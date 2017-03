Tài sản vợ chồng: Sẽ rạch ròi chung, riêng

Bổ sung cách phân định tài sản Theo dự luật, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ hoặc chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, kể cả hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản riêng của mỗi bên; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp quyền sử dụng đất mà vợ, chồng được tặng cho riêng, được thừa kế riêng hoặc quyền sử dụng đất có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ, chồng có được trong thời kỳ hôn nhân thông qua giao dịch bằng tài sản riêng; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; đồ dùng, tư trang phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng. Sổ bộ hộ tịch sẽ ghi chú cả phần tài sản Theo dự luật, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng được cơ quan hộ tịch ghi chú vào sổ bộ hộ tịch. Nếu lâu nay sổ bộ hộ tịch chỉ ghi nhận những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến chết đi (sinh, kết hôn, tử...) thì tới đây sẽ có thêm phần ghi chú về tài sản. Mà tài sản này là do hai bên thỏa thuận và ghi vào sổ. Còn sau đó họ có thay đổi tài sản thì cập nhật ra sao, làm sao để theo dõi biết được tài sản này? Do các cơ quan hộ tịch không thể quản lý tài sản của các bên nên việc ghi chú như thế chỉ có ý nghĩa về việc hai bên tự thỏa thuận và tự chứng minh về tài sản. Một trưởng phòng hộ tịch của một Sở Tư pháp