Trao nhau tất cả mới giật mình… chưa yêu

Em và cô ấy yêu nhau được 4 năm rồi. Hai đứa đã trải qua nhiều chuyện, kể cả chuyện quan hệ với nhau. Thế nhưng gần đây cô ấy lại bảo: “Em cảm thấy mình không yêu anh”.



Em chết đứng vì câu nói đó của cô ấy. Yêu nhau 4 năm, đã trao nhau tất cả mới giật mình là chưa yêu nhau? Em có nên chia tay, để giải thoát cho cô ấy? (Câu hỏi của bạn Thanh Hải).









Tư vấn viên chia sẻ:

Theo Vietnamnet

Bạn Thanh Hải thân mến!Có lẽ giờ này bạn cũng không hết hoang mang và quá ngạc nhiên khi tình yêu của mình lại không còn nữa. Mặc dù đã quen nhau 4 năm và đã nếm “trái cấm” trước hôn nhân nhưng cô ấy đã thẳng thắn nói với bạn là không có tình yêu với bạn. Bạn đang đắn đo là có nên chia tay để cô ấy nhẹ nhàng ra đi không?Ngày nay, các cặp bạn trẻ khi yêu nhau thường có xu hướng dâng trọn cho nhau tất cả dù chỉ mới quen nhau vài tháng. Như vậy, vấn đề ở đây có thể nói các bạn trẻ đã đồng hóa tình yêu với tính dục.Trong chuyện tình yêu khó mà nói trước điều gì cả. Dù các bạn có yêu nhau 5 hay 10 năm mà không thể đến được với nhau cũng là điều dễ hiểu.Ở đây bạn cần biết rõ vì sao bạn gái lại muốn chia tay với mình. Nguyên nhân xuất phát từ bạn hay cô ấy. Có thể trong tình yêu bạn chưa thật sự làm cho cô ấy cảm nhận được tình yêu của mình. Sự nhàm chán làm tình yêu không còn mặn nồng như thưở ban đầu được ấy.Rồi khi nhìn thấy được một hình bóng của một chàng trai khác thì cô ấy bị say nắng. Nếu cô ấy chỉ bị say nắng thì bạn có thể làm cho cô ấy thay đổi suy nghĩ bằng việc kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng nếu nguyên nhân là do ở bạn thì việc hai bạn không hợp nhau có thể xảy ra.Một chiếc gương đã vỡ lúc nào cũng khó mà nguyên vẹn như ban đầu được nữa. Và bạn phải hiểu và chấp nhận điều ấy. Chia tay hay níu kéo là tùy thuộc vào tình yêu của bạn dành cho cô ấy mà thôi.Chia tay đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với cô ấy rằng tình cảm trong 4 năm qua chưa phải là tình yêu. Khi níu kéo thì người ta sẽ đau khổ. Nếu chấp nhận đau khổ để đưa cô ấy quay về thì bạn dành cho cô ấy tình yêu thật sự.Thời gian này cũng là dịp tốt để bạn xác định lại tình cảm của mình dành cho cô ấy là như thế nào? Chúc bạn sẽ có một quyết định chính xác cho tình yêu của mình.Thân!