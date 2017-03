Thiếu văn minh chốn linh thiêng

Cuộc đối thoại trên của nhóm học trò còn khoác đồng phục diễn ra trước cổng chùa Vĩnh Nghiêm trưa ngày 6/2 tuy ngắn gọn nhưng với khả năng ăn to nói lời cùng… lời lẽ rất phản cảm nơi linh thiêng đông đúc nên lọt tai nhiều người đứng gần đó.



Mặc cho những ánh mắt khó chịu, những cái lắc đầu xung quanh, nhóm bạn 5 – 6 người cả nam lẫn nữ cùng cười hô hố, cùng kéo tay nhau rồng rắn đi vào chùa để thắp hương làm lễ.







Ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh thể hiện phông văn hóa của mỗi người.

Nhiều bạn trẻ đốt quá nhiều nhang khi lên chùa



Họ làm ngơ với quy định mỗi người chỉ thắp 1 đến 3 nén nhang.

Trước đó mấy ngày, khi lên chùa Châu Núi Sơn Tự ở Bình Dương – ngôi chùa thu hút rất nhiều bạn trẻ đến cầu duyên – tôi không khỏi giật mình khi thấy hình ảnh một bạn gái tầm tuổi 20 chưng chiếc áo quây ngực màu đỏ hở nửa phần trên thân đi kèm chiếc quần sooc jean, miệng tóp tép nhai kẹo cao su đi vào chùa cùng vái. Hầu hết mọi người không thể không đổ mắt về hướng cô gái.Da trắng, dáng người cao nhỏ, không thể phủ nhận cô gái ăn mặc “bắt mắt” nhưng lúc này chắc chắn mọi người nhìn không phải để khen cô xinh mà lắc đầu ngán ngẩm không hiểu nổi nhận thức của cô để ở đâu. Đã đến chùa để cầu may, cầu an, cô gái phải biết đây không phải là quán bar hay điểm vui chơi nhảy nhót với bạn bè.Những năm gần đây, rất nhiều bạn trẻ đi chùa để tìm sự bình an hay những giây phút thư thái. Nhất là dịp đầu năm, đi chùa trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt cũng thu hút rất nhiều bạn trẻ.Thế nhưng, không ít bạn đi theo phong trào, chưa hiểu hết nét văn hóa chốn linh thiêng này cũng như chính phông văn hóa của bản thân có vấn đề. Thế nên khi đi chùa họ “dắt” theo hình ảnh, lời nói, hành động vô cùng phản cảm như làm trái các quy định ở chùa, ăn mặc hở hang, không phù hợp, nói bậy, chửi tục…Không ít bạn gái khi đi chùa nhưng mặc quần sooc, mặc đầm…. Đã vậy, không ý tứ nhìn trước nhìn sau mà có bạn còn thoải mái quỳ lạy cúng vái làm nhiều người khác phải tím tái mặt mày. Hay có bạn đốt từng bó nhang lớn ung dung đi vào chùa làm ngơ với quy định mỗi người chỉ đốt 1 đến 3 nén nhang.Bác Nguyễn Thị Dần, một phật tử nhà ở P.Bình Thọ, Q. Thủ Đức cho hay, nhiều hôm đi chùa bà mà phải quay mặt khi thấy nhiều bạn trẻ… mặc váy cúi đầu thắp hương vái lạy mà không ngó ngàng gì phía sau hay có những hành động tình tứ rất vô duyên.“Hình ảnh nam nữ yêu nhau dắt tay nhau đi chùa rất đẹp, đằng này có nhiều cô cậu ngồi ở ghế đã nhà chùa mà không ngại gác tay, gác chân âu yếm. Tôi già rồi nhìn thấy xấu hổ lắm”, bà Dần nói.Nói về văn hóa đi chùa của nhiều người, nhất là các bạn trẻ, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai chia sẻ, một số ngôi chùa nước ngoài khách muốn vào phải ăn mặc nghiêm túc, mặc đẹp nếu không sẽ bị cấm từ cửa.Còn ở mình đi chùa nhưng thích mặc thế nào thế nào cũng được, thích làm gì cũng được, nói gì cũng xong… chẳng sợ bị cấm. Thế nhưng, điều đó cho thấy văn hóa ứng xử của họ chưa tốt, hình ảnh của họ sẽ xấu đi trong mắt người khác. Bởi cách ăn mặc phù hợp trong từng hoàn cảnh cũng như cử chỉ, lời nói phản ánh văn hóa, nhận thức của mỗi người và giáo dục của gia đình.