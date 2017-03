Tiệc tùng bia bọt không khiến bạn hạnh phúc hơn

Trong nghiên cứu mới đây, các chuyên gia đã phát hiện thấy những người quảng giao không sung sướng gì hơn những người thích sống khép kín.



Theo Newswise, khảo sát đã so sánh những kỹ thuật được các sinh viên đại học thuộc nhóm quảng giao và nhóm khép kín thực hiện, và phát hiện thấy nhóm người sống kín đáo thì phụ thuộc nhiều hơn vào các mối quan hệ gia đình, bạn bè hoặc có cách suy nghĩ tích cực.



"Bạn không cần phải đi chơi và dự tiệc nhiều để có được hạnh phúc", Bernardo J. Carducci, giám đốc Viện nghiên cứu tính nhút nhát ở Đại học đông nam bang Indiana (Mỹ) nhận định. Đó là bởi những người sống thu mình cũng hạnh phúc y như vậy.



Điều quan trọng là bạn hãy duy trì mối liên hệ với gia đình, bè bạn và những người có suy nghĩ tương đồng.



Một nghiên cứu khác cũng do Carducci thực hiện tìm thấy các sinh viên hạnh phúc hơn khi có mục tiêu, so với các sinh viên chẳng tập trung vào điều gì. "Họ không đi câu lạc bộ nhiều như những người khác. Họ dành thời gian cho các hoạt động tinh thần. Đó là tuýp người có xu hướng hạnh phúc hơn".





Theo T. An (VNE)