“Trái cấm” và cái tát nảy lửa cô gái 18 tuổi

Ra “tối hậu thư” trước khi yêu



Lê T. (Bắc Ninh) kể cho chúng tôi câu chuyện của chính bản thân cô. T. từng yêu một người đàn ông khi cô mới 18 tuổi và đang là sinh viên năm thứ nhất. Nhưng chỉ trong 1 thời gian ngắn yêu nhau, giữa 2 người đã xuất hiện mâu thuẫn xuất phát từ việc anh này cứ thuyết phục T. "ăn trái cấm".



Anh nói, xã hội bây giờ đã cởi mở rồi, chuyện đó bây giờ quá phổ biến. Đây cũng chính là bước ngoặt để 2 chính thức gắn bó với nhau hơn. Thậm chí, anh ta còn thú nhận với T. rằng, anh và cô người yêu trước cũng đã “vượt rào”.



Tuy nhiên, điều khiến T. băn khoăn là họ mới chỉ yêu nhau được 3 tháng. Là một cô gái có tư tưởng truyền thống, T. đã từ chối yêu cầu của người yêu. T. cho biết: “Anh ấy cũng đồng ý khiến em lầm tưởng là anh đã suy nghĩ lại. Cho đến 1 buổi tối trời rất nóng, anh đòi ra công viên gần nhà trọ em để hóng mát. Em cũng vô tư đồng ý, mải nói chuyện lúc dừng lại em mới biết anh ấy đưa em đến 1 chỗ rất tối trong công viên. khi em đang ngần ngại thì anh ấy ghì em xuống. Em khóc lóc, nài nỉ, cào cấu anh vẫn không buông ra.





Hãy nói "không" nếu bạn chưa sẵn sàng cho việc quan hệ tình dục trước hôn nhân.



Công cộng hóa những nơi hò hẹn

Cứ “gần gũi” là ngất xỉu

TS.BS Lê Thúy Tươi chia sẻ trên Tuổi trẻ: “Quan hệ tình dục không phải là hành động xấu. Hai bạn trẻ đã trưởng thành, đủ nhận thức, có thể quan hệ với nhau thông qua biện pháp phòng ngừa an toàn. Tuy nhiên, nếu không sử dụng biện pháp này, cả hai đều có khả năng lây nhiễm nhiều căn bệnh nguy hiểm. Hơn nữa, bạn gái có thể sẽ phải trải qua khoảng thời gian đau khổ, hụt hẫng khi bạn trai bỏ rơi, thậm chí phải làm mẹ bất đắc dĩ. Mỗi hoàn cảnh đều có cách xử lý, cái đầu của bạn điều khiển nhưng đừng để những đam mê nhất thời đưa bạn vào con đường khám phá “nửa kia” khi chưa thật sự sẵn sàng”.

Theo Lê Hiếu (VNN)



Quá sợ hãi em đã vung tay tát cho anh 1 phát thật mạnh vào mặt. Người yêu em lúc đó hoảng hốt ôm lấy mặt, hét lên khiến nhiều đôi đang tình tự xung quanh cũng phải nảy giật mình. Rồi anh trợn mắt nhìn em, đùng đùng ra về để lại em ê chề trong công viên…”.Thuyết phục người yêu cho “nếm trái cấm” không được anh chàng trên cũng dần ngãng ra, rồi lấy lý do “không hợp” để chia tay với T. T. cho biết: “Dù thời gian yêu nhau ngắn ngủi nhưng khi chuyện tình cảm tan vỡ em đã rất đau khổ”.Đến khi bắt đầu tìm hiểu người bạn trai thứ 2, T. đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình về vấn đề này như một tối hậu thư. Nếu anh chàng đồng ý, họ tiếp tục mối quan hệ này, hoặc ngược lại. “Lúc đó, đang là sinh viên, em đọc báo và rất sợ hãi trước những câu chuyện như phá thai chui, vô sinh, bị bạn trai ruồng rẫy sau khi đã no xôi chán chè…Thật sự, cũng có những lúc em có ham muốn khi gần kề người yêu nhưng nỗi sợ hãi đã khiến em vượt qua tất cả”.Hiện tại, T. đã 25 tuổi, cô cũng đã chia tay mối tình thứ 2 với những lý do không liên quan đến vấn đề nhạy cảm trên. “Giờ đã đi làm, quan điểm của em về việc quan hệ trước hôn nhân không quá đáng sợ và cứng nhắc như hồi 18 tuổi. Em đã hiểu mình cần phải làm gì để tránh hậu quả và không lên án hành động đó, nhưng em không muốn làm một việc khi mình chưa sẵn sàng”.Dù đã từng đau khổ nhưng T. không bao giờ ân hận vì cái tát nảy lửa đã “tặng” cho người yêu đầu tiên. “Em tôn trọng và yêu quý bản thân mình sẽ khiến người khác cũng yêu và tôn trọng hơn, em nghĩ thế”, T. chia sẻ.Rất nhiều bạn gái đã chia sẻ những bối rối, băn khoăn của họ trước vấn đề làm cách nào để nói lời từ chối với chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân. Thậm chí có bạn trẻ còn thật thà: “Có những lúc em cũng ham muốn, làm thế nào để giữ được mình khi bản thân mình cũng muốn đồng lõa?”.Về vấn đề này, Hằng Nga (Hà Nam, Hà Nội) chia sẻ: “Cách giữ mình tốt nhất là công cộng hóa những nơi hai bạn đến. Tức là tránh tạo cơ hội cho bạn trai đòi hỏi như việc hai người ở trong phòng kín như phòng riêng, phòng trọ, nhà nghỉ, quán karaoke chỉ có 2 người…”.Hằng chia sẻ, cô là sinh viên tỉnh lẻ lên ở trọ nên bạn trai thường sang ăn cơm chung rồi ở lại chơi vào buổi tối. Trong không gian riêng tư, chỉ có 2 người nên nhiều lần người yêu cô đã có những hành động thân mật. Lo lắng "giới hạn" bị xâm lấn, Hằng tìm mọi cách kéo bạn trai ra ngoài đi dạo vào buổi tối.“Nhưng tối nào cũng đi vật vờ ngoài đường cũng không phải là giải pháp hay nên mình đành chuyển đến ở ghép với bạn cùng lớp. Không còn không gian riêng, mình vừa giữ được mình lại vừa không làm bạn trai ái khi bị từ chối”. Hằng cho biết thêm: “Nếu mình không muốn, dù người ta có đưa ra các lý do này nọ mình vẫn tự chủ được. Và nếu như người nào yêu bạn thật lòng sẽ tôn trọng quyết định của bạn”.Cũng như Hằng, Loan (23 tuổi, nhân viên văn phòng) khá khắt khe trong việc quan hệ trước hôn nhân. “Khi người yêu em gợi ý mẹ anh ấy muốn chúng em có con trước khi cưới. Lúc đó em đã rất bức xúc, em đã nói thẳng với anh ấy, thế nếu 1 năm, 2 năm… thậm chí không có con lúc đấy anh bỏ em à?”Anh Phạm Quang Tuấn (Mỹ Đình, Hà Nội) cũng đã chia sẻ câu chuyện khá hi hữu của mình trên báo Kiến thức. Người yêu của anh Tuấn rất tinh quái, khôn ngoan trong việc từ chối những đòi hỏi của người yêu. Mỗi lần anh Tuấn đòi hỏi là cô lại “tự dưng lăn đùng ra ngất xỉu” để “dọa” người yêu.Sau những lần như thế, anh đã phải hô hấp rất lâu, có lần sợ quá phải mang vào viện cô gái trẻ mới tỉnh lại. Việc này đã khiến anh sợ hãi, lo lắng và quan trọng nhất là không dám đòi hỏi nếu như người yêu không đồng ý. Chỉ đến khi đám cưới xong xuôi, sau đêm tân hôn ngọt ngào, anh Tuấn mới vỡ lẽ đấy chỉ là một “chiêu” giữ khéo cái ngàn vàng của cô tiểu thư Hà Thành trước những đòi hỏi quá mãnh liệt của anh mà thôi.