Thuốc đặc trị cho những cơn “say nắng”

Nhưng biết đâu trong khoảng thời gian đó, tình cảm của bạn sẽ tan vỡ nếu bạn không biết khéo léo? Do đó cách tốt nhất là phải trị dứt điểm cơn say nắng đã. Nhưng bằng cách nào bây giờ?



Nhiều bạn biết chắc rằng mình chỉ đang “say nắng” chứ không yêu, nhưng không thể nào “tỉnh” lại được và cứ để cảm xúc dẫn dắt, để rồi tự dằn vặt bản thân mình. Điều quan trọng là bạn phải biết áp dụng lý thuyết một cách triệt để nhất có thể. Bạn hoàn toàn có thể đánh lừa được cảm xúc của mình nếu “hấp thụ” được những lời chia sẻ sau:











Dập tắt sự lung linh tự tạo

Thuốc đặc trị:

Phá tan sự nhầm lẫn cảm xúc

Thuốc đặc trị:

“Đánh tiếng” cho người ấy

Thường thì lý do để bạn bị “say nắng” chính là bạn cảm thấy người ấy có vẻ gì đó thu hút hơn so với người yêu hiện tại của bạn. Họ có vẻ gì đó khiến bạn muốn chinh phục, muốn gửi gắm con tim. Bạn thích thú và cảm mến trước những tính cách của người ấy, trong khi người yêu bạn không hề có điều đó.Chẳng hạn như khi người yêu của bạn mải mê chơi game thì người ấy lại có niềm say mê công nghệ và đam mê khoa học, người yêu của bạn quá quan tâm đến bạn trong khi người ấy quyến rũ và lạnh lùng… Dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng bạn vẫn cảm thấy rằng con tim mình đang thổn thức, đang mong chờ.Chưa tiếp xúc nhiều nên bạn sẽ cảm thấy háo hức và mong chờ. Nhưng hãy tin là một thời gian sau, bạn sẽ cảm thấy người ấy chẳng có vẻ gì thú vị như bạn tưởng, thậm chí còn nhàm chán và khiến bạn thất vọng.Bên cạnh người yêu một thời gian lâu dài mà bạn không thấy chán, nhưng bên cạnh người ấy một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng khiến bạn hụt hẫng. Vì sao ư? Đó là do bạn đã quá kì vọng vào hình tượng do chính bạn vẽ ra, trong khi hắn ta chẳng đặc sắc như bạn nghĩ. Do vậy, khi say nắng, hãy cố mường tượng và chịu khó phân tích, bạn sẽ thấy người ấy không bằng một góc người yêu của mình, hãy cố gắng tìm kiếm những nhược điểm của cậu ấy, càng nhiều càng tốt.Sự say nắng có liên quan mật thiết đến sự lãng mạn. Thường thì những khoảnh khắc nhẹ nhàng và có phần dịu ngọt thường khiến đầu óc bạn mụ mị đi và tim cũng đập nhanh hơn. Điều này không thể có đối với người yêu của bạn vì cả hai đã quen nhau được một thời gian khá dài.- Tiếp xúc nhiều với người bạn đang “say nắng”. Thật ra càng nói chuyện trực tiếp và cởi mở, bạn sẽ thấy mình chẳng thực sự có tình cảm nghiêm túc với người này. Sự rung động của bạn chỉ là ảo giác mà bạn tự tạo khi bạn và người ấy có một khoảng cách hơi xa.- Tập trung vào điều mà bạn thích từ người ấy. Bạn thích ngoại hình, ánh mắt, giọng nói, tài lẻ, sự am hiểu, hay bất kì một tính tình nào khác của người ấy… Đó không phải tình yêu. Đó là sự ngưỡng mộ. Và bạn biết đấy, sẽ đến một lúc nào đó bạn chán tất cả những điều bạn đã từng thích, chỉ vì bạn cảm thấy nó không còn thú vị.- Tỏ ra “trên cơ” đối tượng: Thay vì tôn sùng người mà bạn đang say nắng, hãy cố chứng tỏ trước mặt họ rằng bạn có cái tôi lớn hơn và niềm kiêu hãnh cũng lớn hơn. Điều này sẽ khiến đối tượng sẽ “lùi một bước” sao cho hòa hợp với cách trò chuyện với bạn và từ đó bạn cũng sẽ thấy rằng họ không còn khiến bạn bị say nắng nữa, bởi họ nhạt nhòa trong mắt bạn dần.Nếu bạn sợ mình mắc phải sai lầm thì hãy tỏ ra nghiêm khắc với chính bản thân mình (và với cả người ấy) ngay từ đầu. Bên cạnh đó, hãy tỏ ra minh bạch. Có như thế bạn sẽ không phải dằn vặt bản thân rằng: “Vì sao lại nỡ thích người khác trong khi đã có một người yêu hết sức tuyệt vời?”.Bạn nên hiểu rằng sự rung động chỉ là thoáng qua, nhất thời, còn khi yêu nhau thì cần một quá trình dài để tìm hiểu, vun đắp, xây dựng, và chia sẻ. Rung động thôi chưa đủ, nếu bạn chỉ say nắng rồi sau đó cơn say tự chấm dứt, thì chẳng việc gì bạn phải dằn vặt bản thân quá mức, vì ai chẳng có đôi lúc yếu lòng, quan trọng là đừng để cảm xúc dẫn dắt quá xa.Còn khi bạn rung động, biết là chẳng thể đến được với nhau nhưng bạn vẫn không ngừng mong nhớ và nghĩ về người ấy, bỏ quên tình yêu hiện tại (dù bạn ý thức được bạn vẫn còn yêu rất nhiều) thì hãy tham khảo những “liều thuốc đặc trị” như sau:- Công khai với người mà bạn đang “say nắng” rằng bạn đã có người yêu, bạn đang hạnh phúc và bạn không còn mong gì hơn nữa. Nếu đã là cơn say nắng, đối phương sẽ dần dà khiến bạn tỉnh ngộ.- Làm cho người ấy không thích bạn: Có thể là bạn bộc lộ những khuyết điểm gì đó khiến cho đối phương không thích, từ đó cơn say nắng của bạn sẽ giảm nhiệt đi đáng kể vì cả hai không thể đến được với nhau đâu.- “Triệt tiêu” nỗi nhớ bằng cách ở bên cạnh người yêu thật nhiều, cố gắng quan tâm tới người mình yêu hơn và F5 lại tình cảm, tạm quên người khiến bạn “say nắng” và cố gắng không nghĩ về người ấy nữa. Sự yêu thương, sự gắn bó và gần gũi với người bạn yêu sẽ giúp bạn tỉnh ngộ và biết trân trọng hơn tình cảm hiện tại của mình.Rất dễ bị “say nắng”, nhưng thật khó để tìm cho mình “liều thuốc đặc trị” phù hợp. Vì vậy, hãy cố gắng tự “chữa” cho bản thân khi đã tìm được “toa thuốc”, bạn nhé!