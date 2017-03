Tình yêu có thật sự “lý tưởng”?

Nhiều người luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang đi đúng hướng, mình từ bỏ hoặc nuôi hi vọng (trong vô vọng) cũng chỉ muốn tốt cho ai kia. Nhưng thật ra…











“Người ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc”

Yêu đơn phương rồi sẽ được đền đáp?

Hãy để lí trí đứng cạnh con tim

Theo DT/Mực tím



Đó là câu nói phổ biến của những anh chàng không được đáp lại tình cảm. Thường thì những anh chàng này đang yêu một cô nàng có “nửa ấy”, hoặc vì một lý do nào đó, cô ấy từ chối anh ta thẳng thừng.Có những anh chàng tiếp tục hành trình chinh phục, nhưng cũng có vài người chấp nhận từ bỏ và lấy lý do “chỉ cần người ấy hạnh phúc” nhằm ngụy trang sự tự ti và yếu đuối của bản thân mình.Với K.L (lớp 12 trường T), nếu người cậu ấy đang theo đuổi từ chối tình cảm của cậu ấy, thì L sẽ từ bỏ ngay và tìm đến một ai đó khác. “Cuộc đời còn dài mà, tại sao phải làm khó mình chứ? Hơn nữa, thấy người ta hạnh phúc mình cũng mừng”, L nói. Như thế có lý tưởng không? Hay L chỉ tự huyễn hoặc bản thân và dễ bỏ cuộc?Nhiều bạn chấp nhận từ bỏ tình yêu đơn phương của mình, và viện lý do rằng: “Người đó hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Đôi khi, yêu không phải là sở hữu, yêu là phải nghĩ cho tương lai của ai kia, nếu người khác có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, còn mình không thể, thì tại sao phải tranh đấu, tại sao phải trở thành “người thứ ba”. Từ bỏ là một quyết định vô cùng khôn ngoan. Tình cảm cũng cần phải lí trí”.“Thực chất, đó chỉ là sự bao biện. Những ai sớm bỏ cuộc trong tình cảm và tỏ ra cao thượng là những bạn chưa yêu đậm sâu, chưa hiểu giá trị của tình yêu đích thực và có quan niệm hơi sai lệch một chút.Từ bỏ và chấp nhận rằng người đó không yêu mình? Bỏ cuộc ngay khi có thử thách? Như thế là hèn nhát và chưa thật sự yêu ai. Tình yêu không lý tưởng như chúng ta hằng mong. Để có được nó, chúng ta phải tranh đấu, chứ không phải chấp nhận an phận, từ bỏ mọi khó khăn”, Ngọc Lan (lớp 12 trường THPT V) chia sẻ.Trái ngược với những bạn không chịu đấu tranh cho tình yêu là những bạn yêu đơn phương trong sự tuyệt vọng. Họ ấp ủ một tình yêu thầm kín, lâu bền. Họ chờ đợi tình cảm từ đối phương. Họ mong và tin một ngày nào đó đối phương sẽ đáp lại, với một sự lạc quan đáng nể.Nhiều bạn dành tình cảm cho người ấy trong rất nhiều năm, thậm chí dẫu biết rằng người ta sẽ chẳng bao giờ thích mình, họ vẫn quan tâm, vẫn hỏi han, vẫn nuôi hi vọng.“Mình được một anh chàng yêu đơn phương suốt 4 năm. Nhưng mình biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ mình chấp nhận tình cảm của hắn. Nói là có tình cảm với mình, luôn chờ đợi mình, nhưng mình không thấy được điều đó. Những gì mình chứng kiến chỉ là những lời trách móc, thở than, những dòng chữ vô cùng sến, hay những lời nói hoa mĩ lãng mạn chỉ có trong phim…Hắn không hiểu mình, trò chuyện với mình, mình cũng thấy không hợp, và hơi thiếu bản lĩnh một chút. Mình rất sợ khi tình cảm bị “lý tưởng hóa” thế này. Thật ra nếu cậu ấy mạnh mẽ hơn chút, bản lĩnh hơn tí, tự tin, không nói quá nhiều, thể hiện tình cảm bằng hành động, thì có lẽ mình đã nghĩ lại”, Bích Trâm (lớp 12 trường THPT GĐ) chia sẻ.“Với mình, tình yêu lý tưởng nhất khi sự chân thành, cố gắng và kiên nhẫn được phát huy và bộc lộ đồng thời. Nhưng cũng phải có đôi khi mạnh mẽ, vững chãi và thực tế tí chút.Sợ nhất là những chàng trai lý tưởng hóa tình yêu như trong phim, không hiểu con gái nghĩ gì mà cứ ngỡ là biết tất cả, chỉ biết tự chìm đắm trong giấc mơ của chính mình, ôm một tình cảm lặng lẽ và cứ nghĩ rằng mình cao thượng, mình vĩ đại và tuyệt vời”, Bích Trâm nói.“Cách tốt nhất là các bạn trai phải xác định xem tình cảm của mình ở mức nào. Nếu chỉ mới chớm nở thì không nên kì vọng quá mức, nếu đã sâu đậm thì đừng bỏ cuộc, phải biết đấu tranh.Chỉ khi nào người ấy bảo rằng người ấy không cần bạn nữa, thì bạn hãy chấp nhận rời xa. Đôi lúc phải biết lí trí và hiểu được điều gì tốt nhất cho cả mình và người ấy, tình yêu không lý tưởng như những trang tiểu thuyết bạn thường đọc”, Ngọc Lan bày tỏ.