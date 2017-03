Tim đập, chân run vì nhận thiệp hồng

Nhận thiệp hồng mà lòng đau xót



Thu H. (23 tuổi, Hà Nội) mới xin được việc tại một doanh nghiệp làm về máy tính ở phố Thái Hà. Lương thử việc của H. đựơc 2 triệu/tháng. Nhưng ngay ngày đầu tiên của tháng 12, đã thấy H. than thở trên Facebook “ngày đầu tiên đi làm, nhận đựơc 6 thiếp cưới, làm sao đây?”. Riêng ngày chủ nhật tuần này đã là ngày đẹp, có đến 3 đám cưới trùng nhau một lúc, không thể bỏ đám nào, H. chỉ còn biết đau đầu nghĩ cách "chạy sô".



Tháng 11 trước, mới chớm vào mùa cưới, H. đã đi mừng hết hơn 3 triệu tiền. Lương chẳng đủ tiền đi đám cưới, H. chỉ còn biết méo mặt về xin mẹ hỗ trợ.



Bây giờ, cứ thấy bạn bè đưa lên Facebook ảnh cưới là H. lại lo ngay ngáy đến ngày thiếp sẽ "bay" đến tay mình. Nhìn bạn bè hạnh phúc, vui cho bạn nhưng lại rầu cho mình!





Mùa cưới đã đến đồng nghĩa với mùa "lo âu"

(Ảnh mang tính minh họa. Ảnh: Sơn Lâm)



Con dâu “giận” bố mẹ chồng chuyện tiền mừng

"Sếp ơi! Anh cưới sớm quá!"

Theo Hải Bình (VNN)



Anh Nguyễn Mạnh T. (Hà Nội) hiện đang làm kế toán trưởng cho một ngân hàng than thở, cứ đến mùa cưới như thế này là cả gia đình anh lại phải cân đối thu chi. 2 vợ chồng đều đang làm ăn, có nhiều mối quan hệ khác nhau. Có những đám cưới là mối quan hệ công việc nên không thể bỏ đựơc. Không những thế, phong bì mừng lại còn phải dày, tương ứng với sự "nông sâu" của mối quan hệ công việc.Có ngày 2 vợ chồng anh hớt hải chia việc nhau, chạy từ đầu này sang đầu kia của thành phố để đi đám cưới. Cứ một tuần 2 vợ chồng lại cùng ngồi cân đối lại tiền nong, rồi phân việc đi “ngoại giao” đám cưới.Đi đám cưới “ngoại giao” đã khổ, giới trẻ văn phòng bây giờ sợ nhất đám cưới ở các khách sạn lớn. Thôi thì cưới ở KS Công đoàn, ở Queen Bee, Vạn Hoa… thì còn "mừng" kiểu bình dân, ít thì 300 nghìn, nhiều thì 500 nghìn tùy thuộc mối quan hệ. Nhưng "chẳng may" mà nhận đựơc thiếp mời đến những khách sạn sang trọng như Hliton, Melia, Sheraton… thì ai cũng run.Chuyện kể rằng, một nhóm bạn cấp 3 học chung với nhau, chơi rất thân có một cô bạn trong nhóm làm đám cưới. Cô này xinh đẹp, giỏi giang nên lấy đựơc anh chồng khá đại gia, là chủ một thương hiệu thời trang. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn Sheraton, Hà Nội. Ngày cưới cô bạn này, đám bạn thân ngồi lại với nhau đau đầu xem nên mừng cô ấy bao nhiêu.Tất cả đều là sinh viên mới ra trường, đi làm văn phòng, lương cao lắm là đựơc 5 triệu, có người vẫn ăn bám bố mẹ. Cuối cùng, cả đám quyết định không đi đám cưới mà cử 2 đứa đi đại diện. Số còn lại nhét phong bì mỗi đứa 300 nghìn rồi gộp lại để gửi. Một người trong số đó chia sẻ: “Đi ăn cưới ở khách sạn thế mà mình mừng 500 nghìn có khi nhà nó còn lỗ, thà mình ở nhà rồi gửi, chả ăn, đỡ phải gửi nhiều mà... đỡ lỗ cho bạn mình”.Vợ chồng chị Võ Thu M. (Từ Liêm, Hà Nội) cưới nhau năm ngoái. Sau đám cưới, vợ chồng chị đã cẩn thận kiểm phong bì, ngồi ghi lại xem bạn bè, đồng nghiệp mừng mình thế nào để sau này biết còn đi “trả nợ”.Nhưng một điều chị M. không thể ngờ được là ngay sau đám cưới, bố mẹ chồng chị lại thu hết luôn tiền mừng của 2 vợ chồng với lí do “tiền đám cưới còn thiếu nhiều, bố mẹ lấy để trả nợ”. Không được lấy đồng nào từ tiền mừng đám cưới, bây giờ, đi đám cưới lại những đôi đã đến dự ngày vui của mình, chị M. rất hậm hực “nếu mình được cầm đồng tiền mừng cưới ngày ấy thì không sao, nhưng bố mẹ chồng lại cầm hết, giờ mình đi "kéo cày trả nợ" cho số tiền mình chả được cầm, thấy lòng uất ức thế nào ý”.Chưa kể, vợ chồng chị còn phải đi đám cưới "các mối quan hệ" mà chơi với cả nhà chồng, đương nhiên 2 vợ chồng phải “gánh” thêm khoản mừng hộ cả bố mẹ chồng. Chị M. đâm ra hậm hực, “đá thúng đụng niêu” trong nhà. Còn bố mẹ chồng thì không thể hiểu nổi tại sao con dâu lại đâm ra trái tính, trái nết như vậy.Trên mạng xã hội, một cô gái với nickname Ong Chíp đã tâm sự “Mình mới vào làm công ty được 2 tháng, một ngày đẹp trời, anh sếp đẹp trai của mình đặt "đánh uỳnh" cái thiếp trước mặt, cười rất hiền hòa mời mình đi đám cưới, hết tháng này là mình sẽ được ký hợp đồng chính thức rồi, nhưng mình thật sự lo chả biết lương tháng này của mình có đủ để đi đám cưới anh ấy ở KS Daewoo không? Cả tháng vừa rồi đã cắm mặt đi đám cưới mất rồi”.Chưa kể, nickname này còn tâm sự thêm cả chuyện, anh sếp muốn ai đến đám cưới được thì gọi điện confirm lại với thư ký của anh để... đặt bàn. “Vậy thì chắc chắn là mình không thể lấy lí do ốm, sốt hay đau bụng mà trốn đựơc rồi”.Sau khi thiếp cưới của sếp nickname Ong Chíp đựơc đưa ra, cả công ty của cô gái này xôn xao mấy ngày liền, chỉ loanh quanh chuyện có nên confirm với thư ký sếp để đi hay không, nếu đi thì mừng bao nhiêu?Cuối cùng, sau một tuần bàn tán sôi nổi, cả cơ quan quyết định góp tiền mua tặng sếp một bộ sofa cho căn chung cư sếp mới nhận để lấy vợ. “Dù sao thì bộ sofa ấy nếu góp lại bọn mình cũng chỉ mất 700 nghìn, chứ giờ đi đám cưới ở Daewoo mà mừng 1 triệu thì có khi cũng còn xấu hổ dài dài ấy”.Qua rồi thời kì đám cưới ngày xưa, mỗi nhà góp một chút, người cho cân gạo, người cho cái nồi… Bây giờ, đám cưới không đơn giản là ngày để quan khách đến chia vui cùng cô dâu chú rể nữa, nó trở thành ngày để người người thể hiện mối quan hệ với nhau, thể hiện đẳng cấp, “trả nợ” ân tình. Và vì thế, những câu chuyện mừng cưới gây "đau đầu" vẫn cứ tiếp diễn trong mùa cưới năm nay.