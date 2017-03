Tình ngắn ngày giữa sếp và nhân viên - Bài 3: Tại anh, tại ả…

Nhân viên nam cũng bị gạ tình Không chỉ nhân viên nữ mà nhiều nhân viên nam cũng từng bị các sếp nữ gạ tình. Tuy nhiên, những trường hợp sếp nữ gạ tình thường khá kín đáo, không lộ liễu như các sếp nam. Tư vấn viên kể một trường hợp có một nam nhân viên khá điển trai đến phòng tư vấn tâm lý nhờ giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp ĐH, NĐV được nhận vào làm trợ lý cho giám đốc một tập đoàn lớn. Sếp của V. là nữ và khá đẹp. Bà hơn anh gần 20 tuổi song trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Do công việc, V. phải thường xuyên hộ tống sếp đi dự các buổi hội họp, tiệc tùng và gặp gỡ khách hàng. Lúc đầu V. thầm cảm ơn nữ giám đốc tốt bụng đã tạo điều kiện cho V. có được một cuộc sống khá thoải mái. Sau đó, nhiều đêm sếp gọi V. lấy xe máy đến chở đi ăn, uống cà phê và tâm sự. Thấy mối quan hệ của V. và sếp quá gần gũi, bạn gái V. đã dị nghị, nói bóng gió nhưng V. không quan tâm. Một ngày đang làm việc, sếp than đau đầu và nhờ V. cạo gió. V. miễn cưỡng làm theo. Khi V. đang cạo gió, sếp chợt ôm chầm lấy V. tỏ tình, đồng thời kể một loạt bất hạnh của gia đình… Khi đó, V. hoảng hồn, không biết xử trí sao nên sau giờ làm việc liền đến trung tâm tư vấn nhờ giúp đỡ. Tư vấn viên đã khuyên V. nên nói chuyện thẳng thắn với sếp về suy nghĩ của mình cũng như việc mình đã có người yêu và sắp cưới. Ngoài ra, tư vấn viên cũng khuyên V. có thể tìm một công việc khác vì V. tốt nghiệp ĐH, không sợ thất nghiệp. Nên tìm nhiều hướng ra cho bản thân Các bạn không nên cố sống cố chết để bám trụ một công việc trong một môi trường mà sếp không đàng hoàng. Hãy nói thẳng với sếp ngay từ khi bị gạ gẫm lần đầu. Dù học nghề gì hay làm gì, mỗi bạn trẻ cũng phải chuẩn bị cho mình nhiều hướng ra và cố gắng lựa chọn một công việc phù hợp khác trong tình huống xấu nhất. ThS NGUYỄN THỊ TÂM, Trung tâm Tư vấn Tâm lý Hồn Việt