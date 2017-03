Tiêm nhầm văcxin còn thách thức “đi thưa đi!“

Ngày 18-12-2013, con tôi là Lê Nhất An (9 tháng tuổi) được bà của cháu đưa đến trạm y tế xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP.HCM) tiêm chủng theo chương trình mở rộng quốc gia. Theo tôi hiểu, con tôi sẽ được tiêm văcxin ngừa bệnh sởi, nhưng cán bộ trạm y tế xã này đã tiêm cho cháu văcxin Quinvaxem.

Ngày 19-12, tôi lấy sổ chích ngừa của con ra xem lại và phát hiện sai sót tiêm nhầm văcxin nên gọi điện ngay cho trạm y tế xã Vĩnh Lộc A hỏi lại thì được một nhân viên ở đây trả lời: “Có thể lúc đó đông quá nên đóng nhầm dấu, thực tế chích đúng văcxin”. Không yên tâm, sáng 20-12 tôi đến trạm y tế xã hỏi lại cho rõ hơn, một y tá của trạm y tế lại trả lời là tiêm đúng văcxin ngừa cúm (do con dấu “đã tiêm” được đóng ở ô bệnh cúm, còn con dấu tên văcxin lại là Quinvaxem).

Sau đó bác sĩ Phan Thanh Tùng đến, tôi thắc mắc việc này lần nữa thì bác sĩ trả lời: “Tiêm Quinvaxem là đúng rồi vì chưa tiêm đủ liều”. Tôi liền lật trang trước của sổ chích ngừa ra, chỉ cho bác sĩ thấy con tôi đã tiêm đủ ba liều Infarix Hexa (phòng cùng lúc sáu loại bệnh - PV) thì bác sĩ Tùng nói gọn lỏn: “Chị đi thưa đi”!

Trước đây con tôi chỉ tiêm phòng dịch vụ tại Trung tâm Y tế dự phòng Q.Tân Bình. Họ làm việc rất có trách nhiệm và khoa học. Tiêm ngày nào, thuốc gì đều ghi rõ vào sổ, đúng dòng, đúng ô..., thậm chí còn ghi nháy bằng bút chì cho lần tiêm tiếp theo. Còn ở trạm y tế xã Vĩnh Lộc A thì tiêm Quinvaxem mà đóng dấu vào ô cúm. Rất may là văcxin tiêm sai không có tác dụng xấu. Thử hỏi nếu nhầm lẫn văcxin khác, hậu quả sẽ thế nào, ai chịu trách nhiệm?

* Bác sĩ Lại Phước Hòa (giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Bình Chánh) trả lời:

- Trung tâm Y tế dự phòng Bình Chánh đã kiểm tra sự việc và yêu cầu các bác sĩ liên quan giải trình. Theo giải trình của bác sĩ, trước đó bé Lê Nhất An đã tiêm tại trạm y tế xã Vĩnh Lộc A một mũi Quinvaxem (phòng cùng lúc năm loại bệnh - PV) và một mũi BCG. Do một thời gian dài văcxin Quinvaxem bị ngưng sử dụng, gia đình đã đưa bé đến một trung tâm y tế dự phòng quận khác tiêm ba mũi Infarix (phòng cùng lúc sáu loại bệnh). Trung tâm này cũng không kiểm tra kỹ nên thay vì chỉ tiêm thêm hai mũi thì lại tiêm cho cháu ba mũi Infarix. Tổng cộng cháu An đã tiêm ngừa đến bốn mũi văcxin năm trong một và sáu trong một ở hai nơi nói trên.

Ngày 18-12, cháu An được người bà đưa đến trạm y tế xã Vĩnh Lộc A tiêm chủng. Tổ tiêm chủng sau khi tư vấn và xem sổ sức khỏe đã không lật hết các trang xem kỹ cháu An đã tiêm phòng thế nào mà chỉ xem một trang do bà của cháu lật ra. Thấy cháu An mới tiêm một mũi BCG và một mũi Quinvaxem, bác sĩ Phan Thanh Tùng cho cháu tiêm thêm một mũi Quinvaxem. Về chuyên môn, cháu An được chích miễn dịch nhiều lần (tổng cộng năm mũi). Tuy nhiên, do mỗi mũi tiêm cách nhau ba tháng nên không có hại gì cho sức khỏe cháu. Trung tâm đã liên hệ với gia đình cháu An xin lỗi và giải thích thêm cho gia đình yên tâm về việc chích thừa mũi văcxin.

Về sai sót chuyên môn và thái độ ứng xử của bác sĩ Tùng, trung tâm đã yêu cầu giải trình. Bác sĩ Tùng đã nhìn nhận sai sót và xin rút kinh nghiệm về thái độ ứng xử với gia đình cháu An. Trung tâm Y tế dự phòng Bình Chánh cũng đã đến trạm y tế xã Vĩnh Lộc A kiểm tra, nhắc nhở thực hiện nghiêm việc tổ chức tiêm ngừa đúng quy định và chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử không hay với người nhà bệnh nhi.

