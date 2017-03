Thử vận đỏ đen bằng… lấy chồng

Đó là ý kiến của không ít phụ nữ bây giờ.









Theo Hoàng Nhi ( Giadinhnet/NĐT)

Con gái đi lấy chồng là bước sang một trang mới. Có thế coi đó là một ván bài mà tất cả vốn liếng đặt hết vào người họ chọn làm phu quân. Đã nhiều người đen đủi, vỡ mộng, chấp nhận thất bại chỉ sau một thời gian ngắn trải nghiệm cuộc sống vợ chồng, họ nhận ra từ tình yêu đến hôn nhân là khoảng cách dài như vô tận, đôi khi khác như hai thái cực của trái đất vậy.Ai cũng nghĩ Hạnh thật tốt phước khi lấy được Quân. Bởi Quân là con trai một ông thứ trưởng đương chức. Anh lại là thạc sĩ học bên Pháp, ngoại hình khá, tính tình cũng cởi mở, dễ gần. Xét về mọi mặt, anh xứng đáng là niềm mơ ước của nhiều cô gái.Cả hai yêu nhau khá lâu rồi mới tiến tới hôn nhân. Khi yêu, Hạnh thấy Quân bộc lộ đúng là chàng công tử hào hoa, con nhà bề thế, trí thức. Ngoài những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bất kì đôi nào cũng vướng phải khi yêu, thì cô thấy mọi thứ về anh đều ổn. Thế nhưng, chỉ sau một năm chung sống, Hạnh thực sự sốc bởi “người chồng hoàn hảo” của mình. Cô phát hiện ra đằng sau dáng vẻ hào hoa kia lại là một kẻ thô lỗ hơn bất kì tên lưu manh nào.Trước khi lấy chồng, Hạnh vốn cũng có tiếng về tài sắc và được đặt cho biệt hiệu rất kêu là “Hạnh chân dài”. Đó là chuyện xa xưa, thế mà mỗi khi có điều không hài lòng, Quân lại lôi cái biệt hiệu đó ra để mỉa mai, châm biếm cô. Nào là: “Cô tưởng mình hơn người lắm à, chúng nó gọi thế vì vốn dĩ cô chỉ là loại phụ nữ có tí nhan sắc mà đầu rỗng tuếch!”, nào là: “Cô đừng cho rằng bọn đàn ông ngưỡng mộ cô, chúng chỉ muốn chơi bời thôi!”. Rồi Quân dùng đủ ngôn ngữ bẩn thỉu chửi rủa vợ, thậm chí dùng những cách rất thô bỉ như xé quần áo hay dẫm đạp, vứt hết món đồ mà Hạnh ưa thích, có khi khùng lên, anh ta sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.Lần đầu tiên, Hạnh định ly hôn thì lại biết mình có thai. Song, những cuộc cãi vã kiểu “giang hồ, chợ búa” vẫn diễn ra. Cô cũng năm lần bảy lượt muốn đi bỏ quách đứa bé trong bụng cho xong, vì nghĩ có sinh ra mà sống cùng người cha như thế cũng chỉ làm khổ nó. Nhưng gia đình và bạn bè ngăn cản nên Hạnh gắng nhẫn nhịn.Mặc dù vậy, đứa bé cũng chỉ chào đời được 3 tháng thì Hạnh ly dị chồng. Ngay cả đến việc chia tay đối với Hạnh cũng chẳng hề dễ dàng. Bản tính cục cằn thô lỗ cộng với việc tự phụ là công tử con một gia đình bề thế, Quân dọa sẽ thuê đầu gấu đánh nếu cô bỏ anh ta. Hạnh đã phải nhờ đến sự can thiệp, giúp đỡ của bạn bè và người thân rất nhiều mới có thể hoàn tất thủ tục ly hôn.Hôn nhân - một trong những quyết định quan trọng nhất với mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Chỉ một sự lựa chọn sai lầm, rất có thể sẽ phải trả giá bằng hạnh phúc cả quãng đời còn lại của mình. Nhưng đó là mặt lý thuyết, còn trên thực tế, biết thế nào là một lựa chọn đúng đắn đây?Có người kĩ tính lắm, “kén cá chọn canh” đủ đường mà vẫn gặp phải người chồng chẳng ra sao. Và cũng có khi, “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, một cô nàng vô tư, dễ dãi chẳng nghĩ ngợi gì lại kiếm được tấm chồng như ý. Phải chăng hôn nhân hay tình yêu đều do duyên số ông trời sắp đặt? May hay rủi đều tùy thuộc vào ý trời? Nên mới ngày càng nhiều cô gái như Hạnh “vỡ mộng” hôn nhân.Chuyện của Thúy cũng “bất ngờ” không kém. Ngày còn con gái, Thúy nổi tiếng vì có anh bạn trai chiều chuộng cô như “vong”. Chỉ một cái hắt xì của Thúy cũng khiến Hoàng – người yêu cô sốt sắng lo lắng, đứng ngồi không yên. Hay trời nắng cũng như mưa, anh nhất thiết đòi phải được đưa đón bạn gái đi làm. Nói tóm lại, Hoàng là một người đàn ông lí tưởng để lấy làm chồng. Họ kết hôn sau ba năm yêu nhau, thử thách.Nhưng cưới không lâu, Hoàng được cơ quan cử đi nước ngoài, đó cũng là lúc Thúy có thai ba tháng. Hoàng tỏ ý không muốn rời vợ, xa con, song được sự động viên của Thúy, anh cũng chấp thuận lên đường vì sự nghiệp và tương lai. Thúy ở nhà một mình với bao vất vả. Một thân mang bầu, rồi lặng lẽ sinh con. Vừa cơ cực, vừa cô đơn, nhưng cô cũng cô gắng vượt qua với niềm an ủi đến khi chồng về mình sẽ được bù đắp.Hơn một năm sau ngày Hoàng ra nước ngoài, dù biết vợ đã sinh con nhưng thứ mà anh gửi về cho vợ là một bức thư ngỏ ý muốn… ly hôn cùng một khoản tiền được coi là “trách nhiệm” cho đứa bé. Đau xót, tủi cực vô cùng, Thúy chẳng biết làm gì hơn là chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Dẫu sao, giờ đây tài sản quí giá nhất của cô là đứa con. Dẫu sao cô cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất mà không có người đàn ông bội bạc kia bên cạnh.Nếu như có những phụ nữ gặp số phận đen đủi khi lấy chồng, thì cũng không ít các cô gái rất may mắn, vô lo, vô nghĩ lại “vớ” được đức lang quân “ngon lành”.Mọi người đều nghĩ Tuyến đến tuổi này chưa lên xe hoa thì “ế” ăn chắc. Mà có khi cưới được thì cũng là “quàng” tạm ông nào cho xong, rồi lại vớ phải người chồng chẳng ra gì. Thế mà ở độ tuổi 32, nhờ người nhà giới thiệu, Tuyến lấy được một anh chàng nom không đến nỗi. Có điều trông hơi… quê mùa. Nhưng nhờ người đàn ông quê mùa đó, nay Tuyến được đổi đời.Chẳng là chồng cô bỗng chốc có một khoản tiền kếch xù do mảnh đất bố mẹ anh để lại trước lúc lâm chung, nay trở thành khu đô thị mới. Tấc đất ngày xưa chẳng đáng giá là bao nay đã trở thành tấc vàng. Tuyến một bước lên tiên, chồng cô lại là người chân chất, chẳng chơi bời ham hố gì, chỉ biết đến vợ với con. Chồng hiền lành, tiền của dư giả, cuộc sống của Tuyến không còn gì mãn nguyện hơn. Giờ đây ai cũng phải công nhận Tuyến thế mà lại hóa ra tốt số.Tất nhiên, đi lấy chồng, ai cũng phải chọn lựa, cân nhắc kĩ càng. Song, là đàn bà thời nào cũng vậy, may hơn khôn. Bởi vậy, nhiều cô gái trước ngưỡng cửa của hôn nhân không khỏi cảm thấy một chút e dè, ái ngại. Còn các chị em đã lập gia đình thì thường truyền dạy cho người đi sau rằng: "Đàn ông năm bảy loại, khéo khéo mà chọn không thì khổ cả đời!". Song, họ đều thầm tự nhủ: " Khéo liệu có lại được với ông trời?". Phải chăng chung qui tất cả đều do số.