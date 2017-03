Thêm “mẹo nhỏ” cho chàng trong cuộc hẹn Valentine

Một ngày lễ tình nhân thật sự hoàn hảo và ngọt ngào là khi bạn và “ấy” không gặp bất kì sự cố nào, dù là nhỏ nhất. Hãy chủ động đề phòng các sự cố bất ngờ và ghi thêm điểm trong lòng nàng bằng cách tham khảo một vài chỉ dẫn sau đây nhé!











Ngày bình thường, bạn có thể trễ hẹn bởi lí do nào đó, nhưng trong ngày Valentine thì tuyệt đối không nên. Bởi khi yêu, con gái luôn muốn mình được ưu tiên hàng đầu. Với họ, những biểu hiện nhỏ nhất luôn để lại ấn tượng sâu đậm nhất.Nếu bạn đến đúng giờ, các nàng sẽ thấy rằng mình được tôn trọng, sẽ yêu quý bạn nhiều hơn bởi tính nghiêm túc và sự chu đáo, cẩn thận. Hãy cố gắng chuẩn bị tươm tất mọi thứ và đến sớm hơn giờ hẹn khoảng nữa tiếng, tận dụng thời gian chờ đợi để tư duy những câu nói lãng mạn nhất có thể. Nếu chẳng may bạn đến trễ… chắc bạn đã tưởng tượng ra hậu quả sẽ đáng sợ thế nào rồi nhỉ?Các chàng trai phải hiểu rằng Valentine là dịp để các nàng “tu sửa” lại nhan sắc, đồng thời điệu hết cỡ để chứng tỏ rằng, trong mắt bạn họ là người đẹp nhất. Vì thế, chắc chắn nàng đã trang điểm rất kĩ trước khi “trình diện” bạn. Đừng khiến nàng phải thất vọng. Hãy trao cho nàng ánh mắt trìu mến nhất, nụ cười rạng rỡ nhất kèm câu nói: “Tối nay em thật đẹp, anh không tài nào rời mắt khỏi em”. Nàng sẽ hạnh phúc lắm đấy.Rất nhiều chàng trai cho rằng một trong những “chiêu” khiến nàng phải bất ngờ và thán phục là thay đổi phong cách ăn mặc sao cho khác hẳn với ngày thường trong ngày Valentine.Ban đầu nàng sẽ tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau khi định hình và nhận ra đó là bạn, nàng sẽ đến bên, nhẹ nhàng thì thầm vài tai bạn rằng: “Em biết anh đang cố tạo bất ngờ cho em, nhưng em muốn anh là anh, em yêu con người anh chứ không phải vẻ bề ngoài”. Bạn không quá ngốc để hiểu câu nói này chứ? Hãy luôn là chính mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.Quy luật muôn thuở trong mọi chuyện nói chung và trong tình yêu nói riêng là con trai luôn phải chủ động, và ngày Valentine không nằm ngoài quy luật đó. Trong ngày này, không chỉ các chàng phải loay hoay khổ sở, mất ăn mất ngủ để “săn lùng” món quà độc đáo và nhiều ý nghĩa cho nửa kia của mình. Các nàng cũng bận bịu và chăm chút không kém.Khi yêu, con gái thường mắc một tật xấu là yêu nhiều nhưng không muốn thể hiện ra, vì họ biết trong suy nghĩ của bạn, họ là số một và bạn phải là người hiểu họ. Vậy nên, hãy chủ động tặng quà trước, điều này vừa thể hiện phong cách của một người đàn ông thật sự, vừa giữ vững được hình tượng đẹp của bạn trong mắt nàng.Bạn đã tốn nhiều công sức để có được món quà mà bạn tin chắc khi cầm trên tay món quà đó nàng sẽ mỉm cười hạnh phúc? Bạn đã mất cả tháng trời để đặt được bàn ăn giành cho hai người tại một nhà hàng sang trọng và lãng mạn trong thành phố? Bạn đã làm tất cả và bạn muốn cô ấy biết điều đó? Dù thế nào cũng đừng dại dột kể lể với nàng những khó khăn, vất vả bạn gặp phải.Con gái là chúa nghĩ sâu xa, bạn làm như thế dễ dẫn đến việc nàng sẽ nghi ngờ bạn và tình yêu của bạn, nàng sợ bạn yêu nàng vì mục đích không trong sáng. Người ta nói yêu nhau thường có thần giao cách cảm, chỉ cần bạn thật lòng thì nàng sẽ hiểu và cảm động trước sự chuẩn bị chu đáo mà bạn giành cho cô ấy.Dân gian có câu “Con gái yêu bằng tai/ Con trai yêu bằng mắt”, vậy nên các chàng trai đừng chủ quan cho rằng: ngày thường mình đã nói câu “Anh yêu em” rất nhiều rồi nên Valentine không nói (hoặc quên nói) cũng không sao. Cam đoan rằng nàng sẽ vô cùng hụt hẫng và có tí ti thất vọng về bạn.Bạn nên biết rằng những câu nói bình thường sẽ trở nên đặc biệt trong “bối cảnh” đặc biệt. Tiết lộ thêm một điều nữa là con gái rất thích “khoe” tình yêu trước đông người. Nếu đủ dũng cảm, hãy thử một lần đi trên đường, nắm tay cô ấy và hét lên thật to “Anh yêu em”.Chúc các bạn có một ngày Valentine hạnh phúc và ấm áp.