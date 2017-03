Thái Lan tăng kích cỡ bao cao su

Bộ Y tế Thái Lan quyết định nhập bao cao su loại to để phục vụ các chương trình cổ động tình dục an toàn sau những than phiền của giới thanh niên.





Sắp tới, Bộ Y tế sẽ bổ sung loại 54 mm để phân phát miễn phí cho giới trẻ bên cạnh các loại 49 mm và 52 mm lâu nay. Chính phủ Thái Lan đang tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về sử dụng bao cao su nhằm ứng phó tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao ở nước này.



Một quan chức của bộ này lý giải nhờ chế độ dinh dưỡng và điều kiện sống tốt hơn nên thế hệ dưới 30 tuổi hiện nay phát triển thể chất hơn hẳn cha anh họ nên "nhu cầu áo mưa" cũng khác. "Sử dụng bao cao su cũng giống như mặc áo. Không thoải mái thì không ai muốn mặc", vị quan chức ví von.