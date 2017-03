Tám sự thật bạn chưa biết về chuyện ngoại tình

Hormone ảnh hưởng tới lòng chung thủy

Những phụ nữ với hàm lượng hormone sinh dục nữ oestradiol cao dễ có khả năng ngoại tình – theo các chuyên gia tâm lý học đến từ đại học Texas. Lượng oestradiol nhiều hơn mức bình thường khiến phụ tữ cảm thấy mình hấp dẫn hơn và dễ bị cuốn hút vào những hành động lả lơi tán tỉnh, ôm hôn, hay quan hệ với một người mới. Hormone trên còn khiến phụ nữ có cảm giác chán chuyện “yêu” với người cũ và thích tìm đến bạn tình có khả năng mang tới cho họ hưng phấn cao hơn.

Không phải chỉ có quan hệ tình dục với người ngoài mới là ngoại tình

Theo chuyên gia tâm lý Scott Haltzman từ đại học Brown, chuyện ngoại tình đôi khi chỉ là mối quan hệ tình cảm thuần túy mà không dính líu gì tới tình dục. Có những người đã lập gia đình, được đáp ứng đầy đủ về mặt sinh lý nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Họ mong muốn được yêu và bù đắp thiếu hụt trong tâm hồn. Đây cũng là một kiểu ngoại tình phổ biến.

Ngoại tình không có nghĩa là đã hết yêu

Không thể phủ nhận rằng một số cuộc tình ngoài luồng bắt nguồn từ việc người trong cuộc không còn tình cảm với vợ/chồng mình nữa, tuy nhiên, sự thật là ngoại tình không có nghĩa là đã hết yêu. “Đơn giản là họ gặp trục trặc trong hôn nhân và muốn giải tỏa” – theo tiến sĩ tâm lý Haltzman – “Lý do một người ngoại tình có khi chỉ do họ muốn được quan tâm, chú ý nhiều hơn so với lúc ở nhà”.

Không phải kẻ thứ ba nào cũng trẻ hơn, đẹp hơn

Rất nhiều bà vợ hết sức bất ngờ khi người tình của chồng mình không hề đẹp, thậm chí có phần già xấu hơn họ. Sự thật là khi ngoại tình, chúng ta tìm đến tình nhân có những phẩm chất mà vợ/chồng mình không có. Người thứ ba có thể không phải một phụ nữ có ngoại hình bốc lửa, nhưng lại rất biết quan tâm, săn sóc, chiều chuộng.

Ngoại tình chưa hẳn là dấu chấm hết cho hôn nhân

Chuyện lăng nhăng ngoài luồng không hẳn là bất lợi hoàn toàn cho hôn nhân. Nó có thể là hồi chuông cảnh báo về những trục trặc có thể sửa chữa được. Nếu nhìn vào mặt tốt, việc bị phát hiện một (vài) lần “yêu” bên ngoài khiến hai người có cơ hội nói với nhau về những điều “bằng mặt không bằng lòng” và mở ra mốc mới để làm lại tất cả từ đầu.

Hoàn toàn khác nhau giữa tình một đêm và tình nhân lâu dài

Rất đơn giản: tình một đêm là ngoại tình chủ yếu về mặt quan hệ xác thịt, trong khi việc có một nhân tình khiến người chồng/vợ xao nhãng không nhỏ về mặt tình cảm. Một vài lần quan hệ tình dục ngoài luồng dù sao vẫn ít ảnh hưởng tới hôn nhân hơn việc có nhân ngãi.

Chuyện ngoại tình thường diễn ra ở tuổi trung niên

Điều này là không phải là không có căn cứ. Bước vào tuổi trung niên, sự nhàm chán trong mối quan hệ, áp lực công việc, con cái, cộng thêm hầu bao có phần rủng rỉnh hơn lúc trẻ… khiến người ta có xu hướng tìm đến sự mới lạ để giải tỏa đầu óc. Không ít đàn ông bắt đầu có nhân tình khi bước sang tuổi trung tuần. Một số khác lại giải tỏa bằng đồ uống kích thích, trở nên trầm cảm và thích bù đắp bằng thú vui thể xác.

Có những kẻ ngoại tình mong... bị vợ/chồng bắt gặp

Có những người thực sự dính líu vào chuyện ngoại tình với hi vọng bị bạn đời phát hiện. Một vết son nơi cổ áo, những tin nhắn nóng bỏng, hòm thư điện tử lộ liễu,... họ để những dấu hiệu rành rành trước mắt. Trong những trường hợp này, thường thì người trong cuộc đã cảm thấy hoàn toàn bất lực trước hôn nhân nhưng không biết làm cách nào khác để kết thúc. Họ lợi dụng việc ngoại tình như một lý do “chính đáng”.

Theo Trang Lê (VTC News/Yourtango)