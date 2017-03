Thành “tội đồ” vì “đánh ghen” ex của người yêu

Tôi quen và yêu B đã 1 năm rưỡi. Khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn, hoàn toàn không phải một mối quan hệ theo kiểu chơi bời, qua đường. B hơn tôi một tuổi, vậy mà tôi có cảm giác lúc nào anh cũng trẻ con.



B được chiều chuộng vì là con trai út trong nhà, tính cách lúc nào cũng hiếu thắng. Nhưng với tôi, B luôn chiều và quan tâm tôi, cũng tình cảm nữa. Khoảng thời gian đầu yêu nhau mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.



Tôi biết trước tôi, B cũng đã có vài, hay “nhiều” mối tình thì đúng hơn. Tính B thoải mái, hơi “bạt mạng” thì chuyện yêu đương nhăng nhít có gì là lạ. Biết vậy nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.



B nói tôi là người anh muốn gắn bó lâu dài nhất trong số những người từng yêu. Bởi vì tôi hiểu anh nhất, biết nhường nhịn và luôn tha thứ cho thói bốc đồng của anh. Cũng đúng, tôi không bao giờ giận dỗi kiểu đến đón muộn gần 30 phút, mải chơi PS3 quên nghe điện thoại, hay đang nhắn tin thì ngủ quên mất.



Tôi cứ tưởng “gắn bó lâu dài” nghĩa là B hiểu tình cảm tôi dành cho anh thế nào, và anh nên tốt với tôi ra sao… Nhưng không, mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Liên – Ex của anh bỗng dưng “rớt” từ trên trời xuống sau vài năm đi du học.



B chia tay Liên lúc ấy vì lý do đơn giản: không yêu xa được. Nhưng bây giờ khi Liên trở về thì không còn mờ nhạt như cách đây vài năm nữa. Mặc dù tôi không cấm cản hay soi mói facebook của B, nhưng việc có đứa con gái cứ comment qua lại, rồi hỏi han rất tình tứ trên wall.



Tất nhiên là tôi tức lắm, nhưng nói B thì anh chỉ gạt đi bảo “Em lại đi ghen với nó à, em hơn nó nhiều mà, nó bây giờ chỉ là bạn cũ thôi”. Bạn cũ cái kiểu tối thứ 7 nhắn tin như này, thử hỏi tôi làm sao chịu nổi:



- Anh đang làm gì? Hôm nay có phải đi chơi với M không?



- Anh đưa về nhà rồi. Em chưa ngủ à?



- Sao mà ngủ được. Nhớ mún chết! Mai đừng đi với M nữa nhé, qua đón em đi lòng vòng chơi.



- Ừ thôi ngủ đi đừng nghĩ lung tung nhé!



Tôi vô tình “chộp” được đoạn tin ấy khi mượn máy B. Có lẽ B nghĩ tôi sẽ không bao giờ kiểm tra tin nhắn, nhưng sau những comment thắm thiết trên FB, tôi đâm nghi ngờ và quyết phải tìm ra bằng chứng.



Tôi khóc, tức đến mức nói B không ra gì và tất nhiên tôi đòi chia tay. B vội vàng xin lỗi, thề thốt và khẳng định chỉ coi Liên là bạn. B còn viện lý do chỉ thương Liên vì Liên bị nhiều bệnh, yếu đuối nên không nỡ nặng lời. Tôi cũng rất muốn coi chuyện này như bình thường, chấp nhận việc B làm bạn với người cũ nhưng cứ nghĩ tới tôi lại thấy đau lòng. Đã biết yêu thì ai chẳng biết ghen?







Đã mất người yêu, tôi còn bị mang tiếng côn đồ đánh ghen... (Ảnh minh hoạ) Đã mất người yêu, tôi còn bị mang tiếng côn đồ đánh ghen... (Ảnh minh hoạ)



Theo DT/ PLXH

Thế là Liên ngang nhiên trở thành người xen vào giữa tôi và B. Thái độ của Liên rất khó chịu chứ không hề muốn làm thân như B nói. Tôi cũng không thấy Liên có dấu hiệu bị ốm đau, yếu đuối gì cả. Vậy mà từng lời Liên nói, người yêu tôi đều tin sái cổ.Tôi lo lắng, bất an lắm. Bây giờ tôi không còn bình thản nếu B đến đón muộn hoặc mải chơi điện tử không trả lời tin nhắn. Tôi đều nghĩ B đang đưa Liên đi chơi, nói dối tôi làm gì đó lén lút. Tôi nghi ngờ, cáu gắt và khóc lóc hàng ngày. B đâm chán và chúng tôi hay cãi nhau hơn.Mỗi lần cãi nhau, trong làn nước mắt tôi nói B hãy chấm dứt chuyện “bạn cũ” với Liên đi, rõ ràng nó muốn cướp anh khỏi tay tôi nhưng B chỉ gạt đi rồi nói tôi nhỏ nhen, tính toán. Liên còn chủ động gọi cho tôi nói “Chị nghĩ em phải đi cướp người yêu chị á? Xin lỗi chị người ta xách dép theo em còn dài lắm. Em quý anh B nên thích đi chơi cùng thôi, nếu không thích thì chị về bảo lại người yêu chị ý”.Liên kể đã có người yêu ở nước ngoài, chỉ coi B như bạn bè thân thiết. Nhưng lời nói với hành động quá khác nhau, chính em gái tôi nhìn thấy B đèo Liên ngoài đường, nó vòng tay qua ôm chặt B còn người yêu tôi thì cười nói rất vui vẻ.Khi tôi không chịu nổi, đòi chia tay thì B lại hết lòng níu giữ. B nói giữa B và Liên không hề có gì, chỉ do tôi tưởng tượng thôi. B cũng đưa tôi đi chơi khi có Liên mặc dù mặt nó không hề vui mỗi khi tôi xuất hiện.Không chỉ đàng hoàng gặp, hai người còn dở trò lén lút đi chơi vào buổi đêm. Với linh cảm không hay, một lần đến nhà B chơi tôi đã giấu B vào xem những đoạn chat của hai người. Đúng như tôi lo sợ, cách đây 2 tuần, B đã tới đón Liên vào 11h đêm… Sau đó đi đâu thì có trời mới biết! Mục lưu trữ tin nhắn toàn những đoạn tình cảm nhớ nhung, mùi mẫn.Tôi vẫn đủ tỉnh táo để đọc đoạn B khẳng định sẽ không chia tay tôi vì vẫn yêu, còn Liên thì giận dỗi vì B không dứt khoát. Tức quá, tôi gào lên vào mặt B là dù thế nào, tôi cũng sẽ cố để quên được kẻ khốn nạn như anh. Anh không xứng đáng, hoàn toàn không đáng để tôi phải khổ thế này!Mặc cho B van xin, tôi vẫn quyết định im lặng. Nhưng Liên thì không, nó lên FB viết status chọc ngoáy, ám chỉ tôi là “xấu còn không biết điều”, “ngu”… Rồi tại tôi mà nó và B giận nhau. Tôi ức kinh khủng, chưa bao giờ tôi tức đến thế và cùng với vài đứa bạn, tôi gọi Liên ra ngoài để nói chuyện.Sự tức giận đã che mất lý trí, tôi căm thù đứa con gái như Liên, nó mới là kẻ không biết điều vậy mà còn dám chửi tôi. Trong cơn bức xúc, tôi đã tát Liên 2 cái. Khi đó tôi cũng khóc chứ không phải sung sướng gì, nhưng tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.Tôi cũng biết Liên sẽ làm ầm lên, nhưng không ngờ nó lại dựng đứng thành “một buổi đánh hội đồng, quây nhau”, rằng tôi gọi chục người tới đánh nó tơi tả phải vào viện. Không hề có chuyện đó, chỉ là 2 cái tát để nó sống lại và tránh xa tôi ra. Vậy mà giờ mọi người xúm vào nói tôi “côn đồ, lưu manh, ghen quá hóa rồ”.Cả B cũng tỏ ra khinh thường tôi, anh gọi tôi và tức giận nói “Anh không ngờ em là cái kiểu đấy. Cái Liên nó ốm yếu thế mà cũng gọi hội đánh nó được. Tưởng em thế nào chứ chỉ đến thế thì quá thất vọng!”. Đến bây giờ, B vẫn tin Liên “ốm yếu và bệnh tật”, đáng thương và yếu đuối thì tôi còn biết nói gì hơn…Tôi chỉ im lặng không tỏ bất cứ thái độ nào. Ai muốn nói gì cũng kệ, miễn sao người thân và bạn bè hiểu tôi là được rồi. Tôi chỉ đau lòng khi nghĩ lại 1 năm rưỡi yêu nhau, tại sao B không tin và chọn tôi, mà lại đứng về phía đứa Ex đáng ghét như thế.Anh coi tôi là “tội đồ” khi “đánh ghen” Ex của anh, thế ai hiểu cho tôi khi Liên xen vào phá đám, nói xấu, chia rẽ tình yêu của tôi với anh? Chẳng lẽ tôi lại xấu xa, tồi tệ đến mức ấy?