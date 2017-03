Thời gian biểu vàng để 'yêu'

"Thời gian biểu vàng" được các chuyên gia khoa học giới tính đưa ra trong Tata như sau:



7:00



Vừa mới thức dậy, nhưng hormone giới tính của đàn ông đã cao hơn bình thường đến 20 lần, ham muốn được gần gũi về thể xác lúc này rất mạnh, nhất là khi “súng ống” đã chuẩn bị sẵn sàng.



Với phụ nữ, nếu được yêu, được âu yếm vào lúc này cũng không gì bằng nhưng có lẽ lúc này không thích hợp cho lắm, khi họ còn phải lo chuyện ăn uống và đưa con cái đến trường.



9:00



Nam: Hàm lượng hormone tình dục giảm xuống 50% so với bình thường.



Nữ: kích thích tố giới tính cũng giảm xuống 65%.



10:00



Nam: đây có lẽ là khoảng thời gian mà độ ham muốn thấp nhất trong ngày.



Nữ: Chỉ số giới tính giảm xuống còn khoảng 10% so với buổi sáng sớm, hầu như không cảm thấy sự hiện diện của dục vọng.



11:00



Nam: Hàm lượng hormone giới tính tăng trở lại, đầu óc dần nhường chỗ cho những tưởng tượng.



Nữ: Lại hoàn toàn ngược lại với nam giới, ham muốn tình dục gần như không mảy may xuất hiện mà đầu óc chỉ toàn các công việc văn phòng cần hoàn thành trước khi nghỉ trưa.



12:00



Nam: Lúc này độ ham muốn vẫn còn, nhưng không đáng kể. Tuy nhiên cũng đủ để nhiều người đàn ông chọn thời gian này để ăn trưa với một đối tác nữ nào đó.



Nữ: Hormone nữ tính vẫn còn lẩn trốn đâu đó, đa phần phụ nữ vào khoảng thời gian này muốn được nghỉ ngơi mà không bận tâm chuyện gì khác



14:00~16:00



Nam: Đây là thời điểm những mong muốn của người đàn ông bắt đầu lên cao, và đến khoảng 16 giờ sẽ lên đến đỉnh điểm. Họ bồn chồn trước màn hình máy tính, bắt đầu vạch kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn. Đây cũng là thời gian 75% nam giới hứng thú xem các hình ảnh mát mẻ



Nữ: Phụ nữ lúc này cũng có ham muốn tương tự, và đây là khoảnh khắc dễ thụ thai, nhưng có lẽ công việc công sở hạn chế ham muốn của cả hai.



18:00



Nam: Lúc này độ ham muốn tình dục của đàn ông dần nguội bớt, bởi vì đây là thời gian để thưởng thức các món ăn, và ít có lợi cho các hoạt động trên giường. Nhưng các nhà tình dục học người Đức cho rằng lúc này tham gia vào một số bài tập như chạy bộ hoặc bơi lội, sẽ hỗ trợ nhiều cho chuyện ân ái vào buổi tối.



Nữ: Thời gian này ham muốn tình dục của người phụ nữ không mạnh, bởi họ phải vật lộn với chuyện cơm nước, con cái, nhà cửa…



19:00~20:00



Có lẽ đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày cả hai tìm thấy ở nhau sự khao khát muốn gần gũi. Nếu không bận chuyện học hành con cái, phụ nữ lúc này rất muốn có một cái ôm chặt hay những đụng chạm vô tình mà có ý.



22:00 ~ 22:00



Nam: Rất muốn được ngủ, chỉ số ham muốn giảm dần



Nữ: Lại hoàn toàn ngược lại, hormone tình dục vẫn cao và họ trở nên rất lãng mạn.





Theo Tata/DanViet