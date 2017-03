Thử vợ: Mất vợ như chơi

Tình là người đã giúp Phượng trong lúc cô đau khổ nhất. Khi Phượng buộc phải chia tay người yêu vì lí do hai bên gia đình ngăn cản, Tình đã đến bên cô, giúp cô lấy lại niềm tin, sự mạnh mẽ mà vui sống. Thời gian sau đó, Tình và Phượng yêu nhau. Một mối tình đẹp đến vậy hẳn sẽ dẫn tới cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu không có cái ghen tuông quá đáng của Tình.



Sống với Tình nhiều năm, Phượng hiểu cái tính đa nghi đến kì cục của chồng. Người ta, ai yêu mà chẳng ghen, chẳng lo sợ mất người mình yêu thương. Nhưng cái ghen của Tình quái đản đến mức như chỉ muốn vợ ngoại tình, muốn vợ “cắm sừng” lên đầu mình để... bắt quả tang. Gần chục năm là vợ chồng, không biết bao nhiêu lần anh thử thách tình cảm của vợ.



Đêm tân hôn, trong lúc hai vợ chồng tràn trề cảm giác hạnh phúc nhất, Tình lại thì thầm vào tai vợ: “Long đã bao giờ nhìn thấy cơ thể của em chưa?”. Phượng choáng váng trước câu hỏi ấy của chồng. Sau đó Tình lăn ra ngủ mà không hề biết rằng Phượng nằm khóc vì tủi thân.



Cuộc sống của hai vợ chồng luôn có những câu nói “Long và em đã bao giờ làm thế chưa?”, “Anh hỏi thật em đã quên Long chưa?”... và vô vàn những câu nói tương tự thế. Tình cũng biết, sau mỗi câu nói của anh, Phượng đều khóc nhưng cái ám ảnh cứ nghĩ vợ mình đã từng mơ ước lấy người đàn ông khác làm chồng khiến anh chẳng thể nào thấy yên lòng. Nói xong những câu đó, Tình lại ôm vợ vào lòng mà xin lỗi, hứa hẹn: “Lần sau anh không hỏi thế nữa, tại anh yêu em nhiều quá mà thôi”.



Có lần Tình vờ đi công tác nhưng thực chất là tới nhà bạn ở. Rồi anh đột ngột quay về không báo trước để kiểm tra. Lần khác Tình vào nick chat của vợ với tư cách một người phụ nữ muốn phản bội chồng quay về với người yêu cũ để xem thái độ của Phượng ra sao. Lần nào cũng vậy, Tình chẳng thu được gì. Tưởng thế Tình phải mừng nhưng lòng anh lại cứ khó chịu vì cho rằng chưa đạt được cái mình mong muốn.

Tin Long và vợ chia tay vì cuộc sống không hạnh phúc càng khiến Tình như ngồi trên đống lửa. Tình lo sợ “tình cũ không rủ cũng tới”, sợ vợ thấy người yêu cũ giờ đau khổ, không cầm lòng được thì biết tính sao. Nghĩ vậy, Tình quyết định thử thách lòng chung thủy của vợ.



Điện thoại của Phượng có số máy lạ gửi tin nhắn đến. Đọc tin nhắn xong, trong lòng Phượng trào lên một cảm giác xót xa khi Long nói đã ly hôn vợ vì không có tình yêu. Cái quá khứ về một mối tình nồng thắm lúc đó bỗng như một cuốn băng cứ thế tái hiện trong đầu Phượng. Cô nhắn tin chia sẻ với Long, động viên anh cố gắng sống tốt. Tất nhiên, người “đạo diễn” những tin nhắn đó là Tình.



Tối đó cô đã toan kể cho chồng nghe về cái chuyện không may của gia đình Long, nhưng Phượng lại sợ chồng cô rồi sẽ hằm hè hỏi: “Tại sao Long phải nói điều đó với em, sao bao nhiêu lâu không liên lạc, bỏ vợ rồi lại liên lạc là sao?”. Nghĩ vậy, Phượng giấu kín mọi việc, coi như chẳng có gì. Cả tuần sau đó, những tin nhắn từ số máy đó liên tục được gửi tới với một chuỗi những than vãn về sự cô đơn, buồn chán. Ban đầu Phượng còn nhắn tin lại nhiều, nhưng sau đó cô hạn hữu lắm mới trả lời một tin.



Tình vẫn nhập vai, soạn một tin nhắn vào ngày cuối tuần gửi cho vợ: “Em có thể gặp anh một chút được không? Anh thực sự rất cần có em lúc này. Anh cầu xin em”, rồi lén theo dõi thái độ.Sau khi đọc tin nhắn, Phượng ngồi lặng đi suy nghĩ, địa chỉ mà số máy Phượng đinh ninh là của Long gửi đến hẹn gặp cô là một nhà nghỉ...



Tối đó, Phượng trang điểm đẹp mặc bộ đồ gợi cảm rồi ra khỏi nhà. Tình phóng xe sau vợ nhưng đi nhanh hơn tới địa chỉ đã hẹn. Tình ngồi trong nhà nghỉ với tâm trạng hả hê chờ bắt quả tang vợ ngoại tình. Nghe tiếng vợ hỏi số phòng từ bên ngoài, Tình cười: “Thế là lòi cái đuôi chuột ra rồi nhé”.



Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Tình lao ra mở cửa. Nhìn thấy vợ, Tình nhếch mép: “Sao? Cô thấy vọng vì tôi không phải gã người tình mà cô muốn gặp à? Vậy mà những lần tôi dò xét cô còn làm ra điều mình chính chuyên lắm. Nó mới gọi một cái mà đã môi son má phấn mò tới với nó rồi”.



Phượng ngồi nghe chồng nói như hét vào mặt mình mà không có phản ứng gì, sau đó Phượng lặng lẽ ra mở cửa, em gái Tình bước vào... Phượng bỏ về trong sự ngỡ ngàng của Tình. Em gái Tình nhìn anh ngán ngẩm: “Anh nghĩ anh lừa được chị bằng màn kịch vụng về này ư? Sống với nhau bao nhiêu năm anh chưa bao giờ hiểu chị dâu nhưng chị ấy thì quá hiểu anh. Cả tuần nay chị vờ như không biết để muốn xem anh còn định thử chị tới mức nào. Chị đã nói với em tất cả. Tối nay chị gọi em đi cùng để nói cho anh hiểu những điều này. Chị ấy nói sẽ về nhà mẹ đẻ sống một thời gian tốt nhất là anh nên học cách tin tưởng vợ mình nếu không muốn tự tay mình phá vỡ gia đình”.





