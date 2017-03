Thư mẹ gửi con trai về cách chọn vợ

Con trai,



Có bao nhiêu lý do để con chọn yêu một cô gái? Cô ấy đẹp, cô ấy thông minh, cô ấy đồng điệu tâm hồn với con? Có nhiều lý do khi ta quyết định sẽ chọn một người làm bạn đồng hành. Mẹ hy vọng con sẽ có thêm một lý do cho người bạn đời của mình: hãy yêu một cô gái biết chăm sóc bữa ăn gia đình!











Theo Cao Bảo Vy ( PNO)



Người con gái của con không nhất thiết phải là một đầu bếp giỏi, có giải thưởng nấu ăn hay đóng vai bếp trưởng ở một nhà hàng nổi tiếng. Nhưng cô ấy nhất thiết phải là một người quan tâm đến bữa ăn gia đình, luôn dành thời gian ăn cùng con những bữa cơm và lắng nghe những câu chuyện của con quanh bàn ăn. Con biết vì sao không? Vì mỗi ngày chúng ta phải dành tám tiếng cho công việc, tám tiếng để ngủ và phục hồi năng lượng nên chỉ còn tám tiếng cho các hoạt động khác và cho nhau. Vậy nên, ăn một bữa cơm cùng nhau là một thời điểm quan trọng để cả hai có thể cùng sẻ chia những muộn phiền, lo lắng và động viên nhau trong cuộc sống.Người con gái của con không nhất thiết phải là một người nội trợ ba đầu sáu tay, một mình chuẩn bị mấy mươi mâm cỗ cho cả gia đình chồng. Nhưng cô ấy nhất thiết phải là một người có kiến thức về thực phẩm và sức khỏe.Người con gái của con không nhất thiết phải tất bật chạy ra chợ sau giờ tan sở và hì hụi nấu bữa cơm đủ ba món canh, mặn, xào ngày này qua ngày khác. Mẹ hiểu rằng phụ nữ thời nay phải đi làm vất vả không kém cánh đàn ông nên thật thiếu công bằng khi bắt họ phải đảm đương trăm thứ việc nhà.Nhưng cô gái của con, dù bận rộn thế nào, nhất thiết phải dành sự quan tâm đúng mức cho bữa ăn gia đình. Cô ấy phải hiểu rằng, cơm hàng cháo chợ không phải là một giải pháp lâu dài và căn bếp nguội lạnh sẽ đẩy mọi người ra xa nhau. Cô ấy có thể thuê người làm, đặt món ăn nấu sẵn... nhưng mẹ hy vọng chính cô ấy sẽ là người soạn thực đơn, hâm nóng thức ăn, đặt vào mâm tươm tất và gọi mọi người về quây quần bên bàn ăn.Vậy đó, mẹ không nghĩ rằng con nhất thiết phải chọn một người vợ nấu ăn thật ngon hay làm nội trợ thật giỏi. Điều con cần là một cô gái hiểu vai trò của mình là giữ lửa cho gia đình. Và cô ấy, bằng cách này hay cách khác, sẽ giữ cho mái nhà của con luôn bình yên và ấm áp.Chúc con sẽ sớm tìm được một cô gái như thế trong cuộc đời mình.