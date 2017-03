Tôi lại phải làm ân nhân cho tình địch

Tôi là người phụ nữ mới 27 tuổi và từng phải chịu đựng nỗi đau đớn khi chồng mình ngoại tình với một cô bé sinh viên. Nỗi đau của tôi chỉ mới xảy ra cách đây gần 2 tháng thôi, vì vậy, nó vẫn còn nguyên vẹn.



Nhưng tôi không viết lên đây để nguyền rủa cô bé ấy hay những ai đang làm người thứ ba vì tôi biết nguyên nhân chính cũng là do chồng tôi và những người đàn ông thích "đổi gió", "ham của lạ".



Các bạn biết không, khi tôi phát hiện ra chuyện này, chính tôi là người phải an ủi, động viên cô bé sinh viên vì cô bé cũng bị sốc giống như tôi. Cô bé cũng ảo tưởng về viễn cảnh không có thật là được sánh vai bên cạnh chồng tôi. Chồng tôi đã gieo vào đầu cô bé hình ảnh gia đình chúng tôi không hạnh phúc, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm....

Chỉ đến khi nói chuyện với tôi và cho cô bé biết tất cả không phải là sự thật thì cô bé mới nhận ra rằng cô chỉ là món ăn lạ của người đàn ông đã có gia đình. Cô bé nói với tôi rằng chỉ gọi điện cho tôi, cô bé mới dám khóc.



Tôi lắng nghe và an ủi cô bé để sau đó cô bé coi tôi là ân nhân vì đã không mắng chửi, không lên tận nhà làm ầm ĩ (vì tôi biết nhà cô bé). Tôi không hề trách cô bé vì tôi biết cô bé cũng chịu đựng nỗi đau khổ rất nhiều. Bởi chồng tôi là mối tình đầu và cướp đi sự trong trắng của cô bé.



Nỗi đau đớn tôi phải chịu lớn vô cùng. Tôi suy sụp, gục ngã vì quá tin tưởng vào người chồng hiền lành và hết lòng chăm lo cho vợ con. Tôi mất hết niềm tin và mục đích sống. Trong hai tuần, tôi không thể ăn và ngủ được một giây phút nào. Bác sĩ phải cho tôi uống thuốc an thần để ngủ được một chút. Từ người bình thường, tôi bị xuất huyết dạ dày. Tôi cứ chìm đắm trong đau khổ và những hình ảnh chồng tôi đã phản bội tôi.



Tôi tự trách mình quá tin tưởng chồng, nếu không tôi đã có thể phát hiện ngay từ những ngày đầu. Cứ thế tôi bị trầm cảm và giờ tôi đang phải đi điều trị tâm lý để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này. Việc điều trị cũng khá tốt nên tinh thần tôi đã khá hơn nhiều. Các bạn phải hiểu nỗi đau của những người vợ khi biết chồng mình ngoại tình thật khủng khiếp, như rơi xuống vực thẳm vậy nên các bạn - người thứ ba đừng nghĩ chỉ các bạn mới đau.



Còn về phía chồng tôi và cô bé, khi tôi phát hiện ra mọi chuyện, chồng tôi đã ruồng rẫy cô bé một cách phũ phàng và cực kỳ tàn nhẫn để lấy lại niềm tin với tôi, để cầu xin sự tha thứ của tôi. Thậm chí, anh có thể gọi điện hoặc gặp cô bé đó để chửi rủa nếu tôi muốn, nhưng tôi không cần điều đó.



Cô bé quá sốc vì cách hành xử của chồng tôi. Mới hôm trước còn nói yêu cô bé rất nhiều, không thể sống thiếu cô bé thì đến giờ anh lại đối xử như vậy. Cô bé không tin và vẫn muốn gặp chồng tôi nói chuyện phải trái.



Tất cả những điều đó chồng tôi kể lại hết với tôi. Thậm chí anh đã quỳ xuống xin tôi tha thứ, một điều mà không bao giờ anh làm. Với anh, sĩ diện của thằng đàn ông là rất lớn nhưng vì muốn tôi tha thứ, muốn làm lại từ đầu nên anh đã làm vậy.



Tôi cũng thấy anh rất tích cực để xóa bớt đau khổ trong tôi. Anh cần mẫn đưa tôi đi điều trị hàng tuần, chịu nghe những lời đay nghiến của tôi, từ bỏ công việc đang yêu thích vì tôi, thay đổi số điện thoại cũng vì tôi...



Tôi kể ra những điều trên để các bạn đang sống trong ảo tưởng mình được những người đàn ông đó yêu bạn hết lòng nhìn rõ sự thật. Bạn hãy thử hỏi xem, có người đàn ông nào chịu từ bỏ gia đình vì người thứ ba không, nếu có thì rất rất ít.



Họ chỉ đến với các bạn vì họ muốn thay đổi một chút. Họ chẳng mất gì vì những lời họ nói chẳng ai biết dược đúng hay sai. Các bạn hãy thử cho vợ của những người đó biết chuyện xem. Các bạn sẽ biết ngay người đàn ông đó hành xử như thế nào.



Nếu có tỏ ra đau khổ, níu kéo các bạn thì cũng chỉ vì nhu cầu tình dục của họ thôi. Chắc các bạn sẽ nghĩ người đàn ông các bạn đang yêu không như thế đúng không? Chúng ta là phụ nữ yếu đuối và nhẹ dạ lắm. Chỉ cần lời nói ngọt ngào một chút là sẽ quên hết ngay.



Tôi cứ lấy ví dụ từ chính cô bé người tình của chồng tôi. Cô ấy cũng yêu chồng tôi hết lòng, cũng được chồng tôi hứa hẹn, thêu dệt biết bao viễn cảnh tươi đẹp nhưng đến khi tôi phát hiện thì cô bé vỡ mộng hoàn toàn.



Hãy tỉnh táo lên các bạn ạ. Tôi không muốn dậy đời hay mỉa mai ai, chỉ mong các bạn nhìn vào trường hợp của chồng tôi để hiểu đàn ông họ là người như thế nào. Chúc các bạn có những quyết định tỉnh táo để không phải chịu tổn thương và đau khổ cho cuộc sống sau này.





Theo NH (Ngôi sao)