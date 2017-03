Tại sao đàn ông 'đổ đốn' khi có tiền?

Thường Quân ăn mặc rất giản dị vào phòng tư vấn. Nhìn sự nhút nhát của anh, mọi người khó có thể nhận ra anh đang có trong tay mấy chục gian hàng cho thuê, thu nhập hằng năm không dưới mấy chục tỷ. Quân đến phòng tư vấn để mong được giải đáp về vấn đề: Anh luôn mong muốn tìm những em sinh viên trẻ đẹp để làm tình nhân. Việc này khiến anh thấy có lỗi với vợ con nhưng bản thân lại không thể không làm chuyện đó, nên tâm trí anh mâu thuẫn rối bời.





Cuộc sống hai vợ chồng anh khá ổn, không phải lao động vất vả mà chỉ cần dựa vào thu nhập cho thuê gian hàng. Những lúc nhàn rỗi, trong lòng Thường Quân luôn có ý nghĩtìm một em sinh viên trẻ đẹp, có tri thức làm tình nhân vì như thế cuộc sống mới thực sự tuyệt vời. Anh vào các trường đại học để làm quen với sinh viên nữ và dần dần tiến đến các mục tiêu xa hơn. Lúc đầu, anh cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình, tự nhủ mình không tốt, có lỗi với người vợ đã đồng cam cộng khổ với mình bao lâu nay, nên quyết định chia tay với người tình, nhưng không lâu sau lại cảm thấy bứt rứt và vẫn tiếp tục tìm một đối tượng mới.





Vậy lý do đàn ông trở nên "đổ đốn"là gì? Theo bậc thang nhu cầu do chuyên gia tâm lý học Maslowđề rathì bất kỳ hành vi nào cũng đều có động cơ thúc đẩy, động cơ đó là do nhu cầu. Có thể phân tích nguyên nhân “đàn ông có tiền trở nên xấu” như sau:



Nhu cầu thể chất, sinh lý - tình dục được thỏa mãn



Phải thừa nhận rằng, phần lớn đàn ông có quan hệ ngoài hôn nhân đều do muốn thỏa mãn hơn nữa trong quan hệ tình dục. Nguyên nhân họ chưa thấy thỏa mãn với đời sống tình dục hiên tại là: Tình cảm vợ chồng không tốt, công việc bận rộn, điều kiện sức khỏe… khiến quan hệ tình dục trở nên buồn tẻ, vì vậy người chồng rất dễ bị người phụ nữ khác thu hút. Đặc biệt khi tránh xa được những điều nhỏ nhặt, phiền toái của cuộc sống thường ngày, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân càng trở nên hấp dẫn.



Nhu cầu được yêu



Rất nhiều nam giới nhận thấy rằng trong gia đình, họ chỉ là công dân hạng ba vì ý kiến của vợ là cao nhất, sau đến đòi hỏi của con cái, cuối cùng mới đến bản thân. Sau khi sinh con, hai vợ chồng càng gặp nhiều khó khăn và áp lực hơn, mọi quan tâm của vợ dường như chuyển sang hết cho con nhỏ và việc nội trợ nên ít quan tâm đến chồng, đôi khi còn từ chối một cách thẳng thừng nhu cầu của chồng.



Rất ít người đàn ông chịu hiểu cho vợ mình, chỉ thấy mình không được quan tâm, bị từ chối thì cảm thấy rất thất vọng và cô đơn nên mong muốn được người khác quan tâm, chăm sóc. Ở nhà không tìm được thì sẽ ra ngoài tìm, huống hồ là có gái đẹp tự tìm đến, vì vậy sẽ rất nhanh xuất hiện người thứ ba.



Nhu cầu được tán dương



Có nhiều trường hợp đàn ông thành đạt trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc nhưng vẫn khát khao được những người xung quanh tán dương, khâm phục. Không biết làm thế nào mới đạt được điều trên nên họ nghĩ một người tình xinh đẹp và có học vấn có thể giúpđề cao bản thân mình. Các đại gia đều cho rằng nuôi tình nhân là một mốt thời thượng và phân biệt đẳng cấp, đặc biệt là những cô tình nhân trẻ đẹp, tao nhã,có học vấn.



Căn cứ theo quan điểm Maslow, con người khi thỏa mãn những nhu cầu cơ bản sẽ đòi hỏi đến các nhu cầu tâm lý, đây chính là động cơ chủ yếu. Khi con người có tiền, có quyền, cuộc sống thường ngày không còn là một vấn đề thì họ sẽ theo đuổi sự vui vẻ, lãng mạn và khoái lạc. Không thể nóingười nghèokhông cócác nhu cầu trên, bởi chúngluônở trongtiềmthức,khi người ta có tiền thì sẽ dễ dàng biến những nhu cầu trên thành hiện thực.



Những người đàn ông nào dễ hư khi có tiền?



Có cách nào làm cho đàn ông không trở nên xấu, hay hạn chế được điều trên? Vấn đề này là tương đối khó. Tốtnhất là nên chọn đúng người để kết hôn. Nên kết hôn với người mình thực sự hiểu họ. Nếu cuộc sống hôn nhân tương đối hạnh phúc, có thể đáp ứng tương đối nhu cầu của người chồng thì nguy cơ trở nên “hư hỏng” sẽ đượchạn chế rất nhiều. Hạnh phúc trong hôn nhân không phải là do bên ngoài nhìn vào, cũng không phải cảm xúc của riêng bản thân người vợ mà quan trọng hơn là người chồng thấy muốn trở về nhà, muốn được sống trong gia đình mình.



Một người vợ được đánh giá là thông minh thường là những người đức hạnh và biết chiều chồng chiều con, việc nhà và việc xã hội đều chu toàn. Nếu người phụ nữ không được mềm dẻo như thế thì rất dễ đẩy chồng vào con đường ngoại tình, tìm đến những cô gái yếu đuối, cần che chở. Đây là điều cấm kỵ trong hôn nhân.



Mặc dù phân tích này là dành cho phái mạnh, nhưng thực tế phụ nữ cũng vậy, cũng vì thỏa mãn nhu cầu nội tâm mà có thể thay đổi. Vì vậy, người chồng cũng nên chú ý để điều hòa và cân bằng đời sống vợ chồng.



Theo Giadinhnet