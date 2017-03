Tan vỡ gia đình vì... mê "cơn gió lạ"

Khi tình công sở là kẹo ngọt

Theo Giadinhnet/ TTVN

Cứ sáng Phương Anh thức dậy, cô nàng chẳng cần đồng hồ báo thức, cô sung sướng khi ngày mới đến và thầm ước giá ngày làm việc kéo dài vô tận thì hay biết mấy. Anh Phong – chồng Phương Anh cũng cảm thấy đúng là dạo này vợ có điều gì khác lạ mà anh gặng hỏi mãi chị chẳng hé răng nửa lời. Đương nhiên Phong sẽ không biết gì về việc cô vợ mình đang quay cuồng với mối tình công sở đầy hoa và kẹo ngọt.Phương Anh và Phong lấy nhau được 5 năm, gia đình chị ai nhìn vào cũng đầy ngưỡng mộ bởi họ vừa biết làm kinh tế và vừa biết chăm con. Họ đã có với nhau 1 cậu con trai vô cùng thông minh và đẹp trai 3 tuổi. Anh Phong rất chiều chị, tuy là chủ một doanh nghiệp nhưng cứ đúng giờ anh lại đi đón vợ con rồi cả nhà cùng nhau nấu nướng. Bản thân Phương Anh cũng cảm nhận được tình yêu thương vợ con anh dành cho mình nhưng tính cô dường như không hoàn toàn thích mẫu người như Phong. Theo cách cô nói, cô thích một người đàn ông lãng tử, phong trần, hào nhoáng chứ suốt ngày “cun cút” vợ con như chồng cô,... nhàm quá.Cơn gió lạ chợt đến khi phòng cô có nhân viên mới về. Tùng được bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng của phòng Phương Anh. Tùng đúng như những gì một người đàn ông chuẩn cần có được dựng nên ở cô. Anh cao ráo, bụi bặm, rắn chắc, quyết đoán, ánh mắt bất cần.... khiến Phương Anh say như điếu đổ.Bước chân vào một văn phòng công nghệ toàn đàn ông, nổi bật giữa đó là một cô gái trắng trẻo, đẹp, người tròn đầy đặn như Phương Anh khiến Tùng cũng ít nhiều chú ý. Chỉ cần một ánh mắt đầy ẩn ý trong những lần đi học cùng nhau, học ngã nhào vào nhau đầy thích thú.Vậy là mỗi ngày chị hạnh phúc đến cơ quan với người tình, thời gian hạnh phúc nhất có lẽ là giờ nghỉ trưa, lúc mà anh chị tha hồ đi ăn rồi vào nhà nghỉ. Cô chìm đắm trong hạnh phúc khi tìm được người tình quá phù hợp như Tùng. Tùng là người có từng trải, anh rất galant và tỏ ra chiều chuộng cô người tình mọi thứ. Và cứ thế, công việc trở thành những ngày hội không bao giờ kết thúc với những tập phim hấp dẫn.Cũng giống như trường hợp của Phương Anh, Nga cũng hào hứng mỗi khi ngày mới đến. Nga “chết đứ đừ” chàng đồng nghiệp điển trai ngồi đối diện. Nga cũng là gái có chồng, nghe phong thanh đâu chồng chê cô hơi mập nên cô tuyên bố “cấm vận” vì tụt hứng hoàn toàn với anh chồng “vô duyên” này. Ấy vậy mà, vóc dáng của cô lại được anh đồng nghiệp khen lấy khen để. Thế là cô xiêu vẹo, và thầm nghĩ chỉ có những ai yêu cô thật lòng mới cảm nhận được vẻ đẹp của mình. Không chỉ có giờ đi làm, ngay cả dịp cuối tuần, cô cũng đăng ký “tăng ca” với chồng, lý do làm thêm giờ kiếm thêm thu nhập. Anh chồng hiền lành cứ thế gật gù trông con để vợ đi cải thiện kinh tế.Những dịp hè, cơ quan chồng tổ chức đi nghỉ mát, Nga cũng lý do này nọ để hai bố con tự túc, Nga có nhiều việc không thể đi được để đến cơ quan gặp người tình. Dần dần, không chỉ Nga mà chồng cô cũng cảm thấy, cuộc sống của cô không có gia đình này. Gia đình này đang như cái chợ mà chỉ có chồng và hai đứa con thơ, sáng đưa con đi học, chiều đi chợ đón con.Rồi như trường hợp của Quế. Thầm cảm phục vị giám đốc giỏi giang của mình, từ trong Quế, tình cảm đơn phương nảy sinh lúc nào không hay. Và rồi, vị giám đốc đào hoa cũng nhận ra được tình cảm của cô nhân viên trẻ dành cho mình. Không hề né tránh, vị giám đốc của Quế càng coi đó là cơ hội để tiến lại gần cô gái trẻ. Những thái độ chăm sóc đặc biệt, những bó hoa bí mật được gửi đến phòng làm việc của cô, bữa ăn trưa “chỉ có hai người” vì tính chất công việc, và các lý do để ông chủ thể hiện mối quan hệ với nhân viên đặc biệt của mình.Vốn dĩ đã có tình cảm, lại nhận được sự quan tâm của đối tượng, Quế như mê đi và dần rơi vào sự lạc lối. Dẫu biết rằng, giám đốc của mình là một người đã có gia đình, con cái ngoan ngoãn, khôn lớn, song trái tim mơ mộng, đầy chứa chất của cô đã át hẳn lý trí khiến cô như mê muội vào mối tình không trong sáng đó. Thực ra, trong thâm tâm mình, cô không có ý định giành giật, cướp chồng của ai đó, song tâm hồn đa cảm một người con gái tỉnh lẻ, cộng với tình cảm từ thán phục sang yêu thương của cô dành cho sếp đã khiến cho cô không thể làm chủ tình cảm của mình nữa. Cô để mọi thứ trôi đi theo cuộc sống…Trường hợp của Phương Anh lâu ngày rồi chồng cũng phát hiện ra. Một hôm nhân ngày cưới mà có lẽ vợ quên, anh mang sẵn một bó hồng to chờ vợ trước cơ quan với ý muốn làm cô bất ngờ. Anh bẽ bàng khi phát hiện ra vợ đang tay trong tay điềm nhiên với một người đàn ông khác. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của vợ, anh giật mình “Lâu lắm rồi không thấy vợ cười hạnh phúc đến như thế...” Tờ giấy ly hôn là cái chấm hết cho gia đình nhỏ bé của họ trước sự van xin và ân hận của người vợ. Sau khi chồng bỏ, người tình của cô cũng "lặn một hơi" sợ cô "bắt đền".Nói về trường hợp của Quế, vợ của vị sếp nọ đã tìm đến cô tình nhân trẻ của chồng để làm rõ trắng đen ngay tại công ty nơi cô đang làm việc. Đắng cay, chua chát, Quế như hoá đá trước những lời lăng mạ khích bác của người đàn bà đó. Mà người đàn bà đó đâu có sai, chỉ có Quế là người thiệt thòi nhục nhã ê chề vì cái tội cướp chồng người.Quế bước thẫn thờ ra khỏi cơ quan, và thề sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Đây sẽ là nơi cô đau khổ nhất, mất mát nhất và cũng là nơi cô muốn trốn chạy nhất…Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn tình yêu – hôn nhân Thành phố Hà Nội) cho biết, hẹn hò chốn công sở hoàn toàn có thể đi đến một kết thúc tốt đẹp và thực tế đã chứng minh nếu bạn đi đúng hướng thì rất nhiều mối tình công sở đã kết thúc bằng những cuộc hôn nhân mỹ mãn. Tuy nhiên, nếu bạn chệch hướng, nó sẽ giống như con dao 2 lưỡi cắt đứt đường sự nghiệp đang lên của bạn. Do đó nếu bạn là người của công việc, bạn muốn tập trung cho sự nghiệp, đôi khi bạn cần học cách chấp nhận và hy sinh. Trước hết, bạn nên hạn chế trêu đùa và chuyện trò “nhạy cảm”.Nhiều người thường lợi dụng những cuộc chuyện trò về các vấn đề “nhạy cảm” để đong đưa, tán tỉnh. Kết quả là, không ít người trở thành “nạn nhân” của những trò quấy rối hoặc tan vỡ hạnh phúc gia đình vì những trò đùa không đâu.Và rõ ràng, nguy cơ đổ vỡ gia đình, ảnh hưởng tới công việc là hiển nhiên khi những mối tình ngoài luồng này bị phát hiện. Và điều này sẽ chỉ giữ được khi họ nhận thức được đúng điểm dừng, là tìm sự chia sẻ về tinh thần. Còn khi giới hạn đó bị vượt quá, cả hai sống một cách bản năng thì nguy cơ “mất hết” là tất yếu.“Để tránh những cơn ‘say nắng’ , không có cách nào khác là mỗi người phải tự xây dựng một hệ thống giá trị sống cho mình, chẳng hạn như quý trọng giá trị mình có, quý trọng gia đình… Có như vậy thì, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ sẽ tránh được những rủi ro.Điều cần chú ý, hạn chế chia sẻ những tâm sự riêng tư của mình cho đồng nghiệp khác giới. Khi cảm thấy có bức xúc trong gia đình, bạn có thể tìm sự đồng cảm ở những người bạn cùng giới, hay một người tin cậy.