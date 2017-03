Thuốc nào trị chứng lãnh cảm ở nữ giới?

Nguyên nhân





Về mặt y học, có 2 nguyên nhân chính gây nên lãnh cảm.

Nguyên nhân do bệnh lý: thường gặp ở phụ nữ có khiếm khuyết ở cơ quan sinh dục như âm đạo hẹp hay quá ngắn, do âm vật bé, hay người có màng trinh dày; do tình trạng thiếu hụt nội tiết tố nữ như estrogene ở chung quanh tuổi mãn kinh; do các bệnh phụ khoa, viêm đường tiết niệu, đái tháo đường, cao huyết áp…

Nguyên nhân tâm lý: thường đa dạng và phức tạp như những vấn đề mâu thuẫn trong quan hệ vợ - chồng, trong gia đình, trong tranh chấp quyền hành - kinh tế, những thay đổi trong đời sống như sinh con, thay đổi chỗ ở, quá khó khăn trong đời sống kinh tế, người phụ nữ phải quá nặng gánh trong gia đình. Cũng có khi là do người phụ nữ có những mặc cảm kéo dài, tự cho mình có khiếm khuyết không thỏa mãn cho chồng, mặc cảm bị cưỡng hiếp…





Giải pháp khắc phục





Dù lãnh cảm ở dạng nguyên nhân bệnh lý hay do tâm lý, vai trò và trách nhiệm của nam giới là rất lớn trong việc điều trị. Muốn làm tốt vai trò đó, trước hết người chồng cần có kiến thức cơ bản trong sinh hoạt tình dục, cần hiểu được chức năng sinh lý của cơ quan sinh dục nữ, cần tâm sự nhẹ nhàng với những cảm xúc của mình, luôn sát cánh cùng vợ để điều trị.





Người chồng cần giữ thái độ và tinh thần lạc quan, không nên trách móc, nghi kỵ hay ghen tuông, tránh tạo áp lực trong chuyện chăn gối, nên áp dụng những phương pháp khác để hai bên cùng hài lòng, tìm hiểu và nâng cao kiến thức về cách chữa trị. Vợ chồng cũng cần thống nhất phương pháp điều trị sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, sinh hoạt của gia đình.





Trên thực tế, sự đáp ứng sinh lý của sinh dục nữ hầu hết là những gì ta thấy được bên ngoài như âm vật, môi lớn, môi bé, vú, ngoại trừ điểm G ở bên trong khoảng 3cm từ ngoài vào, cho nên dù có khiếm khuyết do âm đạo hẹp hay ngắn cũng không quan trọng. Tạo hóa đã ban cho người phụ nữ có rất ít thần kinh cảm giác ở sâu bên trong nên khi có thai tử cung cứ to dần mà người phụ nữ không hề đau đớn. Vậy mà nam giới cứ thích đi sâu vào trong. Đó cũng là những ngộ nhận của nhiều nam giới hiện nay.





Trong sinh hoạt tình dục cũng cần nên nhớ rằng, chủ yếu là dựa vào kỹ thuật và duy trì cho đủ thời gian tránh “chưa tới chợ đã hết tiền” là được, chứ lớn - nhỏ, dài - ngắn đều như nhau.

Đối với người nam bị xuất tinh sớm, được hiểu với hàm ý là người nam không có khả năng duy trì được thời gian để người nữ đạt được cực khoái. Đây là yếu tố chiếm tỷ lệ cao hiện nay dẫn đến lãnh cảm ở nữ giới. Nguyên nhân xuất tinh sớm chủ yếu là do tâm lý và tiếp cận kiến thức y học về sinh hoạt tình dục chưa đầy đủ. Vì vậy, việc nâng cao kiến thức y học là hết sức quan trọng để khắc phục tình trạng xuất tinh sớm, khi đã khắc phục được thì giải quyết tốt chứng lãnh cảm. Vợ chồng cũng cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn và điều trị với tinh thần cởi mở, cùng thảo luận để đưa đến phương pháp điều trị tốt nhất.

Lãnh cảm là một vấn đề lớn, ảnh hưởng tâm lý, gây tác hại không nhỏ trên hiệu quả công việc, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Lãnh cảm có thể chữa khỏi hoàn toàn. Cả vợ và chồng cần có những hiểu biết về lãnh cảm, nóng vội, thiếu tin tưởng vào nhau, bi quan là điều tối kỵ, cần thông cảm và tích cực giúp người nữ chữa khỏi bệnh này.



Theo BS.CKI Trần Quốc Long

Sức khỏe và Đời sống