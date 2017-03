Tật xấu của đàn ông và phụ nữ trong hôn nhân

Hãy nắm bắt những “căn bệnh” khó chữa dưới đây để dần hoàn thiện bạn đời và duy trì ngọn lửa hạnh phúc gia đình.







Theo VNE



Các bà vợ thường nghĩ làm vậy thì chồng sẽ nhìn vào "tấm gương tốt" để học tập, tự sửa đổi bản thân. Họ muốn khơi dậy tính sĩ diện của đàn ông để buộc chồng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tư tưởng sai lầm này làm nhiều nhiều phụ nữ đẩy đức ông chồng vào cảnh bất mãn. Phụ nữ nên nhớ rằng đàn ông không bao giờ thích vợ khen chồng người khác trước mặt họ một cách quá đáng, càng không thích bị đem ra so sánh rồi kết luận chồng mình "kém" chồng người.Nhiều phụ nữ cứ tưởng rằng hễ cằn nhằn, bới móc những lỗi lầm, tật xấu của cánh mày râu thì các ông ấy sẽ thay tâm đổi tính. Nhưng trái lại, việc đó chỉ khiến nam giới thêm bực bội, thay vì sửa đổi, họ sẽ càng lặp lại hành động đó. Do đó, đừng mắc sai lầm, hãy nhớ rằng tình yêu không phải là sự sở hữu hoàn toàn một ai đó.Đàn ông luôn muốn người phụ nữ là của riêng mình. Họ không bắt ép vợ mình phải co cụm trong phạm vi gia đình nhưng cũng không cho phép vợ mình quá dễ dãi, thân mật với những người đàn ông khác. Với tính cách không chính chuyên này thì sớm hay muộn, bà vợ cũng bị các ông chồng nói lời chia tay mà thôi.Có khá nhiều phụ nữ luôn cảm thấy sung sướng khi biết điều bí mật của người khác và lập tức truyền đạt lại cho người thứ ba, thứ tư…, thậm chí còn thêm mắm dặm muối cho tăng phần ly kỳ, hấp dẫn. Phần đông họ không có ác ý, chủ yếu là “kiếm chuyện làm quà”, song có lúc tình cờ gây ra hậu quả khó lường. Thậm chí nhiều người thích buôn chuyện đến mức lôi hết chuyện nhà ra kể, “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay” là một trong những điều các ông cực ghét.Chỉ một sự vô tình, thiếu thận trọng của chồng trong quan hệ với người khác giới nếu không được làm sáng tỏ, lập tức sẽ bị các bà vợ suy diễn, thêm thắt nhiều thứ và quy tội "ngoại tình". Một số người vợ còn đi dò la, gặp người này người kia để hỏi về quan hệ của chồng. Đến khi đức lang quân biết đến việc "do thám" của vợ thì sự việc đã trở nên quá nghiêm trọng. Nhiều gia đình tan vỡ vì sự nông cạn của người vợ trong trường hợp này.Cấm vận chuyện phòng the: Một số phụ nữ sử dụng tình dục như một công cụ để trừng phạt người đàn ông của mình, điều này thực sự sai lầm. Tình dục là một phần thiêng liêng nhất của hôn nhân. Bất cứ ai sử dụng nó để kiểm soát bạn tình cũng thật ngớ ngẩn, và sai lầm sẽ càng chồng chất. Vì thế khi có mâu thuẫn, bạn và chồng nên ngồi lại với nhau, cùng thảo luận cởi bỏ những khúc mắc chứ không nên dùng cách này.Người đàn ông gia trưởng thường luôn muốn điều khiển cả gia đình theo ý mình. Trong bất cứ một vấn đề nào, người đàn ông có tính cách gia trưởng cũng nhất định bắt vợ phải làm theo và người vợ không được cãi ý của anh ấy. Sống lâu với người đàn ông như vậy, người phụ nữ sẽ cảm thấy mệt mỏi và thậm chí là muốn chống đối. Điều này sẽ khiến cuộc sống vợ chồng có nhiều rạn nứt và mâu thuẫn không đáng có.Ai cũng xấu hổ vì bị chồng chỉ trích trước mặt người khác. Nếu như anh ấy hành động khác với khi chỉ có hai người thì có nghĩa là việc chỉ trích vợ không phải bản tính của anh ấy, chỉ là anh ấy muốn khẳng định mình hơn vợ. Hãy thẳng thắn nói vấn đề này với chồng. Nếu anh ấy tiếp tục hạ thấp vợ như vậy, hãy từ chối đi bất cứ đâu với chồng. Kể cả một người đàn ông bảo thủ rồi cũng sẽ nhận ra điều đó không hề có lợi cho mình.Dán mắt vào các cô nàng trẻ đẹp, từ xa lạ đến quen biết ngay cả khi vợ của mình ngồi bên cạnh là một trong những hành động của cánh mày râu khiến chị em vô cùng bất mãn. Khi người đàn ông ngồi cạnh mình nhưng thả suy nghĩ và ánh mắt đến người phụ nữ khác, phái yếu sẽ tổn thương lòng tự trọng, ngượng ngùng với những người xung quanh.Ghen chút ít là rất dễ thương, thế nhưng nếu không cho người ta thở, lúc nào cũng bám theo, gọi điện kiểm tra… thì thật khó chịu. Không phải mọi phụ nữ đều có thể chịu đựng được sự đeo bám đó, nhiều người rất khó chịu với sự ghen tuông quá mức. Vợ không phải là vật sở hữu của riêng cánh mày râu và việc họ canh giữ bạn đời bằng sức mạnh là điều không cần thiết. Hãy làm sao để vợ mình luôn muốn ở bên cạnh chứ không phải là muốn trốn đi đâu cho dễ thở.