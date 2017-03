Tìm hướng ra cho tinh trùng

Số báo trước, Pháp Luật TP.HCM đã có bài “Tinh trùng có, khó xin cho” phản ánh thực tế người hiếm muộn không thể xin tinh trùng để thụ tinh nhân tạo, trong khi người muốn cho lại gặp phải rào cản thủ tục, tập quán, lối sống… Theo BS Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, trong 1 triệu cặp vợ chồng Việt Nam hiếm muộn, nguyên nhân bởi các ông chồng có vấn đề về tinh trùng chiếm tới 2/3. Tuy nhiên, rất ít vợ chồng may mắn xin được tinh trùng để có mụn con.

Xác suất hôn nhân đồng huyết rất thấp

Ông chồng vô sinh muốn có con mang chính dòng máu của vợ buộc phải xin tinh trùng. Tuy nhiên, do quá ít người hiến nên tinh trùng rất hiếm, không có để cho. “Thủ tục hành chính quá rườm rà, nhiêu khê khiến nhiều người ngại hiến tinh trùng. Trong khi thủ tục do con người đặt ra, vì vậy không khó để bổ sung, chỉnh sửa sao cho vừa đảm bảo chất lượng tinh trùng, vừa tạo cảm giác thoải mái cho người hiến” - BS Tường nói.

Chưa hết, để tránh tình trạng hôn nhân đồng huyết, quy định hiện nay chỉ cho phép mỗi người hiến duy nhất một lần tinh trùng. Điều này cũng cần xem lại. “Nhiều nước trên thế giới tính toán xác suất hôn nhân đồng huyết xảy ra rất thấp, do vậy cho phép một người hiến tinh trùng nhiều lần. Pháp có khoảng 63 triệu dân, một người hiến năm lần; Singapore độ chừng 5 triệu dân, một người được hiến ba lần… Chính vì vậy, nguồn tinh trùng có sẵn tại nhiều nước rất dồi dào, cung cấp đủ cho vợ chồng vô sinh” - BS Tường nói thêm.

Theo BS Tường, có một điều cần lưu ý. Cho dù chưa thống kê nhưng chắc chắn rất nhiều ông có con ngoài giá thú. Mặc dù số con “ngoài luồng” không ít nhưng cơ quan quản lý lại chưa quan tâm đúng mức hôn nhân đồng huyết từ những đứa con ngoài giá thú, mà lại lo ngại hôn nhân đồng huyết xảy ra từ những đứa con được thụ tinh trong ống nghiệm. Vấn đề này cũng cần xem xét.

Nhân viên y tế BV Hùng Vương đang xét nghiệm một mẫu tinh trùng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Thay đổi cơ chế và nhận thức

Theo BS Lê Đăng Khoa, khoa Hiếm muộn, BV Hùng Vương, số người hiến tinh trùng quá ít có thể do quy trình phức tạp, thời gian kéo dài. Mặt khác, có thể do phong tục tập quán, sợ nguy cơ hôn nhân đồng huyết. Một nguyên nhân nữa là do không có chế độ, chính sách. “Để thu hút người hiến tinh trùng, BV Hùng Vương đã đề xuất xin cơ chế đãi ngộ cho người hiến. Bộ Y tế cho biết đến năm 2012 sẽ có hướng dẫn cụ thể. Hy vọng khi cơ chế thay đổi, lượng người hiến tinh trùng nhiều hơn, cơ hội có được mụn con của vợ chồng vô sinh cũng cao hơn” - BS Khoa mong mỏi.

BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó Giám đốc BV Từ Dũ, cũng nhận xét nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng ít người hiến tinh trùng là do văn hóa, lối sống. Nhiều người không muốn “giọt máu” của mình lưu lạc nơi khác, không biết đứa con sinh học sống chết ra sao.... BS Tuyết cho rằng mặc dù được sinh ra từ tinh trùng người khác nhưng tất cả vợ chồng hiếm muộn đều thương yêu, nâng niu những đứa con này. Do vậy mỗi cá thể hãy có cái nhìn thoáng hơn trong việc hiến tinh trùng.

Đồng quan điểm trên, BS Tường cho biết “hóa giải” nỗi lo hôn nhân đồng huyết để mọi người chấp nhận cho tinh trùng là việc nên làm. “Ở một số nước, kể cả Thái Lan, Trung Quốc..., do thay đổi nhận thức, tập quán nên đông đảo người tình nguyện hiến tinh trùng. Vì vậy tinh trùng trong ngân hàng không bao giờ cạn” - BS Tường nói.

Theo BS Tường, bên cạnh từng bước thay đổi nhận thức và cơ chế, cơ quan quản lý cũng cần mở đợt vận động hiến tinh trùng trong lực lượng quân đội, sinh viên, cán bộ công chức, kể cả nhân dân… “1 triệu cặp vợ chồng vô sinh đang khao khát có một mụn con. Chắc hẳn cơ quan quản lý không muốn để họ mòn mỏi chờ đợi, đánh mất thiên chức làm mẹ, làm cha” - BS Tường hy vọng.

Xét nghiệm tinh trùng trước khi lập gia đình Nhiều cặp vợ chồng do không có con nên xào xáo, dẫn đến bi kịch. Do vậy, trước khi kết hôn người con trai nên chủ động xét nghiệm tinh trùng. Nếu tinh trùng có vấn đề nhưng vẫn điều trị được thì có thể lập gia đình, sau đó tiếp tục chữa trị. Ngược lại, một khi không thể có con thì nên trao đổi thẳng thắn với bạn đời, tìm hướng giải quyết. Tránh những hậu quả không hay xảy ra sau này. BS HỒ MẠNH TƯỜNG, Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM Giữ “tinh binh” khỏe mạnh Dùng bao cao su khi quan hệ tình dục không an toàn để tránh các bệnh có ảnh hưởng đến tinh trùng như giang mai, lậu, HIV... Thuốc lá có nguy cơ giảm lượng tinh trùng, tăng tinh trùng dị dạng. Rượu làm giảm ham muốn tình dục, tổn thương quá trình sản xuất tinh trùng. Mặc quần lót quá chật cũng ảnh hưởng đến tinh trùng. BS HOÀNG THỊ DIỄM TUYẾT, Phó Giám đốc BV Từ Dũ Nên hiến hai hoặc ba lần tinh trùng Nhiều BS công tác ở khoa Hiếm muộn tại các BV đề xuất: Sau khi hội đủ các điều kiện xét nghiệm máu và tinh dịch đồ, thay vì hiến một lần tinh trùng như trước đây, một ông có thể hiến hai hoặc ba lần tinh trùng. Điều này thu hẹp thời gian chờ đợi, đi lại cho người hiến; đồng thời giảm chi phí xét nghiệm từ phía BV.

TRẦN NGỌC