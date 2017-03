“Trả bài” đều với vợ nhưng ...

Từng viên mãn với cuộc sống gia đình, 5 năm trời vợ chồng chung sống không có một lần nào xẩy ra to tiếng, lúc nào chồng tôi cũng là người tâm lý, luôn giành cho mẹ con tôi đầy rẫy những bất ngờ và niềm hạnh phúc. Anh chưa bao giờ bỏ rơi tôi trong những ngày kỷ niệm hay ngày lễ, luôn yêu chiều con gái hết mực. Vậy mà giờ đây, cái mà được gọi là gia đình hạnh phúc đang đứng trước nguy cơ tan vỡ thực sự khi mà một ngày tôi bắt gặp chồng mình đang tay trong tay với một người đàn ông - đó chính là anh bạn thân của chồng tôi. Thật đáng ghê tởm, còn gì là đau đớn hơn, thà rằng chồng tôi ngoại tình với một người đàn bà nào đó, tôi còn cảm thấy dễ chịu đằng này... lại "ngoại tình" với người cùng giới.









Theo Ngọc Mai (VNN)



Tại sao, tại sao điều đó lại xẩy ra với tôi khi mà tôi và chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu đích thực, chúng tôi đã có 5 năm trời hạnh phúc và có một đứa con gái xinh xắn, đáng yêu. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về giới tính của anh, vì anh vẫn thực hiện nghĩa vụ đều đặn, thậm chí người mất hứng thú chuyện này là chính tôi, khi nhiều lần tôi từ chối anh vì lý do sức khỏe cũng như công việc bận bịu quá nhưng tôi vẫn luôn có được sự thông cảm từ anh.Làm sao mà tôi nghi ngờ cho được khi mà anh bạn kia cũng là người đã có gia đình và gia đình họ thường xuyên qua lại với gia đình tôi. Thậm chí nhiều khi chúng tôi còn đùa nhau sau này hai bên sẽ làm thông gia với nhau vì họ có một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Cả hai chúng tôi - tôi và vợ anh bạn kia chưa bao giờ mảy may nghi ngờ hay bất bình gì về chồng của mình, mặc dù hai người họ tương đối thân thiết và quấn quít lấy nhau - khi giờ đây sự thật được phơi bày tôi mới ngồi nhớ lại thấy họ cũng có vẻ quá thân với nhau như vậy.Khi tôi bắt gặp họ đang tình tứ với nhau, tôi vô cùng hoảng loạn và không thể tin vào mắt mình, còn bọn họ - cũng hoảng sợ không kém gì tôi. Anh bạn kia thì van xin tôi đừng để sự thật này cho vợ con anh ta biết, còn chồng tôi thì im lặng hoàn toàn, chỉ biết nói lời xin lỗi với tôi. Hiện giờ tôi muốn ly hôn với chồng ngay lập tức mặc dù tôi vẫn còn rất yêu anh, thương cho đứa con tội nghiệp kia nhưng làm sao, làm sao để tôi có thể bỏ qua được sự việc này khi mà hình ảnh đó cứ vây bủa lấy tôi, cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy cảnh tượng hai người đàn ông đó say đắm bên nhau?Tôi muốn tha thứ, muốn quên đi tất cả nhưng tôi lại thấy giận quá, liệu khi tôi tha thứ rồi, bản năng đó của anh có còn trỗi dậy nữa không? Liệu tôi có phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó thêm một lần nữa? Phải chi chồng tôi ngoại tình, dan díu với một người đàn bà thì giờ đây tôi đỡ đau khổ như thế này, tôi sẽ vì con, vì tình yêu giành cho chồng để mà tha thứ và kéo anh lại về phía gia đình, nhưng đối thủ của tôi giờ lại là một người đàn ông - người đó lại có sức quyến rũ hơn tôi rất nhiều khi mà họ đã từng thú nhận chuyện này xẩy ra quá nhiều lần và họ như là đã yêu nhau và không thể dứt nhau ra được.Tôi thương cho đứa con tội nghiệp của tôi, tôi cũng không dám hé răng nói với ai nửa lời vì chuyện này quá tày trời, xấu chàng thì hổ ai? Hãy giúp tôi, tôi sợ mỗi khi nhắm mắt lại thì cảnh tượng đó lại hiện lên, tôi sợ khi giờ chồng tôi chạm vào người tôi khiến tôi bị hoảng loạn. Trời ơi, tại sao sự phũ phàng này lại rơi vào gia đình tôi? Liệu anh đang sở hữu trong mình giới tính gì đây khi mà anh vẫn quan hệ với tôi, vẫn cùng tôi sinh ra đứa con đáng yêu như vậy?