Tình dục làm thay đổi não bộ?

Sự thay đổi tác động lên giống đực và giống cái có khác nhau. Trong đó, giống đực bị ảnh hưởng ít hơn.



Một nghiên cứu của Nhật Bản về các gai nhỏ xíu xuất hiện giữa các tế bào não cho thấy những con chuột đực “còn trinh” có nhiều gai hơn so với những con đã “dạn dày kinh nghiệm” trong hoạt động tình dục.



Điều này đưa ra gợi ý rằng các gai nhỏ trên não điều khiển hoạt động tình dục trong lần đầu tiên rồi sau đó chúng teo lại hoặc biến mất.



Stuart Tobet, một nhà khoa học về thần kinh tại Mỹ cho biết, nghiên cứu đưa ra một ý tưởng mới mẻ về cách thức những thay đổi trong cấu trúc não ảnh hưởng đến khả năng bộc lộ hành vi tình dục ở loài chuột và có thể với những loài có vú khác, bao gồm cả con người.



Cho đến nay, người ta đã biết có sự khác biệt về kích cỡ giữa các vùng não liên quan đến hành vi tình dục ở hai giới, bất kể loài người hay những loài động vật khác.



Để tìm hiểu xem có phải vùng não được biết đến là có kích cỡ lớn hơn ở đàn ông bị thay đổi bởi hoạt động tình dục hay không, các nhà nghiên cứu ĐH Saitama đã so sánh não của những con chuột đực “còn trinh” với những con đã có kinh nghiệm trong hoạt động tình dục.



Kết quả cho thấy số gai ít hơn đáng kể ở những con đã “biết mùi đời”.



Nhà nghiên cứu Shinji Tsukahara cho biết số gai giảm có thể do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó có sự thay đổi về hormone gây ra bởi sự xuất hiện của những con chuột cái. Các gai nhỏ được ví von như con đường một chiều giúp bọn chuột đực học cách làm thế nào để “thân mật” với con cái. Một khi việc đã thành, sự tồn tại của các gai không còn cần thiết nữa.



Các gai cũng có vai trò nhất định trong sự tinh nghịch của những con chuột cái.



Các nhà nghiên cứu Mỹ cho thấy, cho chuột dùng hormone tình dục liều cao có thể kích thích sự gia tăng số gai trên não, khiến chủ thể phản ứng nhạy hơn với các hoạt động tình dục.



Những con chuột cái được cho dùng thuốc chống sản sinh gai tỏ ra thiếu hứng thú với tình dục hơn mức bình thường.



Trong tương lai, rất có thể một loại thuốc giúp gia tăng sự phát triển của các gai sẽ được chế tạo, nhờ thế gia tăng mức độ ham muốn mà không cần phải dùng đến liệu pháp thay đổi nồng độ hormone.





Theo Huyền Anh (DT/ Dailymail)