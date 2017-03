Teen săn quà độc 20/10 cho “nửa kia”

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay không trùng vào ngày nghỉ nên tranh thủ hai ngày cuối tuần, nhiều mày râu đã dành hết công sức, thời gian để làm đẹp lòng bạn gái với những món quà tặng độc và đẹp do chính mình nghĩ ra. Ngày lễ chưa đến, nhưng tại các cơ quan hay bên các "hội trà đá", nhiều anh chàng đã bắt đầu băn khoăn: “Nên tặng gì cho ngày này để sao hợp túi tiền mà không đụng hàng?”.



Quà handmade lên ngôi



Nếu như với phe mày râu đã có gia đình, việc lựa chọn quà cho vợ, mẹ sẽ dễ dàng hơn vì những món quà của họ gắn liền với thực tế, giá trị sử dụng. Nhiều năm sống gần nhau họ sẽ hiểu nửa kia của mình đang thiếu những thứ gì, bởi vậy các món quà như: Túi xách, giày dép, nước hoa…được áp dụng nhiều nhất. Nhưng với nhiều bạn trẻ vừa yêu, việc dùng "chiêu" gì để bạn gái bất ngờ đã làm các chàng phải suy nghĩ.



Không ít bạn nam đã dày công vắt óc, bỏ thời gian làm những sản phẩm do chính mình tạo ra để tặng người yêu. Tuấn Anh (ĐH Kinh tế Quốc dân) cho biết: “Mình phải huy động hội bạn đã có người yêu tư vấn về quà tặng, vì bọn mình vừa yêu nhau và đây là cơ hội đầu tiên để chứng tỏ tình cảm với người ta”.



Để chọn được quà vừa ý, Anh đã gọi điện, nhắn tin xin tư vấn từ các “đàn anh có kinh nghiệm tình trường” và mò mẫm trên mạng để “săn” ý tưởng.



Cậu bạn này vẫn băn khoăn: “Tìm được quà thay cho lời muốn nói quả là không dễ, nếu như các loại quà từ ngoài cửa hàng, siêu thị thì đơn giản quá, mình muốn tìm cái gì độc hơn. Nhiều lời tư vấn như hoa từ kẹo mút, lâu đài xếp bằng diêm…cũng khá độc đáo nhưng mình vẫn chưa quyết định được”.



Các dịp 8/3 vừa qua, nhiều món quà ngộ nghĩnh khá được lòng phái đẹp ví dụ như bó hoa hồng được làm từ những thanh kẹo mút với thông điệp “Mong tình yêu mình sẽ mãi ngọt ngào như thanh kẹo”. Thông điệp của ngôi nhà diêm kì công cũng thật giản dị: “Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.



Trên trang web youtobe còn có hẳn một clip kì công dạy về cách xếp nhà diêm. Tuy nhiên, Thanh Tuấn (ĐH Công nghệ, ĐH quốc gia) than thở: “Nhà diêm thì đẹp thật nhưng muốn một ngôi nhà hợp ý mình thì có khi mất cả đêm, mà mỗi lần giận dỗi cô bạn gái mình lại cứ dọa lôi nhà diêm ra đốt khiến mình cũng… thót tim”.



Món quà tặng từ thời tiết



Nếu như nhiều chàng trai chuộng đồ handmade làm quà tặng thì các chàng trai ở xa người yêu lại có nhiều ý tưởng cũng không kém phần độc đáo. Anh Dũng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp đã hai năm nay, hai dịp 20/10 trước anh đều phải gửi lời chúc qua điện thoại, bởi vậy năm nay anh muốn có bất ngờ mới cho người yêu.



Anh chia sẻ: “Mình theo dõi thời tiết, biết Hà Nội đang có những đợt gió lạnh đầu tiên nên đã chạy xe khắp nơi tìm mua đủ 3 chiếc khăn gió mùa thu để tặng với ba mùa thu bọn mình đã xa nhau”. Đi kèm khăn tặng là một lời chúc thật ngọt ngào, nhưng khi được hỏi anh chàng này đã ngượng ngùng từ chối tiết lộ.



Cũng chọn quà theo thời tiết, anh chàng Nhân (K51, ĐH Bách khoa) lại rủ người yêu cùng tạo quà tặng cho mình. Nhân đã rủ bạn gái cùng hì hục thiết kế mẫu áo đôi thu đông rồi đem đi đặt may.



Bạn gái Nhân vốn rất khéo léo và kỹ tính nên để vừa lòng bạn gái, anh chàng đã khôn khéo kéo cô nàng nhập cuộc. Trên áo đôi dĩ nhiêu không thể thiếu những con số kỉ niệm về tình yêu của đôi bạn trẻ này.



Sự cố từ tặng quà



Những anh chàng không có “hoa tay” hoặc đơn giản kho thời gian có hạn lại chọn cách đơn giản là mua một món quà dễ thương tặng cho bạn gái. Nhiều tình huống “phật lòng” của các cô nàng cũng bắt đầu các món quà này.



Giận dỗi suốt một tuần là hình phạt của Thảo dành cho Dũng (kĩ sư xây dựng đang làm việc tại Hà Nội). Dũng là người đã đi làm nên thời gian rảnh rất ít, gần đến ngày 20/10 năm, ngoái khi phố phường đã tràn ngập hoa anh mới từ công trường về tất tả đi chọn quà.



Những lần trước vì yêu chưa lâu nên Thảo thủ thỉ: “Em không thích quà đắt tiền, xa xỉ đâu…”. Sau một hồi suy nghĩ anh chàng quyết định tặng tiếp gấu bông cho nàng với lời chúc: “Em sẽ mãi dễ thương như món quà của anh”. Thấy người yêu đến muộn và nhìn thấy con gấu bông to lù lù sau xe Dũng, Thảo sụt sịt: “Lại gấu bông, phòng em có phải sở thú đâu mà anh sưu tầm cho đủ loại”. Anh chàng ngẩn cả người.



Tuấn (ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia HN): “Mình hì hục tạo quà tặng cho bạn gái. Đến đêm về nhà, đang hí hửng với ánh mắt rạng rỡ của nàng khi mở quà ra thì chợt nhìn thấy mẹ đang ngồi đợi mình về. Lúc ấy mới nhận ra nhà mình cũng còn một người phụ nữ nữa. Mình đã day dứt vô cùng…”.



Một ngày 20/10 nữa lại đến gần, không ít cánh mày râu lại được một phen đau đầu với chủ đề quà tặng… Chọn được món quà hợp túi tiền mà làm vừa lòng “nàng” dường như không phải là việc dễ dàng.





Theo T.Mai (VNN)