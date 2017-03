Tôi "mất đời trai" bởi "gái bán hoa"

Tôi là một sinh viên mới ra trường đang làm việc tại một dự án của Nhật. Hồi sinh viên tôi yêu 1 người con gái, nhưng cô ấy luôn biết giữ gìn nên tình cảm của chúng tôi rất đỗi trong sáng. Chúng tôi đến, yêu nhau và chia tay rất nhẹ nhàng. Có thể nói, lần sâu sắc nhất mà hai chúng tôi trải qua là khi tôi hôn và đụng chạm nhẹ trên cơ thể với cô ấy.



Nói về tình dục thú thực tôi chỉ đọc qua sách báo và xem trên điện thoại của một người bạn. Thế nhưng đôi khi để chứng tỏ với bạn bè, tôi vẫn tếu táo nói họ về chuyện giới tính và tỏ ra rất sành sỏi về tâm lý mỗi khi “lên giường”. Nhiều khi tiếp xúc thấy tôi ăn nói bạo dạn, đã không ít người nghĩ tôi từng có cuộc sống tình dục phóng khoáng nếu không nói là sa đọa.



Trước hôm đi công tác ở Lào Cai, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua chuyện đó lần đầu tiên với gái bán hoa… Thế nhưng người anh trai đi cùng đã ngà ngà say rượu, anh sang bên phòng tôi đập cửa và gọi tôi dậy và muốn tôi đi cùng. Tôi đã cố tình giả vờ ngủ say.



Thế nhưng để tìm kiếm đồng minh, anh ấy gọi về Hà Nội bảo với người anh kết nghĩa của tôi, gọi tôi dậy đi mát xa. Thấy anh kết nghĩa gọi, tôi không ngần ngại nghe điện thoại, anh này thuyết phục tôi ý là: Lâu lâu mới có 1 chuyến công tác, thằng Cường rủ em đi mát xa, dậy đi đi”



Thú thực tôi đã hiểu ngay ý mát xa qua thái độ của hai ông anh. Tôi miễn cưỡng đồng ý vì nể anh kết nghĩa và cái tặc lưỡi “buông thả một lần”.



Tôi đã cảnh giác, dù chưa có nhiều cảm giác đã khư khư giữ bao cao su để “phòng thủ”. Tôi loay hoay mãi mà không biết làm sao... Thấy cô ta có vẻ ngây ngô, tôi tự huyễn hoặc là cô ta không có bệnh về tình dục, tôi để bao cao su “lơ lửng” và liều lĩnh… Thực lòng tôi không biết cách tôi để đó đã an toàn chưa?



Thật chẳng có gì hay ho sau lần đó bởi tôi vừa ngượng vừa lo. Ngượng vì từ trước giờ mình chỉ là kẻ nói mạnh nhưng khi lâm trận rồi thì bỗng rất ngớ ngẩn. Lại lo vì có thể mình đã bị lây một bệnh gì đó rất vô hình từ cô gái kia. Tôi đã vò đầu, bứt tai nhưng không đủ can đảm đến phòng khám sức khỏe sinh sản.



Trải qua lần đầu tiên với gái bán hoa thật đáng xấu hổ. Tôi chỉ ước nếu lật lại thời gian, tôi sẽ nghiêm túc hơn khi nói về chuyện tình dục. Tôi chỉ ước nếu được làm lại, tôi sẽ bảo vệ mình kĩ hơn…





