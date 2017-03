Thiếu nữ vô tư trong phòng "giải quyết"

“Em đã phòng tránh rồi mà vẫn bị dính. Nhưng cũng may em phát hiện ra kịp mới chỉ có 4 tuần. Làm sớm ngày nào tốt cho mình ngày ấy chị ạ”. Ngồi chờ đến lượt làm thủ thuật tại BV Phụ sản TƯ, N. P.T. (ĐH Công nghiệp) tâm sự.



Tránh rồi, nhưng vẫn lỡ



Mở chuyện rất tự nhiên, T. vô tư hỏi chúng tôi: “Thế bọn chị có dùng biện pháp gì không mà lại bị dính bầu?”. Rồi em thành thật chia sẻ: “Em và bạn trai có sử dụng những biện pháp thông thường như dùng bao này, cả xuất ra ngoài, nhưng lần này em tính sai nên dính”.



Lướt qua những diễn đàn của các trường THPT, các forum của giới trẻ thật không khó để tìm thấy những thông tin về giáo dục giới tính được bàn luận rất sôi nổi và có phần ngạc nhiên vì các em nắm rất vững về kiến thức sinh sản.



Bước vào diễn đàn của Học sinh trường Việt Đức (Hà Nội) có thể dễ dàng tiếp cận những vấn đề này trên phần chuyên trang “Sức khỏe và giới tính”. Đa phần là những chủ đề được các thành viên sưu tầm chia sẻ, những thông tin đưa ra rất phong phú, đa đạng và thực sự “chuyên nghiệp”.



Đọc bình luận của một học sinh lớp 11 trên diễn đàn này về “Câu chuyện bao cao su” và tâm l‎ý “ngại bao cao su” mới thấy “hươu” giờ đây không phải không biết đường (trước đây có tâm lý giáo dục giới tính là "vẽ đường cho hươu chạy!".



“Người Việt Nam vẫn còn ngại nói về chuyện đó, chẳng nhẽ khi sắp làm chuyện đó lại bảo anh đi mua cái đấy và cũng còn nhiều l‎ý do ngoại cảnh khác vì ngại, vì xấu hổ… Nói chung tất cả phụ thuộc vào ‎ ý thức của con người thôi. Muốn văn minh thì trước hết ‎ý thức phải tốt thì làm chuyện gì cũng tốt“ - có ý kiến đã nêu trong diễn đàn.



Hay như chuyện khi bạn trai đòi quan hệ tình dục cũng được các bạn chia sẻ và bình luận rất nhiều. Tất cả đều nhận thức được “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi liều”.



Là người thường xuyên trực tiếp tư vấn cho nhiều bạn trẻ mỗi khi quyết định làm thủ thuật, BS Nguyễn Thị Hồng Minh – Giám đốc Trung tâm SKSS & KHHGĐ (BV Phụ sản TƯ) chia sẻ : “Nếu nói các bạn trẻ hiện nay không có kiến thức và ‎y thức về giới tính là hoàn toàn không đúng. Thực tế tôi thấy rằng các bạn có kiến thức nhưng không muốn thực hiện hoặc không thực hiện vì vậy vẫn còn có nhiều những câu chuyện đau lòng xung quanh phòng thủ thuật”.



Biết đường, "hươu" vẫn chạy… lung tung



Theo tìm hiểu, những bạn trẻ phải bước tới hành trình thủ thuật không đơn giản là chuyện thiếu hiểu biết, mà tất cả chỉ gói gọn trong một từ “lỡ”. Và cũng thật khó để cắt nghĩa được cái lỡ ấy...



Thiếu nữ vô tư trong phòng 'giải quyết', Tin tức trong ngày, tần ngần,bệnh viện,phá thai,kiến thức giới tính,ngại bao cao su



Theo một cuộc điều tra không chính thức trên mạng cho thấy, có tới 48,55% thanh niên cho biết quan hệ quan hệ tình dục trước hôn nhân là bình thường, 20% thì ở thế lửng lơ, nói là “giữ được đến bao giờ thì giữ”. Nhưng trong số 48,55% ấy có bao nhiêu bạn đồng ‎ý sử dụng các biện pháp quan hệ tình dục an toàn?



Chính sự lúng túng, thiếu kỹ năng của các bạn mà trên các diễn đàn, chúng ta có thể bắt gặp những câu hỏi rất “hớ” : “Mình không muốn có em bé thì có nên sử dụng bao cao su không?”; “Khi bạn trai đòi mình không thể không cho vì mình sợ anh ấy bỏ lắm. Giúp mình với…”.



Cần học kỹ năng từ chối



Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tâm l‎ý, anh Nguyễn Cao Minh chia sẻ: “Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chương trình giáo dục giới tính nếu không có thái độ chấp nhận với tình dục và đưa ra những biện pháp phòng tránh thai (hay tình dục an toàn) thì sẽ có tác dụng làm chậm lại thời gian điểm bắt đầu quan hệ tình dục ở giới trẻ, nhưng lại tăng tỉ lệ có thai ngoài ý muốn".



Theo anh Minh, với những chương trình giáo dục giới tính này, giới trẻ nhìn nhận quan hệ tình dục sớm là không tốt, nên họ tránh. Nhưng khi quan hệ tình dục muộn thì các em lại không có các kỹ năng phòng tránh.



Thiếu nữ vô tư trong phòng 'giải quyết', Tin tức trong ngày, tần ngần,bệnh viện,phá thai,kiến thức giới tính,ngại bao cao su



"Nghiên cứu cũng cho thấy, giáo dục giới tính sẽ làm giảm tỉ lệ nạo phá thai nếu có thái độ cởi mở với tình dục và lồng ghép vào chương trình những biện pháp phòng tránh thai” - anh Minh nói.



Khi đi vào chương trình giáo dục giới tính cho học sinh – sinh viên, cô Mai Tuyết Hanh – GV trường ĐH KHXH &NV cũng thẳng thắn nhận xét: “Hiện nay, trong hệ thống các môn học tại các trường THPT, học sinh vẫn chưa được tiếp cận một cách có hệ thống với vấn đề này, nếu có thì cũng chỉ là một phần nhỏ trong môn Giáo dục công dân hay môn Sinh học. Đến ngay cả bậc ĐH, nhiều trường có đưa vào thì cũng chỉ mang tính chất lồng ghép”.



Đứng trên lập trường của một bậc phụ huynh, dược sĩ Dung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng khẳng định: “Việc giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên hiện nay đã có nhiều cởi mở, nhưng hình như nói quá nhiều mà chưa tìm ra được cách nói để cho con chúng ta hiểu. Nói nhiều mà nói chưa đúng cách thành ra chúng vẫn phải tự mò và nhiều khi là phản tác dụng”.





Theo 24h