Tranh thủ “yêu”

1. Nói ra đừng ngại



Hãy nói với nửa kia về đời sống tình dục của hai người. Nếu bình thường vợ chồng “giao ban” 2 tuần 1 lần, nhưng bạn mong muốn nhiều hơn thế, có thể là 3 lần, hãy thổ lộ cho người kia được biết.



Hai bạn sẽ cùng trò chuyện về những cách “yêu” hiệu quả và chưa hiệu quả, điểm nào cần xem lại, điểm nào nên chỉnh sửa cho phù hợp nguyện vọng của nhau hơn. Nhớ rằng cần mang theo một thái độ chân thành, trung thực, có vậy mới thống nhất được lịch yêu và cách thức yêu khiến cả hai cùng thỏa mãn.



2. Lên lịch



Bạn có nghe nói về sự cứng nhắc “Hai, Tư, Sáu” hay “Ba, Năm, Bảy” - rằng chằn chặn “lịch sinh hoạt” sẽ giết chết cảm hứng? Hẳn vậy. Không ai muốn lên lịch chính xác ngày giờ “gần nhau” bởi tình dục phần nhiều là những hưng phấn bắt nguồn từ cảm hứng.



Song lên lịch tương đối hàng tháng thì hoàn toàn có thể. Cứ mỗi đầu tháng, hãy rút cuốn lịch ra và cùng thỏa thuận xem tháng này hai người sẽ “yêu” nhau ít nhất bao nhiêu lần.



3. Hãy thực tế



Nên cân nhắc đến các yếu tố ràng buộc khác như thời gian biểu của con cái để tìm ra khoảng “thời gian riêng tư” thích hợp nhất, thực tế nhất cho vợ chồng. Bạn sẽ muốn tìm ra những lúc cả hai đều rảnh, để cuộc yêu không bị trì hoãn bởi bất cứ lý do nào.



4. “Yêu” lúc sáng sớm, bạn nghĩ sao?



Nếu như ban đêm, vừa đặt lưng xuống giường là mắt bạn díp cả lại, hãy nghĩ đến chuyện đặt đồng hồ lúc sáng sớm để “nhập cuộc”. Thức giấc sớm hơn 30 phút so với thường ngày không phải điều gì quá khó, đặc biệt khi lợi ích đem lại rất rõ ràng: Bạn sẽ có cả ngày làm việc sảng khoái với tinh thần phấn chấn sau màn khởi động ngày mới đầy đam mê.



5. Tận hưởng tối hò hẹn



Không nhất thiết mọi cuộc “tranh thủ” đều phải rút ngắn hết mức về thời gian. Ít nhất tháng 1 lần hãy ra ngoài hò hẹn với ông/bà xã. Đó có thể là một ngày leo núi, một tối đi nghe hòa nhạc, miễn là vợ chồng đi ra khỏi 4 bức tường nhà. Chia sẻ thời gian cho nhau để cùng làm những việc yêu thích là chất xúc tác giúp chuyện the phòng thêm lãng mạn.



6. Giải tỏa stress



Với hầu hết đàn ông, bản thân sex đã là cách giải tỏa những căng thẳng. Nhưng phụ nữ, trái lại, chỉ có thể lên giường với bạn tình khi tâm trạng họ hoàn toàn thoải mái. Nếu đã “lên lịch” rồi, hãy làm bất cứ điều gì có thể để giũ sạch stress trước khi hai người “gặp” nhau. Ví dụ ngâm mình thư giãn trong bồn nước nóng thật lâu, nhấm nháp một ly vang hảo hạng. Bạn sẽ thấy thư thái nhẹ nhõm hơn, sẵn sàng dâng hiến hết mình cho cuộc vui đầy hứa hẹn.





Theo Dân trí