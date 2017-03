Thói quen viết bậy nơi công cộng của teen

Vừa bước vào quán karaoke, nhìn thấy trên tường có sẵn những hình vẽ trái tim kèm theo dòng chữ yêu đương mùi mẫn, các bạn sinh viên của một trường đại học TP HCM thi nhau lấy bút ra tiếp tục "ghi dấu ấn" của mình lên tường.







Nhiều bạn trẻ vô tư viết lên tường một quán karaoke ở quận 10, TP HCM. Ảnh: Thi Trân.



Theo Thi Trân (VNE)



Thế là trong vòng chưa đầy 30 phút, bức tường hoa xinh đẹp của quán đã bị phủ kín bởi những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút bi, bút xóa với nội dung như: "yêu NVK34 lắm", "Kỷ niệm ngày lớp NVK34 gặp nhau...", "Minh yêu Hoa nhiều lắm đó nha!"...Khi được hỏi lý do tại sao viết lên tường, Phượng, một nữ sinh trong nhóm hồn nhiên giải thích: "Thấy mọi người viết nên hùa theo cho vui. Với lại chỗ này người ta đâu có để biển cấm".Còn nam sinh tên Tùng, 20 tuổi cười tươi bảo: "Cũng chẳng biết là tốt hay xấu nhưng quen tay rồi. Mỗi lần đi đến đâu bọn mình cũng ghi lại vài chữ để làm kỷ niệm. Sau này nếu có dịp quay lại mà nhìn thấy nét chữ của mình cũng vui vui".Tại một quán trà sữa trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP HCM) cũng thấy cảnh tượng tương tự. Mặc dù ngay cửa quán có dán tờ giấy A4 in dòng chữ to "xin đừng viết bậy lên tường", nhưng bức tường ngay đó lại chằng chịt những dòng chữ viết tay: "anh yêu em", "xin cho anh một lần được chết vì em", "sao hôm nay buồn quá", "có ai không giúp tui với", "Ngày này năm ấy Hưng và Thủy đã đến đây"...Nhìn những bút tích đủ màu được viết bằng bút bi, bút xóa hoặc khắc bằng vật nhọn, một vị khách đến quán uống nước lắc đầu ngán ngẩm: "Bọn trẻ bây giờ hình như không biết đọc chữ, hay là không có mắt mà không thấy tấm biển cấm to đùng trước mặt kia".Phàn nàn về tình trạng này, ông Châu, chủ quán trà sữa này cho biết, trước đây cứ vài tháng quán lại phải sơn lại tường vì những dòng chữ chằng chịt mất mỹ quan liên tục xuất hiện. "Khách hàng của quán đa phần là teen, mà ý thức của các em kém lắm. Nhân viên chúng tôi hết nói miệng rồi đến dán giấy yêu cầu không viết bậy nhưng chẳng ăn thua. Giờ thì mặc kệ, riết rồi chẳng thèm sơn lại tường luôn", ông nói.Ngay trong khuôn viên khu du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9), từ bồn hoa, tường, thậm chí trên cây và các bức tượng đều có bút tích yêu đương, thậm chí cả những câu nói tục tĩu phản cảm được viết bằng tay mới có, cũ có.Tay chỉ những trái đào tiên bằng nhựa treo lủng lẳng trên cây mà vẫn bị ai đó "ghi dấu ấn tình yêu" với cả số điện thoại, nick chat, tên Facebook, ông Hoàng (bảo vệ ở Suối Tiên) cho biết, lâu lâu ông phải nhắc nhở nặng lời những bạn trẻ với lên cây nghịch ngợm hoặc viết chữ như thế."Chỉ những chỗ nào quá xa thì bọn trẻ mới bó tay không nghịch được thôi. Chỉ cần tụi tôi lơ là một lát thế nào cũng có nét vẽ mới ngay", ông thở dài bảo.Nói về ý thức của giới trẻ hiện nay, trong một buổi trò chuyện với gần 300 sinh viên đại học ở TP HCM, một giảng viên nhận xét, điểm tiến bộ của tuổi trẻ ngày nay là sự năng động, tự lập và dám mạnh dạn khẳng định cái tôi cá nhân."Tuy nhiên cũng vì sống quá nhiều cho cái tôi của mình mà một bộ phận bạn trẻ đã quên đi bổn phận với cộng đồng và không có ý thức giữ gìn của chung", ông nhận xét.Vị giảng viên đưa ra những ví dụ về thói quen xả rác, viết bậy nơi công cộng, vi phạm luật giao thông... mà nhiều bạn trẻ thường làm, song lại viện lý do là "ai cũng thế nên mình cũng vậy". Một lần nữa thầy giáo này kêu gọi ý thức tự giác của sinh viên thông qua câu chuyện "đẹp mà không đẹp" mà hầu như học trò nào cũng nhớ khi học môn tiếng Việt thời cấp 1."Tuổi trẻ luôn muốn làm gì đó để 'ghi dấu ấn' riêng nhưng cũng cần phải suy xét xem việc mình làm là đúng hay sai. Còn trong tình yêu có nhiều cách để thể hiện tình cảm, chứ không nhất thiết phải chứng tỏ bằng cách khắc tên nhau làm mất mỹ quan nơi công cộng. Thử nghĩ xem ai cũng làm như thế thì xã hội sẽ ra sao?", ông nói.Ngoài ra thầy cũng khuyên các bạn sinh viên hãy làm gương cho người khác, nhất là trẻ em trong việc bảo vệ môi trường, chấp hành luật lệ giao thông, hành xử văn hóa ở nơi công cộng... để làm cho bức tranh xã hội ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn.