“Tai vách” gây khó chuyện yêu

Một bạn đọc (Q.3, TP.HCM)



- Trước tiên cần “nói vào” một chút về tật “lớn tiếng” của bà xã bạn, bởi nó can dự lớn đến cách giải quyết vấn đề. Cần hiểu tật này xuất phát từ vô thức, nghĩa là ngay cả chủ nhân cũng khó lòng ngăn lại. Kế tiếp nó là một thành tố của khoái cảm, nếu nín nhịn tức thiệt đi đôi ba phần “quyền lợi” của bà xã và của... bạn.Không khó nhận ra “phản hồi” này là sự tưởng thưởng không thể tốt hơn với một người đàn ông.Như vậy, mục tiêu chính là bảo tồn - với mức thiệt hại thấp nhất - chứ không phải là triệt tiêu, bịt miệng. Tuy vậy, với tình cảnh “đất chật người đông” của bạn thì đây có vẻ là một nhiệm vụ “bất khả thi”.Trong trường hợp này, có lẽ đành dùng hạ sách: hi sinh chút quyền lợi của bà xã. Nghĩa là tìm cách kéo giảm “âm lượng”. Căn cơ hơn cần giúp bà xã chủ động điều tiết. Một trong những cách là đánh vào tâm lý bằng cách thu âm và bật lại cho đương sự nghe.Có thể sự ngượng ngùng đủ giúp chủ nhân tiết chế hơn.Trên đây chỉ là tiểu xảo giúp gỡ rối trước mắt, lâu dài vẫn là một nơi chốn riêng tư. Ở đây đừng quên “đối tượng đích” cần giải cứu.Nhiều đôi vợ chồng rơi vào tình cảnh như hai bạn, nấn ná, tính toán mãi không xong, không chỉ vì tiền nong mà còn vì câu nệ ý định an cư lạc nghiệp lâu dài - trong khi cái cần có thể chỉ là căn phòng riêng là đủ.Theo BS ĐỖ MINH TUẤN (TTO)