Tại sao chưa có thuốc tránh thai cho nam giới?

Có một sự thật ít ai biết đến: các nghiên cứu để phát minh ra thuốc tránh thai hấp thụ bằng đường miệng cho cả nam giới và phụ nữ đã bắt nguồn từ hơn 50 năm về trước. Thuốc tránh thai cho phụ nữ đã được phát minh thành công, và cho tới giờ vẫn là một trong những thành tựu đáng nể nhất của ngành sức khỏe sinh sản: theo một nghiên cứu do CDC thực hiện từ năm 2006 tới năm 2010, gần 82% phụ nữ tại Mỹ sử dụng thuốc tránh thai, nhiều hơn bất kì biện pháp nào khác.













Biện pháp thắt ống tinh có thể phục hồi được do nhà khoa học Sujoy Guha, Ấn Độ phát minh.



Theo VNN/Vnreview, Gizmodo

Trong khi đó, các biện pháp kiểm soát sinh sản không cần tới phẫu thuật, dễ sử dụng dành cho nam giới đã liên tục "né tránh" chúng ta trong hàng chục năm trời. Lý do? Trước hết, các công ty dược phẩm lớn đều cho rằng thị trường dành cho thuốc tránh thai nam giới là… không có, và do đó không chịu đầu tư tiền của để nghiên cứu, phát triển. Quan trọng hơn hết, các giải pháp kiểm soát sinh sản dành cho nam giới đang gặp phải rất nhiều thử thách về y khoa.Thực ra, thuốc tránh thai cho nam giới đã và sẽ tiếp tục ở trong tình trạng... "sắp" trở thành hiện thực. Điều này đã diễn ra trong vòng 50 năm vừa qua – theo quan điểm của Tiến sĩ Elaine Tyler, Giáo sư môn Nghiên cứu và Lịch sử Hoa Kỳ tại Đại học Minnosetta. Trong cuốn Nước Mỹ và thuốc tránh thai: Lịch sử của Lời hứa, Điêu tàn và Tự do, ông cho biết:Tiến sĩ John Amory, Giáo sư Dược tại Đại học Washington, giải thích rõ ràng hơn về các trở ngại dành cho thuốc tránh thai nam giới:Như vậy, các giải pháp tránh thai dành cho nam giới đã và đang tồn tại. Vấn đề chỉ là chúng là những quả bom có thể nổ "bất thình lình": không ai biết khi nào thuốc tránh thai cho nam sẽ hoạt động hay thất bại, và hậu quả cho thất bại của chúng sẽ là rất nghiêm trọng.Không chỉ có vậy, các thử thách khác về mặt y khoa cũng gần như không thể vượt qua nổi. Theo tiến sĩ Amory, phụ nữ chỉ tạo ra một quả trứng mỗi tháng, trong khi nam giới tạo ra 1.000 tinh binh trong mỗi giây. Trong khi thuốc tránh thai cho phụ nữ hoạt động bằng cách đánh lừa cơ thể rằng người phụ nữ đang có thai (bằng cách tăng các loại hoóc-môn vốn chỉ có mặt trong cơ thể khi đang mang thai), ở nam giới hoàn toàn không có bất kì khoảng thời gian không-tinh-trùng nào để "giả lập" cả.Tiến sĩ Amory cũng cho rằng, khả năng chặn một loại en-zim có nhiệm vụ chuyển hóa vitamin A thành acid retinoic (cần thiết để sản xuất tinh trùng) còn cách chúng ta "khoảng 5 năm nữa".Nhưng, lịch sử cho thấy không ai có thể khẳng định khi nào thì "5 năm nữa" sẽ trở thành "4 năm nữa" hoặc "bây giờ".Như vậy, các giải pháp sản xuất thuốc tránh thai dành cho nam giới vẫn còn cách chúng ta rất xa. Tuy vậy, các nhà khoa học vẫn còn một số giải pháp khác.Thứ nhất, chúng ta có thể tiêm phân tử nano của vàng vào tinh hoàn, "hâm nóng" chúng bằng tia la-ze cho tới khi chúng đủ ấm để giết chết tinh binh mà không làm tổn hại tới các tế bào khác. Nghe có vẻ khá hứa hẹn, nhưng chắc chắn không mấy người dám làm như vậy. Và biện pháp này mới chỉ được thử nghiệm trên... chuột.Cũng có rất nhiều cách để ngăn các chu trình cần thiết để tạo ra tinh trùng, ví dụ như biện pháp chặn en-zim chuyển hóa Vitamin A nói trên. Không giống như các quá trình điều khiển hoóc-môn thông thường, các biện pháp này sẽ không gây liệt dương hay giảm ham muốn tình dục. Mặt khác, do các biện pháp này chỉ nhắm vào một vài chu trình nhất định, khả năng gây ra tác dụng phụ với các chu trình khác là rất thấp. Vấn đề là, như đã phân tích ở trên, chúng ta sẽ phải tiếp tục "chờ 5 năm" trong một thời gian dài.Gần đây nhất, các nhà khoa học đã tìm ra biện pháp thắt ống dẫn tinh có thể phục hồi được. Với biện pháp này, các bác sĩ sẽ "lắp" các lưới polymer lên ống dẫn tinh giúp "phá vỡ" tinh binh mà không cần phải ngừng "dòng" tinh trùng. Biện pháp này rẻ, có thể loại bỏ bất cứ lúc nào, và đã được chứng minh 100% hiệu quả tại Ấn Độ. Rất tiếc, biện pháp tránh thai này vẫn chưa được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu: ngành y tế tại Mỹ sẽ đợi tới năm 2014 để bắt đầu thử nghiệm.Cuối cùng, cánh mày râu chỉ có một biện pháp là thắt ống dẫn tinh theo kiểu "truyền thống". Bác sĩ Akhil Das, giáo sư trợ giảng ngành niếu quản học tại Đại học Thomas Jefferson cho biết phẫu thuật thắt ống dẫn tinh sẽ kéo dài trong 1 giờ đồng hồ, và trong vòng 8 tuần, sau khi thử nghiệm đếm tinh trùng thành công, bệnh nhân sẽ không bao giờ phải lo… sẽ trở thành cha nữa. Nhưng... 'nối' lại rất khó. Quá trình này không ổn định, và chi phí sẽ do bệnh nhân chịu. Nếu họ không an tâm, nếu họ nghĩ về khả năng 'nối' lại, tôi không khuyến khích thắt ống dẫn tinh", bác sĩ Das khẳng định.Nhưng ông cũng cho biết bệnh nhân của mình thường "chắc chắn 100%" mỗi lần đến văn phòng của ông để đăng ký thắt ống dẫn tinh. Họ không cần phải "nối" 2 chiếc ống của mình lại.Và nếu họ chưa thực sự chắc chắn, hãy chịu khó chờ đợi thêm chút nữa: Một giải pháp thuốc tránh thai dành cho nam giới "chuẩn" chỉ còn cách chúng ta… 5 năm nữa thôi.