mới, bạn hãy chú ý vài điểm sau:Khi chấp nhận bắt đầu cuộc sống gia đình lần thứ 2, nhiều người sẽ gặp phải trở ngại trong chuyện tình ái. Có những người cảm thấy hài lòng, lại có những người thấy không được thỏa mãn. Nếu lúc đó, bạn tỏ ra giận giữ hoặc bất mãn thì sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Không những thế, tỏ thái độ ngay lúc đó thậm chí còn có thể làm cho tình huống xấu đi.Nguyên nhân của việc này có thể là do một trong hai người không được chủ động như trước kia, chưa quen hoặc cảm thấy ngại ngùng. Giải pháp cho vấn đề này chính là bạn hãy cùng đối phương tìm hiểu về sở thích của nhau trong “chuyện ấy”. Từ đó, học cách tiếp nhận và chiều chuộng theo yêu cầu của nhau để cả hai cùng cảm thấy thoải mái nhất.Có thể khi mới tái hôn, bạn chưa hoàn toàn quen với việc mình đang sống cùng với một người khác chứ không phải người cũ. Điều này có thể sẽ làm cho bạn cảm thấy hụt hẫng và đôi chút “lỡ nhịp”. Hãy cố gắng để làm sao bắt nhịp với cuộc sống mới nhanh nhất, kể cả chuyện gối chăn, làm sao cho những khác biệt giữa hai người trong chuyện ấy là thấp nhất có thể.Thay vì giữ cho mình thói quen ái ân như khi bạn vẫn còn sống với người cũ, hãy học cách lắng nghe, thỏa mãn yêu cầu của người mới để lấy lại cân bằng. Nhiều người không làm quen được với chuyện mình đang ở cùng người khác chứ không phải người cũ, đôi khi chuyện này ảnh hưởng rất nhiều tới gối chăn, từ đó gây sứt mẻ tình cảm và khiến cho quan hệ vợ chồng xấu đi.Có thể, trong quá khứ, bạn và người cũ từng có những thời gian hạnh phúc và mặn nồng. Vậy nhưng, khi quyết định tái hôn, bạn phải học cách làm quen với việc sống với người mới. Hãy quên đi những chuyện trong quá khứ. Quan trọng hơn, hãy học cách nhìn vào thực tế, sống với hiện tại để hạnh phúc mới được trọn vẹn.