Tại sao phụ nữ muốn thay đổi đàn ông?

Thời gian trôi qua và mọi thứ không còn như cũ, con đường chúng ta đi cũng có nét mới. Tự nhiên cũng thay đổi như chuyển mùa, hay trong kinh tế là sự lưu hành một đồng tiền mới, nhưng những thay đổi đó không gây nhiều biến động trong cuộc sống. Thay đổi tính cách thì khác, nó sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề.



Đối với đàn ông, câu chuyện này chắc hẳn quen thuộc: Anh đi bên bạn gái và bị nàng bắt quả tang đang nhìn lén một phụ nữ khác, đến nỗi bỏ cả tín hiệu đèn giao thông. Nàng tức điên và cấm vận, không cho phép anh được ngắm nhìn phụ nữ khác nữa - đặc biệt nếu có nàng ở bên - nhưng đối với đàn ông việc này có khác gì nhiệm vụ bất khả thi?

Khi bạn là đàn ông



Nàng bắt bạn lựa chọn, hoặc phải thay đổi bản thân, hoặc phải thay đổi bạn gái. (Trời ơi, cô gái này không còn như khi hai người mới quen nhau và bắt đầu hẹn hò nữa!)



Cái gì đã lấy đi của tôi cô gái hay lo lắng, bất an, luôn bẽn lẽn, ngượng ngùng, cô gái nhút nhát ngó lơ đi chỗ khác khi bị tôi bắt gặp đang nhìn trộm? Đâu rồi cô gái hồi hộp chờ đợi cuộc gọi của tôi sau khi hai đứa đi chơi về? Cô gái đó bị ai bắt cóc rồi?!



Và câu hỏi đầu bài lại quay trở lại: Tại sao đàn ông không (chịu) thay đổi?



Mọi phụ nữ đừng mong đàn ông thay đổi. Đàn ông có thể chăm tắm gội, chăm đánh răng, chăm thay đồ, chăm mua quà, chăm nịnh hót phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ thay đổi tất cả, cả bản thân mình vì phụ nữ. Phụ nữ không nên hẹn hò với đàn ông rồi quyết định nghiêm túc với anh ta chỉ vì tin rằng sẽ ổn thôi: Tuy anh ấy có một vài khuyết điểm nhưng mình sẽ thay đổi được anh ấy!



Đàn ông sẽ cám ơn phụ nữ nhiều nhiều nếu phụ nữ chịu để họ yên và từ bỏ cái ý định thay đổi này nọ đi. Muốn thay đổi đàn ông, cần phải xem điều mà phụ nữ muốn đàn ông thay đổi là gì và sự "chuyên quyền, độc đoán" của phụ nữ lớn tới đâu.



Việc phụ nữ bắt đàn ông không được nhìn ngang dọc để rồi quên ánh mắt trên những đôi chân dài chính là một yêu cầu không thực tế, và cuối cùng chỉ có phụ nữ phải thất vọng thôi. Cấm đàn ông chiêm ngưỡng cái đẹp, khác gì cấm đàn ông là đàn ông? Nhưng nếu phụ nữ yêu cầu đàn ông không bình phẩm về những người phụ nữ khác thì lại hoàn toàn hợp lý. Trong trường hợp này, đàn ông nên thực hiện theo yêu cầu của phụ nữ vì hành vi của đàn ông đã khiến phụ nữ khó chịu.



Nếu bạn coi việc nàng đề nghị bạn bỏ mặc đám bạn bè để chạy về bên nàng là một yêu cầu không thể chấp nhận thì việc nàng yêu cầu bạn không bất ngờ cho nàng leo cây vì mấy thằng bạn thân gọi "có tí việc" lại là một yêu cầu hợp lý.



Phụ nữ muốn thay đổi đàn ông bởi điều này mang lại cho họ cảm giác mình đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ khó khăn. Điều này giải thích tại sao phụ nữ dễ thích đàn ông Sở Khanh, phụ nữ thậm chí thích tuýp đàn ông này hơn tuýp đàn ông hoàn hảo, tử tế, luôn đối xử với nàng như công chúa. Phụ nữ thích những anh chàng "đểu" với khao khát mãnh liệt sẽ biến anh ta trở thành người đàn ông mẫu mực với một kế hoạch thay đổi mà họ dày công vạch ra. Đàn ông "đểu" như một thử thách để phụ nữ chinh phục để cuối cùng, phụ nữ có thể tự hào rằng cô ấy chính là lý do khiến anh ta không còn lăng nhăng nữa. Cô ấy đã thay đổi được anh ta - nhiệm vụ bất khả thi đã được hoàn thành.



Phụ nữ có quyền giận giữ nếu đàn ông không chịu thay đổi, sai không chịu sửa, chứng nào tật nấy. Nếu yêu cầu thay đổi mà phụ nữ đưa ra là hợp lý, nàng hoàn toàn có quyền giận dữ, nhưng nếu quá vô lý, phụ nữ nên tìm người đàn ông khác chịu phục tùng mình để bớt nhọc thân, nên nhớ đàn ông rất khó thay đổi bởi đó là giống loài cứng đầu và bảo thủ nhất.



Đáp ứng mong đợi của nàng



Thêm một lý do nữa lý giải tại sao phụ nữ muốn thay đổi đàn ông chính là họ có cái nhìn quá lý tưởng về tình yêu. Họ có vô số những mong đợi, kỳ vọng khi quyết định gắn bó với một người đàn ông, thậm chí là một danh sách dài những điều viển vông, không tưởng. Và nếu những mong đợi của mình không được đáp ứng, phụ nữ muốn đàn ông phải thay đổi cho phù hợp. Mong đợi của đàn ông đối với phụ nữ thì không nhiều, họ chỉ muốn phụ nữ làm mình vui cả trong và ngoài phòng ngủ.



Sự phục tùng của đàn ông



Phụ nữ sinh ra vốn dĩ là những người rất mực thùy mị, nết na, họ không có sẵn máu nóng trong người, vì vậy mà họ không muốn làm kẻ thích gây sự, hay chỉ trích đàn ông. Thoạt tiên phụ nữ dịu dàng chờ đợi đàn ông thay đổi nhưng chờ mãi, chờ mòn mỏi, chờ dài cổ, đàn ông vẫn trơ trơ như đá tảng nên họ mới mất bình tĩnh mà trở nên hung hăng như vậy. Đến cực điểm, phụ nữ thấy chán quá và mặc kệ đàn ông muốn ra sao thì ra, không quản nữa.



Điều này giống như một đôi đang yêu, họ giận hờn, quan trọng từng lời xin lỗi, từng lời hứa, yêu cầu nhau thay đổi từng li từng tí. Nhưng một khi đã về với nhau và được bảo đảm bằng chiếc gông lồng vào cổ, họ bỗng trở nên thoải mái hơn và để cho những cá tính riêng được phép thể hiện.



Ngược lại, đàn ông không thích phụ nữ thay đổi bởi đàn ông sợ bị mất quyền kiểm soát và sức mạnh đó sẽ bị chuyển sang cho phụ nữ.



Khi phụ nữ thay đổi, điều đó có nghĩa là đàn ông không còn đủ sức kiểm soát phụ nữ nữa. Anh ta không còn là kẻ mạnh, kẻ duy nhất dám bực tức bỏ đi, dám to tiếng, cao giọng quát, dám hầm hè dọa nạt...



Nếu phụ nữ lả lơi quá đáng với những người đàn ông khác hoặc liên tục gọi điện cho bạn trai cũ, đàn ông không thể nào chịu như vậy được – khi đó, đàn ông nên đặt vấn đề trực tiếp với phụ nữ vì những yêu cầu của đàn ông lúc này hoàn toàn thỏa đáng.



Kết luận



Trong tình yêu, người ta cũng đặt ra yêu cầu cho nhau, miễn là những yêu cầu đó hợp lý. Những yêu cầu được đặt ra phản ánh mức độ an toàn của mối quan hệ và mức độ tin tưởng hai người dành cho nhau. Nếu phụ nữ yêu cầu đàn ông không trố mắt ra nhìn phụ nữ khác một cách ngớ ngẩn nữa, đàn ông hãy cố gắng làm điều đó, ít nhất là khi ở bên nàng.



Tuy vậy, cũng có những yêu cầu không thể thực hiện được. Vì vậy, đôi lứa phải học cách thỏa hiệp, nhượng bộ và biết đặt mình vào tình huống của người yêu. Đàn ông có tức giận không nếu phụ nữ liên tục nhìn ngắm những người đàn ông đẹp trai khác? Phụ nữ có thất vọng không nếu đàn ông cũng thích tâm sự với bạn gái cũ? Hãy biết nghĩ cho nhau và nếu thấy mình đã sai, đã quá đáng thì hãy thay đổi vì nửa kia của mình, cả hai cùng nên cởi mở chia sẻ những điều khiến khiến mình khó chịu để đối phương có thể tránh mắc phải.





Theo Hồ Bích Ngọc ( VNE)