Trả lại giới tính cho con

Quy trình xác định lại giới tính cho bệnh nhân dưới 15 tuổi Cha, mẹ hoặc người giám hộ của người cần xác định lại giới tính gửi hồ sơ đề nghị xác định lại giới tính tại phòng Kế hoạch - Tổng hợp, BV Nhi đồng 2. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, một bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu chấp nhận hồ sơ thì trong vòng 10 ngày kể từ lúc nhận được hồ sơ, nơi này sẽ lên lịch khám và hội chẩn tại phòng Khám xác định giới tính tại khoa Niệu. Nếu không chấp nhận hồ sơ thì sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho phía người gửi đơn. Nếu chấp nhận hồ sơ và sau khi thăm khám làm các xét nghiệm cần thiết, trên cơ sở đề nghị của người xác định lại giới tính, bệnh viện sẽ lựa chọn giới tính để có phương pháp điều trị thích hợp, bảo đảm nguyên tắc khi ở giới tính đó, người được xác định lại giới tính có thể hòa nhập cuộc sống về tâm, sinh lý và xã hội một cách tốt nhất. Nếu phải can thiệp phẫu thuật, bệnh viện sẽ quyết định tuổi sao cho đảm bảo ở lứa tuổi sớm nhất. Bệnh nhân sẽ được điều trị thuốc nội tiết sau phẫu thuật nếu cần thiết. Bệnh nhân khi xuất viện sẽ được cấp giấy chứng nhận y tế xác định lại giới tính do giám đốc bệnh viện cùng trưởng khoa ký theo mẫu của Bộ Y tế ban hành. TS-BS TRƯƠNG QUANG ĐỊNH, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2 Trẻ vừa có tinh hoàn vừa có tử cung, buồng trứng thì gọi là lưỡng giới (thuật ngữ y khoa gọi là “rối loạn phát triển phái tính”). Những trường hợp này phụ huynh có thể chọn giới tính cho con mình là nam hoặc nữ. Tất nhiên sự lựa chọn cũng tùy theo hình dạng của bộ phận sinh dục bên ngoài để thuận tiện cho phẫu thuật. Tuy nhiên, nên hiểu rằng nếu là nam thì những bé này khi trưởng thành chỉ là một người đàn ông chứ không thể là một người cha vì cấu trúc các ống dẫn tinh bên trong tinh hoàn bị xơ hóa. Ngược lại, nếu là nữ thì vẫn là một người mẹ. PGS-TS LÊ TẤN SƠN