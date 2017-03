Teen girl và những ứng xử 'thoáng' bất ngờ

"Thoáng" khi... mặc



Mặc thế nào khi đi học, đi chơi...là quyền lựa chọn của mỗi cá nhân và gu thẩm mĩ của từng người. Tuy nhiên, nếu trang phục mình chọn không phù hợp với hoàn cảnh và địa điểm thì chính nó lại khiến bạn trở nên lố. Chưa kể, có những bạn còn cố tình phô trương thân thể để tỏ vẻ “sành điệu” bằng cách mặc những chiếc áo khoét ngực thật sâu hay những chiếc quần cạp trễ không thể trễ hơn khi ra đường.







Nhà bạn trai cũng là nhà mình

Teen girl không làm việc nhà là thường

Theo T.Hà (VNN)



M.Thư (Trường THPT Lê Quý Đôn) khiến mọi người xung quanh ngượng thay vì cách ăn mặc phản cảm. Ngày ra trường, cả lớp mua hoa và quà tới thăm nhà thầy chủ nhiệm. Mọi người đều ăn mặc lịch sự nhưng vẫn thoải mái. Riêng Thư mặc quần bò cạp trễ, áo sơ mi mỏng tang khoe nội y bên trong. Ai nấy đều tỏ ý muốn Thư về thay đồ nhưng Thư nhất quyết không về và cho rằng: “Chẳng sao cả. Giờ ai chẳng thế. Mọi người cứ ra đường mà xem”.Sự ngang bướng và phong cách ăn mặc tự nhiên thái quá của Thư khiến cả thầy và trò đều ái ngại. Khi cả lớp ra về, thầy gọi bạn lớp trưởng lại và góp ý về cách ăn mặc của Thư để bạn thay đổi sao cho phù hợp với hoàn cảnh, tránh tình huống khó xử như hôm nay.Đây không phải là một trường hợp hiếm gặp hiện nay. Rất nhiều teen girl khi có người yêu và được dẫn về nhà ra mắt thường có cách cư xử chưa khéo léo.Sau khi được người yêu giới thiệu với mẹ và thấy bác gái khá thoải mái lại có lối suy nghĩ Tây hóa nên Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) cũng không cần phải giữ kẽ. Thấy nhà có người giúp việc rồi nên Thanh cũng chẳng mó tay vào việc gì. Vậy nên Thanh và bạn trai hú hí ở phòng riêng...Tới bữa mẹ người yêu phải lên tận phòng để bảo 2 đứa xuống ăn cơm. Ăn xong Thanh cũng chẳng ở lại trò chuyện cùng bác gái mà theo người yêu lên phòng luôn. Những hành động tưởng như vô ý đã khiến Thanh mất điểm trong mắt mẹ người yêu. Những lời nhận xét của mẹ bạn trai về Thanh cũng khiến muốn bao che cho bạn gái cũng khó.Không riêng Thanh mà còn rất nhiều các teen girl khác cũng có cách cư xử tương tự: coi nhà người yêu như nhà mình nên cứ tự do thoải mái như ở nhà. Thậm chí một tuần có thể tới nhà người yêu mấy lần, nào rảnh là tới.Chuyện Teen girl thời nay không đảm chuyện bếp núc, việc nhà như xưa rất phổ biến.P.Linh luôn viện lý do là nhà khá giả, có người giúp việc giúp đỡ nên chẳng bao giờ phải làm việc nhà hay nấu cơm là chuyện đương nhiên. "Chưa kể, con gái thời nay khối người cũng đâu có biết như mình nên không việc gì phải lo lắng" - Linh bao biện. Do đó, mỗi lần lớp liên hoan tự nấu nướng, Linh thường tìm cách thoái thác để không phải động tay vào việc gì.Tuy nhiên, dù xã hội có hiện đại tới đâu nhưng những chuẩn mực đạo đức vẫn luôn trân trọng. Có nhiều điều bạn có thể làm theo ý mình nhưng hãy xem xét thể hiện điều đó ở những hoàn cảnh cụ thể. Tránh chạy theo xu hướng, thích thể hiện mà đánh mất bản thân.Linh là một ví dụ. Chỉ vì tính cách tiểu thư của mình mà bạn trai đã bye bye...Chẳng là, mẹ người yêu Linh vốn là một người phụ nữ đảm đang, chu toàn nên khi thấy Linh không biết làm gì lại luôn tỏ vẻ cau có, khó chịu khi mẹ Linh tỏ ý muốn Linh giúp khi đến nhà chơi. Nhiều lần như vậy, mẹ người yêu Linh đã ra tối hậu thư với con trai “cái Linh có thể không biết nấu nhưng phải chịu khó nghe mẹ dạy bảo, con gái thời nay không thể không biết cắm cơm, luộc rau, quét nhà được....”Thế nhưng, Linh vẫn một mực cho rằng đó là chuyện thường, không biết cũng chẳng sao. Kết cục, hai người đã phải chia tay vì bất đồng quan điểm.