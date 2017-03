Top 10 lý do để từ chối "chuyện ấy"

Sex và lý do đau đầu

Đau đầu là một trong top 10 lý do hay được dùng nhất để từ chối sex. Trước đây, đau đầu là lý do được dùng nhiều nhất. Những cụm từ như, anh/em yêu hãy để lần sau, em/anh đang rất đau đầu là cụm từ thường được thấy trong rất nhiều bộ phim. Nhưng giờ đây dẫn đầu của vô vàn lý do để “từ chối” đó là sự mệt mỏi. Và một cum từ mới thường xuyên được dùng để từ chối “chuyện ấy” là em/anh rất mệt.





Các nhà xã hội học khẳng định rằng những công việc tại văn phòng và sự đa dạng về văn hoá ảnh hưởng đến hôn nhân trên một khía cạnh tiêu cực . Con người ngày càng tập trung vào cơ hội nghề nghiệp, công việc và rồi dẫn đến việc họ sao lãng những “nghĩa vụ” của cuộc sống.



Tại sao nam giới từ chối sex?



Trái ngược với suy nghĩ rằng nam giới luôn sẵn sàng với sex, nam giới lại là phái đưa ra lời từ chối thường xuyên hơn là phái yếu. Theo điều tra của mới đây của các nhà xã hội học Anh thì 28% nam giới luôn từ chối “nghĩa vụ” trong khi với nữ giới chỉ có 18%. Tuy nhiên, nam giới thì đưa ra những lý do có phần đa dạng hơn là lý do đau đầu hay stress.



Điều tra cho thấy 1/3 nam giới không muốn sex với vợ mình do họ không còn yêu vợ nữa. Họ cũng không muốn nói nhiều về việc duy trì gia đình và con cái. 1/5 nữ giới cũng đưa ra lý lẽ tương tự rằng họ không còn ham muốn tình dục với chồng mình do cảm xúc đã chết.



Vậy phần lớn chúng ta thường đưa ra những lý do gì để từ chối chuyện ấy. Dưới đây là top 10 lời từ chối được sử dụng nhiều nhất:

1. Em/anh rất mệt

2. Em/ anh không thích chuyện ấy lúc này

3. Em/anh đang bị đau đầu

4. Em/anh phải dậy sớm vào ngày mai

5. Em/anh đang phải suy nghĩ về công việc

6. Em/anh đang bực mình

7. Bọn trẻ sẽ thức giấc đấy

8. Anh/em nên đi tắm trước đã

9. Em/anh đang đau lưng

10. Còn quá sớm để làm việc đó

Theo Lâm Anh (vtv.vn)